Киев: ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом

На 446-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 15 мая (время московское).

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Российские войска утром в понедельник нанесли ракетный удар по городу Авдеевка Донецкой области, сообщили местные власти. По предварительным данным, в результате атаки четыре человека погибли. "В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше", - написал в Telegram-канале начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он показал фотографии поврежденных зданий и призвал местных жителей эвакуироваться. Кадры с последствиями обстрела также опубликовал в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Удар беспилотников по стратегически важной российской авиабазе в Брянской области свидетельствует об уязвимости противовоздушной обороны РФ, считает британская военная разведка. В ежедневном обзоре ситуации в Украине, публикуемым министерством обороны Великобритании в Twitter, указано, что 3 мая несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по авиабазе Сеща, расположенной в 150 километрах к северу от границы с Украиной. В результате, вероятно, был поврежден тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации РФ. По данным разведки, Сеща является центром базирования военно-транспортной авиации на западе России и сыграла немаловажную роль в обеспечении российского вторжения в Украину. Кроме того, РФ использует эту площадку для запуска иранских дронов-камикадзе в направлении Киева. "Военно-транспортная авиация - это хорошо оснащенный элемент российских ВВС, необходимый для осуществления перевозок по всей огромной стране. Российское руководство будет обеспокоено тем, что противовоздушная оборона РФ продолжает подвергаться опасности, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы военно-транспортной авиации", - отмечается в обзоре.

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ВСУ в воскресенье захватили более 10 вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram-канале. По словам Маляр, в самом Бахмуте "очень горячо"."Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются упорные бои", - сообщила она.

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Владимир Зеленский сообщил, что собирается в Лондоне встретиться с британским премьером Риши Сунаком. "Сегодня - Лондон. Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", - написал президент Украины в своем Telegram-канале.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные обстреляли населенные пункты Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.

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В Чехии собрали для Украины 2,3 млн долларов на закупку реактивной системы залпового огня RM-70 и 365 ракет к ней. О результатах сбора в воскресенье, 14 мая, рассказали авторы инициативы "Подарок для Путина". "Только за два с половиной месяца взносы сделали 19 165 человек и компаний. Ожидается, что ракетная установка будет развернута в течение нескольких недель", - говорится в сообщении в Twitter. Организаторы добавили, что уже завтра приступят к сбору денег на "то, на что еще никто в мире не собирал средств", и пообещали, что "это будет действительно взрывным".

Зеленский просит у Макрона истребители

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию "коалиции истребителей", которое "уже долгое время ожидает Украина". Об этом говорится в отчете о встрече двух лидеров, опубликованном на сайте президента Украины.

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Более частые и регулярные воздушные удары РФ по Украине в последнее время, по-видимому, являются попыткой подорвать способность ВСУ к наступательным действиям в ближайшем будущем. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке .

Аналитики института отмечают, что в ходе этой гипотетической новой воздушной кампании российские войска используют гораздо меньше высокоточных ракет, чем во время массированных ударов по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой. По-видимому, в результате той провальной кампании ВС РФ в значительной степени исчерпали свои запасы высокоточных ракет, говорится в сводке.

Вместо высокоточных ракет, отмечают американские аналитики далее, ВС РФ стали гораздо больше полагаться на дроны иранского производства Shahed. Однако и украинская армия тоже научилась лучше бороться с этими беспилотниками, добавляют в ISW.

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В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC. Также Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны, чтобы оградить население Украины от ударов РФ. Об этом говорится в совместной украино-французской декларации, принятой президентами двух стран Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном на их встрече 14 мая в Париже.

В документе также говорится, что Франция поможет Украине с усилением санкционного давления на РФ, расследованием военных преступлений и привлечением виновных к ответственности, равно как и с разработкой механизмов компенсации ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Париж выразил свою поддержку "формулы мира", предложенной Зеленским.

Кроме того, Франция, согласно декларации "решительно поддерживает" Украину на ее пути к интеграции в Евросоюз и НАТО, и "с нетерпением ожидает" следующих шагов в этом направлении с обеих сторон.

Зеленский и Шольц встретились с бойцами ВСУ в Ахене

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На оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей создаются лагеря для обучения заключенных, прибывающих из РФ, утверждает украинский Центр национального сопротивления . По его сведениям, недавно в один из созданных оккупационными властями полевых лагерей в Рогово Луганской области прибыли около 200 осужденных, и до конца мая ожидается прибытие еще до 250; в районе Можняковки организована подготовка до 800 новоприбывших из России заключенных. На полигон под Новопетровкой в Запорожской области недавно прибыло около 400 наемников ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных, в ближайшее время ожидается прибытие еще 400, указывает Центр национального сопротивления.

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За сутки российские войска восемь раз обстреляли приграничные общины Сумской области, зафиксировано 109 взрывов, сообщила Сумская областная военная администрация . По ее данным, по Белопольской общине стреляли из минометов и гранатометов, в Юнаковской общине зафиксированы артобстрел и обстрел из миномета. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая, в рамках своего визита в Германию посетил вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) военную базу в Ахене, где проходят обучение военнослужащие ВСУ. Лидеры двух стран ознакомились с элементами обучения и осмотрели образцы военной техники, на которой тренируются украинские военнослужащие и которая поставляется в Украину. Также Зеленский вручил бойцам ордена "За мужество" ІІІ степени.

"Хочу поблагодарить вас, хлопцы, за то, что представляете наши страну. Мы сегодня разговаривали с канцлером - все уважают наши Вооруженные силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще сильнее", - заявил Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил Олафа Шольца за поддержку тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ.

Хроника событий 14 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 мая 00.00 - 13.59 >>>

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