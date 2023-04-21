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Встреча Контактной группы по Украине в РамштайнеФото: Heiko Becker/REUTERS
ПолитикаУкраина

Ллойд Остин в Рамштайне заверил Киев в решительной поддержке

Евгений Жуков
11 мин. назад

По данным Пентагона, с начала войны США предоставили Украине помощь уже более чем на 35 млрд долларов. На встрече в Рамштайне глава ведомства Остин заверил Киев в неизменной поддержке.

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В ходе заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин заверил в пятницу, 21 апреля, что международная поддержка Киева, "сил свободы в Украине", остается неизменной, широкой и решительной.

"Украине срочно нужна наша помощь, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и подразделения от угрозы российских ракет", - заявил он, подчеркнув, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется. По словам Остина, с начала войны США предоставили Киеву военную помощь уже на сумму более 35 миллиардов долларов и усилия партнеров, которые имели большое значение для Украины на поле боя, продемонстрировали, насколько сильно Кремль просчитался.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также пообещал Киеву дальнейшую военную помощь. "В Украине идет война логистики, - заявил он перед началом встречи министров обороны стран-партнеров. По его словам, не менее важным, чем новые поставки вооружений, является поддержание в рабочем состоянии уже поставленных в Украину систем. - Нам нужны боеприпасы, запасные части и топливо".

Основное внимание в Рамштайне будет уделено закупке боеприпасов и ПВО

На одиннадцатом заседании в формате "Рамштайн" и четвертой очной встрече на авиабазе страны-участницы намерены скоординировать дальнейшую военную помощь Украине. Основное внимание на ней, по словам главы Пентагона, будет уделено закупке боеприпасов и противовоздушной обороне. Между тем Киев уже давно добивается поставок современных истребителей и оружия дальнего радиуса действия.

В кулуарах встречи в Рамштайне Столтенберг, встретившийся накануне в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, высказался за продолжение переговоров о поставках Украине западных истребителей. В то же время он дал понять, что считает обсуждение дальнейших поставок вооружений в нынешней ситуации гораздо более важным, чем планы вступления Украины в НАТО. "Сейчас важнее всего, чтобы Украина победила, - сказал Столтенберг. - Потому что если Украина не заявит о себе как суверенное независимое государство в Европе, тогда нет смысла обсуждать членство".

Выступая в начале заседания Ллойд Остин попытался сгладить разногласия между США и их союзниками в связи с массовой утечкой секретных документов, многие из которых раскрывали подробности о ходе войны в Украине, о поставках вооружения и другого оборудования украинским силам. "Я очень серьезно отношусь к этому вопросу. И мы будем продолжать тесно и уважительно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, которых мы глубоко ценим, - заявил Остин, отметив, что в разговорах с коллегами по этому вопросу "был поражен солидарностью и стремлением отвергнуть попытки разделить нас". - И мы не позволим ничему нарушить наше единство".

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