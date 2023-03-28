Россия засекретила треть бюджетных расходов

Рекордно высокая доля закрытых расходов может быть связана с ведением войны в Украине и содержанием аннексированных территорий, отмечает Bloomberg.

Россия не раскрывает информацию о трети бюджетных расходов, которые по состоянию на 24 марта составляют 2,4 триллиона рублей. Это вдвое больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Об этом во вторник, 28 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на единый портал бюджетной системы РФ.

Согласно более ранним расчетам Bloomberg, проект федерального бюджета на весь 2023 год предполагает засекречивание четверти расходов (6,6 триллиона рублей). Рекордно большая доля секретных расходов свидетельствует о росте затрат, связанных с войной в Украине, считает экономист Александра Суслина. Она предполагает, что деньги могут пойти как на ведение войны, так и на содержание аннексированных территорий.

К 24 марта расходы на оборону достигли 531 млрд рублей, увеличившись в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Еще 379 млрд рублей было потрачено на цели обеспечения безопасности. Эти расходы уступают только социальным программам. Траты на образование и здравоохранение при этом выросли незначительно, а расходы на экономику и социальные программы не изменились.

В России ограничивают доступ к статистике

22 февраля 2023 года Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий приостанавливать публикацию официальных статистических данных. Одна из принятых поправок позволит правительству по собственному усмотрению ограничивать доступ к статистике Росстата.

Смотрите также: