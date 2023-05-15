Лукашенко подтвердил крушение авиатехники РФ на Брянщине

На 446-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 15 мая (время московское).

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Новый министр обороны Словакии Мартин Скленар пообещал и далее оказывать Украине военную поддержку, передает новостное агентство SITA. "Ситуация в Украине продолжает требовать нашего полного внимания", - заявил Скленар на пресс-конференции в Братиславе, подчеркнув, что развязанная Россией война против государства - соседа Словакии влияет на словацкую безопасность, оборону и благосостояние. Украина нуждается в помощи и поддержке для восстановления своего суверенитета и территориальной целостности, "поэтому наша поддержка будет продолжаться", заверил глава Минобороны.

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Российский авиаперевозчик "Азимут" получил разрешение с 17 мая выполнять прямые рейсы в Грузию. Об этом сообщил в интервью телерадиокомпании Imedi глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили. Чуть ранее он же заявил, что его ведомство рассматривает соответствующие заявки пяти перевозчиков, включая Georgian Airways. "Азимут" стал первой российской компанией, получившей разрешение на полеты в Грузию с 2019 года.

Лукашенко подтвердил крушение военной авиатехники РФ на Брянщине

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Александр Лукашенко подтвердил крушение российских истребителей и вертолетов в Брянской области. Как утверждает белорусский правитель, слова которого приводит государственное агентство "БелТА", с тех пор как "были сбиты четыре воздушные судна" под Брянском, белорусские войска "находятся в повышенной боевой готовности".

Власти РФ до сих пор признали лишь крушение одного вертолета, а российские федеральные телеканалы не выпустили ни одного сюжета о произошедшем. Украинская сторона утверждает, что воздушные суда были сбиты российской ПВО.

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Российские государственные телеканалы умолчали о крушении двух истребителей и двух вертолетов в Брянской области. С 13 мая в эфирах Первого канала, "России-1" и НТВ не вышло ни одного сюжета на эту тему, обратило внимание издание "Верстка". В Минобороны РФ до сих пор не прокомментировали произошедшее.

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Провластный белорусский Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотоснимок белорусского правителя Александра Лукашенко - впервые с 9 мая, когда появились сообщения о проблемах Лукашенко со здоровьем. На снимке видно, что левая рука Лукашенко перебинтована. Между тем 9 мая бинт заметили на его правой руке. По утверждениям источника Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", у Лукашенко проблемы с сердцем и эндокринной системой, его лечат врачи из Москвы.

На параде в Москве 9 мая белорусский правитель передвигался на электрокаре, хотя нужно было пройти небольшое расстояние, а затем не остался на торжественный обед с Путиным.

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В результате взрыва в центре Луганска ранен "врио министра внутренних дел" так называемой "ЛНР" Игорь Корнет. Об этом сообщают российские госСМИ. По данным назначенного Россией главы "ЛНР" Леонида Пасечника, взрыв произошел в барбершопе, пострадали семь человек. ТАСС сообщает об одном погибшем. РИА "Новости", ссылаясь на источник, пишут, что медики расценивают состояние здоровья Игоря Корнета как стабильное.

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Авиакомпания "Победа" уволила пилота, выступившего против войны в Украине, сообщает издание "Проект". В первые дни российского вторжения командир воздушного судна Владимир Н. в конце полета обратился к пассажирам с призывом остановить войну. "Война с Украиной - это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит и сделает все, что можно, чтобы ее остановить, желательно прямо сейчас. Нам не нужна война!" - сказал пилот, после чего в салоне раздались аплодисменты. Запись антивоенного выступления вскоре выложили в Сеть, а вслед за этим Владимира Н. уволили. Согласно данным Tgstat, видео с его выступлением посмотрели почти 6 млн человек.

Путин экстренно созвал Совбез РФ после неудач под Бахмутом

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Заседание Совета безопасности РФ, которое традиционно проводится по пятницам, перенесли на понедельник, 15 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ захватили под Бахмутом более десяти позиций российских войск, а командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал продвижение украинских войск "первым успехом наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута".

Кроме того, 13 мая в Брянской области потерпели крушение сразу несколько летательных аппаратов сил РФ: два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. По данным "Коммерсанта", авиагруппа могла попасть в засаду. Украинская сторона, однако, утверждает, что летательные аппараты были сбиты российской ПВО.

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Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться во время войны, сообщило издание "Важные истории" со ссылкой на четыре источника. Собеседник из ФСБ, который рассказал, что знает как минимум о двух таких случаях, связанных с губернаторами, заявил, что обоим "не просто запретили, а намекнули на уголовные дела". В свою очередь один из источников, близкий к администрации президента России (АП), рассказал, что после вторжения в Украину многие чиновники захотели покинуть свои посты и что в АП такие намерения расценивают как предательство.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время войны годовые контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Как следует из указа, аналогичное право получают члены семей таких иностранцев.

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Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш опроверг сообщения о кризисе в отношениях Киева и Ватикана из-за вопроса о возможной посреднической роли папы Франциска в урегулировании войны России против Украины. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и понтифика 13 мая была "открытым и плодотворным обменом мнениями", заявил Юраш в интервью газете Corriere della Sera. "Если посредничество Ватикана будет включать в себя пункты украинского мирного плана, то оно, безусловно, будет принято с большой радостью. Разногласий нет. У нас нет сомнений, что Святой Престол хочет сотрудничать по меньшей мере на основе некоторых пунктов нашего мирного плана", - подчеркнул украинский посол.

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Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину, заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака. Отвечая на вопрос, направит ли Лондон в Украину боевые самолеты, поставки которых Киев ожидает от стран Запада, пресс-секретарь сказал: "Таких планов нет". "Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на истребителях F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании их не используют", - отметил он.

Зеленский: Мы хотим создать "коалицию истребителей"

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Риши Сунак и Владимир Зеленский во время встречи в Великобритании Фото: Carl Court/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британским премьер-министром Риши Сунаком вопрос поставок Киеву боевых самолетов западными странами и что они хотят создать "коалицию истребителей". "Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, как я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим", - сказал Зеленский по окончании встречи с Сунаком в Великобритании.

Хроника событий 15 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 мая 14.00 - 23.59 >>>

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