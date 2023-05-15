Спецпредставитель Китая едет в Украину и Россию

Во время турне по Европе в рамках урегулирования украинского кризиса Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию.

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в понедельник, 15 мая, начинает визиты в Украину, Россию и страны Европы чтобы "способствовать мирным переговорам" в развязанной РФ полномасштабной войне против Украины. По данным министерства иностранных дел КНР, в ходе поездки китайский дипломат также посетит Польшу, Францию и Германию.

Визит Ли Хуэя "является еще одним проявлением приверженности Китая убеждать и способствовать переговорам, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира", рассказал на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Первой остановкой будет Украина

В конце апреля бывший посол КНР в России возглавил делегацию Китая по урегулированию кризиса в Украине. Ли Хуэй станет самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Украину с момента военного вторжения России в феврале 2022 года.

МИД КНР не предоставило подробного графика его поездки. Однако, как пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, Украина будет первой остановкой в этом турне.

"Мирный план" Китая

24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, китайский МИД опубликовал документ, озаглавленный "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Он был воспринят международным сообществом с разочарованием, так как не содержит никакой новой инициативы по прекращение боевых действий. Напротив, Китай продемонстрировал неизменную поддержку позиции президента России Владимира Путина, отмечает агентство AFP.

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