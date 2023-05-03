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Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance
КонфликтыЕвропа

В Евросоюзе наращивают производство ракет и боеприпасов

Ксения Польская Брюссель
10 мин. назад

Еврокомиссия подержит наращивание производства ракет и боеприпасов в странах ЕС. На создание новых мощностей, переподготовку кадров и оптимизацию производства выделяется полмиллиарда евро.

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Европейская комиссия в среду, 3 мая, утвердила законодательное предложение о поддержке изготовления боеприпасов, направленный на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов. Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели 500 млн евро и призывает страны Евросоюза мобилизовать инвестиции в производство снарядов еще на 500 млн евро.  

Брюссель рассчитывает на быстрое принятие соответствующего закона Европарламентом и Советом ЕС до конца июня. Предусмотренные им меры поддержки будут действовать до середины 2025 года.

"Мы должны производить больше, чтобы компенсировать сокращение запасов: как вы знаете, страны ЕС были вынуждены прибегнуть к этому, чтобы обеспечить Украину необходимыми боеприпасами", - пояснил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он напомнил, что Евросоюз обязался предоставить Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение следующих двенадцати месяцев.

Это третья часть плана Европейского Союза, внедренного для быстрого предоставления Украине боеприпасов и ракет, а также пополнения собственных запасов стран-членов ЕС. Первая часть включает немедленные поставки Киеву уже имеющихся в наличии боеприпасов из резервов стран Евросоюза, а вторая - совместные закупки для дальнейшего обеспечения Украины и пополнения резервов армий европейских стран. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро, первый из них уже одобрен Советом ЕС.

Детали предложения Еврокомиссии

Финансовая поддержка будет предоставляться в виде грантов на оптимизацию, расширение,модернизацию или перепрофилирование существующих производственных мощностей и создание новых мощностей, а также создание трансграничных промышленных партнерств, в том числе в рамках государственно-частных партнерств, переподготовку и повышение квалификации кадров и другие меры.

Кроме того, закон облегчит доступ к финансированию для производящих боеприпасы и ракеты компаний в Евросоюзе. Для этих целей может быть создан специальный фонд, способный предоставлять компаниям доступ как к государственному, так и к частному финансированию, чтобы ускорить инвестиции в наращивание производственных мощностей.

По словам Бретона, в 11 странах Евросоюза есть компании, способные производить артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 152-мм, и изготавливать в общей сложности миллион снарядов в год. Он посетил предприятия в разных странах, чтобы проанализировать ситуацию и помочь им подготовиться к смене парадигмы. Как подчеркивают в Брюсселе, годы недоинвестирования в оборону привели к отставанию промышленных возможностей в Европейском Союзе. При этом "незаконная агрессивная война России против Украины привела к значительному увеличению мирового спроса на конкретные оборонные изделия, в частности на боеприпасы и ракеты, что привело к несоответствию между производственными мощностями и спросом", указали в Еврокомиссии.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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