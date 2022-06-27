Усиление на востоке и новая стратегия: чего ждать от саммита НАТО в Мадриде

Саммит НАТО в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня, для генсека альянса Йенса Столтенберга должен был бы стать прощальным. Однако из-за вторжения России в Украину норвежцу придется задержаться на своем посту. 30 государств-членов альянса хотят, чтобы во время кризиса его возглавлял опытный дипломат.

63-летний Столтенберг, занимающий должность генерального секретаря НАТО с 2014 года, задает четкий курс. 27 июня, выступая в Брюсселе на фоне продолжающейся войны в Украине, он объявил о намерении привести "существенно более 300 000 солдат" альянса в режим повышенной боевой готовности.

Ранее, 24 июня, в интервью журналу Der Spiegel Столтенберг пообещал, что "в Мадриде будут приняты ключевые решения для будущего НАТО". "Мы одобрим новую стратегическую концепцию, укрепим нашу обороноспособность и примем решение о комплексном пакете помощи Украине", - заверил он.

Вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО также может сыграть важную роль в повестке дня саммита. Столтенберг и другие политики из стран НАТО пытаются приуменьшить значение разногласий между Турцией и двумя скандинавскими государствами, желающими присоединиться к альянсу.

Йенс Столтенберг

А представители США полагают, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана скоро убедят перестать противиться расширению альянса. Ведь остальные 29 стран-членов НАТО считают свою солидарность по этому поводу знаком сплоченности.

К упрекам Эрдогана о том, что Стокгольм и Хельсински поддерживают "курдских террористов", нужно отнестись серьезно, но не более, говорит Столтенберг. В НАТО интенсивно работают над поиском решения этой проблемы, уверяет он.

Усиление восточного фланга НАТО

Одной из центральных тем саммита, скорее всего, будет укрепление восточного фланга альянса. После начала войны России против Украины то, что в течение ряда лет обсуждалось в рамках многочисленных раундов планирования в НАТО, осознали все. Угроза применения неядерного оружия со стороны Москвы выше, чем предполагалось. Именно поэтому в новой стратегической концепции альянса Россию называют уже не партнером, а противником.

Две недели назад министры обороны стран НАТО пришли к выводу, что восточный фланг, то есть территорию от Балтийского до Черного моря, необходимо укрепить в кратчайшие сроки. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что на саммите в Мадриде западные страны-члены НАТО возьмут на себя обязательства по предоставлению боевых частей, которые в случае необходимости могут быть развернуты в заранее определенных странах на восточном фланге.

Обсуждаемая в настоящее время концепция не предусматривает долгосрочного развертывания крупных боевых подразделений численностью в несколько тысяч военных.

Бундесвер направит военных в Литву

Половина боевой бригады, о которой говорил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале июня во время своего визита в Вильнюс, в обычных условиях останется в местах своей постоянной дислокации в Германии и только в кризисной ситуации будет отправлена в Литву. Другая половина (около 1500 человек) будет находиться в странах Балтии на ротационной основе. Кроме того, подразделение пополнят 2000 солдат из других стран НАТО. Таким образом, дополнительная бригада НАТО под руководством Германии будет насчитывать около 5000 человек.

Йенс Столтенберг надеется, что поданный Германией пример "нового вида развертывания войск" создаст прецедент и другие члены НАТО на саммите в Мадриде также решат "закрепить" определенные боевые бригады своих ВС за странами-членами альянса с его восточного фланга. Великобритания, Франция, Дания и, возможно, Канада могут объявить о взятии на себя подобных обязательств, полагают дипломаты, занимающиеся подготовкой саммита.

Сокращение времени реагирования

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече министров обороны государств-членов НАТО, состоявшейся две недели назад в Брюсселе, дал понять, что времени на принятие решений в этой связи остается мало. "У нас нет 60 дней, чтобы доставлять танки в Эстонию. По прошествии этого времени Эстонии уже не останется, если посмотреть на то, что русские делают в Украине", - заявил он.

