Генинспектор бундесвера: Приоритет - поддержка Украины

По словам Карстена Бройера, военную помощь Украине нужно наращивать даже ценой сокращений в бундесвере. Украина сражается за всех нас, подчеркнул высший по рангу военнослужащий ВС Германии.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер (Carsten Breuer) заявил, что дальнейшая военная помощь Украине в отражении российской агрессии имеет приоритет. "Борьба не на жизнь, а на смерть оправдывает наши сокращения в деле обучения и оснащения собственной армии. Поддержка доблестных украинских войск в борьбе против российского агрессора находится для нас на первом месте. Украина воюет за всех нас", - подчеркнул высший по рангу офицер бундесвера после визита в столицу Украины Киев во вторник, 9 мая.

Бройер на прошлой неделе посетил Украину, где встретился с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и министром обороны этой страны Алексеем Резниковым. Резников поблагодарил генерального инспектора бундесвера за полученные от Германии вооружения, в том числе современные системы ПВО, гаубицы и танки Leopard 2. Бройера также проинформировали о ситуации на фронтах в Украине.

На Западе уже многие недели внимательно следят за тем, как Украина с помощью полученных от Запада систем вооружений готовится к масштабному контрнаступлению против российских войск.

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