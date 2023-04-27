Науседа об Украине: Все заинтересованы в мирных переговорах

Подходит ли КНР на роль посредника в Украине, опасается ли Вильнюс вторжения РФ и долго ли еще западные союзники будут помогать Киеву - президент Литвы Гитанас Науседа в интервью DW.

Президент Литвы Гитанас Науседа 27 апреля встретился в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). В этот же день DW поговорила с литовским политиком о перспективе китайского посредничества на возможных мирных переговорах между Украиной и Россией, модернизации вооруженных сил его страны на фоне потенциальной угрозы со стороны Москвы, а также о готовности литовцев и их союзников и дальше оказывать поддержку Киеву.

О посредничестве Китая в Украине

Отвечая на вопрос о том, может ли Китай стать посредником на мирных переговорах между сторонами конфликта, Науседа заявил: "Думаю, что у Китая есть шанс стать важным игроком в международном пространстве. И конечно, Китай мог бы стать посредником в конфликте России и Украины, однако при одном условии. Пока мы не увидели и не услышали (от Пекина. - Ред.) ничего похожего на осуждение этой войны, Китай не осудил войну России против Украины. При этом очень важно понять, находится ли Китай на стороне России или на стороне правопорядка, основанного на международных правилах. Пока КНР колеблется с тем, чтобы занять четкую позицию по этому вопросу, очень трудно полагать, что он мог бы быть достойным доверия посредником в этом конфликте".

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью DW Фото: Zura Karaulashvili/DW

В то же время литовский президент напомнил о слухах, что Пекин помогает России обходить санкции ЕС и других стран. "Это не очень хороший знак. И конечно, это не служит укреплению уверенности в том, что Китаю можно доверять", - добавил Науседа.

Он подчеркнул, что "самым важным голосом" по вопросу мирных переговоров должен оставаться голос Киева. "Думаю, что одним из самых важных элементов этих мирных переговоров является уважение территориальной целостности Украины. Мы говорим о стране, 20% территории которой оккупировано Россией", - напомнил литовский лидер. "Очень важно не заключать сделок от имени Украины и не делать за счет Украины территориальных уступок. Не думаю, что это справедливый путь для мирных переговоров. Однако все мы заинтересованы в том, чтобы увидеть эти мирные переговоры, и конечно в их результатах", - добавил глава литовского государства.

"Литва - как в сэндвиче между Калининградом и Беларусью"

Отвечая на вопрос о том, насколько велика его уверенность, что Россия не совершит вторжение и в балтийские государства, с которыми у нее, как и с Украиной, имеется протяженная общая граница, Науседа указал, что, "имея столь непредсказуемых соседей на протяжении долгого времени", его страна "приспособилась к этой геополитической реальности". "Вы правы, говоря, что Литва чувствует себя, как в сэндвиче, будучи зажатой между высоко милитаризированной Калининградской областью РФ и Беларусью", - констатировал он.

В этой ситуации, по словам Науседы, Литва полагается, в первую очередь, на инструменты коллективной безопасности и делает многое, чтобы модернизировать свои вооруженные силы. "Мы стараемся выделить более 2,5% ВВП на оборону в этом году и, возможно, увеличить эту сумму до 3% ВВП в следующем", - подчеркнул глава государства. Президент Литвы добавил, что его страна очень заинтересована в обсуждении на июльском саммите НАТО в Вильнюсе таких тем, как реализация соглашений мадридского саммита об усилении обороны восточного фланга НАТО и превращение уровня расходов на оборону в 2% ВВП в базовый, "а не потолочный". Другой важной темой встречи на высшем уровне, по его словам, должна стать практическая поддержка Украины и "перспективы приблизить ее к НАТО в будущем".

Что касается самой Литвы, то, как сказал Науседа, она "сделала домашнюю работу" и ведет полным ходом подготовку к тому, чтобы принять у себя бригаду НАТО под командованием Германии уже к 2026 году.

О влиянии санкций на Россию

Говоря о влиянии западных санкций на российскую экономику, глава литовского государства отметил, что его страна всегда выступала за более сильные ограничительные меры.

"Потому что в прошлом мы увидели, что наши санкции работают. Но обсуждения занимают слишком много времени. И иногда меры оказываются слабее, чем мы могли рассчитывать. И тогда мы начинаем жаловаться, что санкции не принесли ожидаемого результата. Но так происходит потому, что санкции, вероятно, были слишком слабыми", - рассуждает он.

При этом Науседа подчеркнул, что не наблюдает признаков усталости у западных союзников, поддерживающих Украину. "Я не вижу никаких признаков усталости, особенно в моей стране. Потому что я вижу, как практически 99% населения оказывают Украине от всего сердца всю возможную помощь: гуманитарную… мы стараемся оказывать и военную, политическую, экономическую поддержку, - аргументирует он. - И я вижу, что наши партнеры, другие страны делают все что в их силах и делают многое, чтобы поддержать Украину. Потому что все понимают, что на этой войне речь идет не только о свободе Украины, но и свободе всех нас".

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