До сих пор альянс полагался на свои "силы быстрого реагирования", включая "Острие копья" - передовую группировку сдерживания потенциального противника, которая в кратчайшие сроки может быть переброшена в страны Балтии, Польшу, Румынию или Болгарию, чтобы отражать там нападение, пока не подоспеют другие части быстрого реагирования альянса. Однако, согласно предыдущим планам развертывания, силам быстрого реагирования НАТО до сих пор требовалось до 60 дней, чтобы прибыть в район боевых операций. Теперь это должно происходить гораздо быстрее - всего за несколько дней.

Необходимым условием для этого является соотвествующая логистика, до которой странам НАТО еще далеко. В 2018 году НАТО создала в Ульме командный пункт под названием Объединенное командование поддержки и обеспечения (Joint Support und Enabling Command). В его задачи входит разработка транспортных маршрутов, укрепление инфраструктуры и устранение бюрократических препятствий.

Однако подходящих поездов, мостов и портов для быстрой переброски тяжелой военной техники с побережья Атлантического океана или из Германии на восток не хватает. В период холодной войны такая логистика существовала, но после воссоединения Германии была ликвидирована, потому что угроза просто перестала существовать. Генерал бундесвера Александер Золльфранк (Alexander Sollfrank), возглавляющий командный пункт в Ульме, хочет ускорить транспортировку войск, чтобы политика сдерживания могла работать убедительнее.

Ротация или постоянное размещение

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью DW на прошлой неделе не скрывал, что хочет разместить в своей стране еще больше войск: "Нам нужны солдаты в стране, потому что это лучший способ сдерживания России". По словам Науседы, все больше российских военных размещается в Беларуси в непосредственной близости от литовской границы. "Конечно, у нас нет времени реагировать, и у НАТО было бы очень мало времени", - комментирует литовский лидер действия РФ.

Олаф Шольц (в центре) с Гитаносом Науседой во время визита в Литву, 7 июня 2022 года

"Я очень рад, что Германия решила направить (в Литву. - Ред.) дополнительные силы", - добавляет он, отмечая, что гораздо лучше было бы все же, если бы германская боевая бригада дислоцировалась в Литве на постоянной основе. "Мы создадим для солдат лучшие условия, чем в Германии. В военном отношении, чтобы усилить свои возможности (проводить боевые операции. - Ред.) на литовской земле, гораздо лучше координировать действия уже на месте, стоять плечом к плечу, тренироваться и проводить учения вместе", - подчеркнул он.

Однако постоянное размещение дополнительных сил НАТО в Литве было бы слишком дорогим, а также стало бы последним ударом по Основополагающему акту Россия - НАТО от 1997 года, который РФ грубо нарушила, начав вторжение в Украины. Тем не менее Германия, в отличие от Великобритании, настаивает, чтобы альянс первым не объявлял о прекращении действия указанного соглашения.

Единство НАТО

За последние месяцы НАТО уже усилила свое присутствие на своем восточном фланге. При этом была увеличена численность так называемых "боевых групп" (battle groups), подразделений численностью от 1000 до 2000 человек, в Польше, Эстонии, Латвии и Литве. В Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии были созданы новые боевые группы, численность которых также постепенно растет.

По данным НАТО, из-за российской угрозы в марте 100 000 американских солдат были вновь размещены в Европе, почти 10 000 из них - в одной только Польше. 40 000 военнослужащих находятся под непосредственным командованием НАТО. Страны на восточном фланге НАТО, относительно недавно вступившие в альянс, настаивают на постоянном размещении у них еще большего количества американских войск.

В то же время западные политики и дипломаты призывают быть готовыми к тому, что поддержка, которую оказывает НАТО администрация Байдена, может вскоре закончиться. Если республиканцы победят на президентских выборах 2024 года в США и Дональд Трамп вернется в Белый дом, возродившаяся солидарность в рядах альянса может оказаться в прошлом.

Ожидается, что за кулисами саммита в Мадриде президент Франции Эммануэль Макрон, который больше не считает, что у НАТО наступила "смерть мозга", будет ратовать за укрепление европейской опоры альянса и придание ей более "суверенного" характера.

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