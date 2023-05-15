Спецпредставитель Китая едет в Украину и Россию

Во время турне по Европе в рамках урегулирования украинского кризиса Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.
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Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в понедельник, 15 мая, начинает визиты в Украину, Россию и страны Европы чтобы "способствовать мирным переговорам" в развязанной РФ полномасштабной войне против Украины. По данным министерства иностранных дел КНР, в ходе поездки китайский дипломат также посетит Польшу, Францию и Германию.
Визит Ли Хуэя "является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира", рассказал на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.
МИД КНР не предоставило подробного графика его поездки. Однако, как пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, Украина будет первой остановкой в этом турне.
"Мирный план" Китая
24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, китайский МИД опубликовал документ, озаглавленный "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Он был воспринят международным сообществом с разочарованием, так как не содержит никакой новой инициативы по прекращение боевых действий. Напротив, Китай продемонстрировал неизменную поддержку позиции президента России Владимира Путина, отмечает агентство AFP.