"Ъ": В Брянской области сбиты Су-34, Су-35 и два вертолета

На 444-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 13 мая (время московское).

"Коммерсант": В Брянской области сбиты Су-34, Су-35 и два вертолета

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В Брянской области практически одновременно были сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8 ВКС России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По предварительным данным, все они входили в одну авиагруппу. "Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника", - пишет издание. Экипажи, по данным "Коммерсанта", погибли.

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При российском обстреле Харьковской области пострадали пять человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Среди пострадавших - 15-летний подросток. "По данным следствия, 13 мая около 9.00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатне Купянского района. Получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний мальчик. Около 9.30 оккупанты обстреляли село Огурцово Чугуевского района: получил ранение мирный житель", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнил глава Харьковской области Олег Синегубов, ранения, в том числе получили 43-летняя женщина из села Хатнее и 61-летний мужчина из Огурцово.

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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который сбил российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", действовал в автономном режиме, рассказал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Такие цели как "Кинжал", как баллистика, уничтожаются в автоматическом режиме. Включается кнопка "автомат" и все, что летит, - он все будет уничтожать. Радар засекает, и ракета летит навстречу вниз падающему "Кинжалу". Но работает все, соответственно, под контролем человека", - объяснил Игнат.

По его словам, у украинских военных нет информации, куда могла лететь ракета, поскольку ее сбили на большой высоте. "Здесь только гадать можно, куда он должен был лететь. Если Patriot защитил сам себя, то и слава Богу. Его сбили на большой высоте, там полградуса влево, полградуса вправо - это уже десятки километров", - отметил он.

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Украинские военные продвигаются на "некоторых участках фронта на Бахмутском направлении", сообщил командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. "Враг теряет технику и живую силу", - написал он. Ранее аналитики из Американского института война (ISW) и разведка Великобритании сообщили о продвижении ВСУ под Бахмутом.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз впервые прокомментировал крушение в регионе военного вертолета. По его словам, в результате происшествия пострадал одна женщина, также были повреждены пять домовладений. Крушение истребителя и сообщения о гибели экипажей Богомаз не комментировал.

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Пилот и штурман разбившегося Су-34 погибли, утверждает Telegram-канал Mash. Baza сообщает, что спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем самолете и одном вертолете в Стародубском районе Брянской области. Речь может идти о Су-34 и Ми-8, пишет Telegram-канал.

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В Минобороны РФ заявили об авиационных ударах ВСУ по гражданским объектам в Луганске. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, украинская военная авиация использовала для ударов поставленные Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow. В российском оборонном ведомстве утверждают, что ракетный удар был нанесен по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". При этом подчеркивается, что удары Storm Shadow нанесены "вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам".

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В результате ночной атаки российских дронов в Хмельницкой области пострадал 21 человек, сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, двух людей госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение. Удары были нанесены по объекту критической инфраструктуры, добавил Тюрин. В населенных пунктах пострадали жилые дома: были выбиты окна, двери, повреждена крыша.

В Брянской области разбились военный вертолет и истребитель Су-34

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В Брянской области разбился истребитель Су-34, сообщили агентству ТАСС в экстренных службах. "Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается", - сказал источник ТАСС. Ранее в регионе был сбит военный вертолет Ми-8, погибли два человека. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что в вертолет попала ракета.

Михаил Подоляк: "Россия больше никого не пугает"

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Россию больше никто не боится, заявил советник главы офиса президента УкраиныМихаил Подоляк на фоне сообщения из Берлина о новом крупном пакете военной помощи от ФРГ. "Государства объявляют о крупных пакетах оборонной помощи Украине. Они делают это демонстративно. Последний пример - немецкий пакет в размере 2,7 млрд евро", - написал Подоляк в Twitter. Меры Запада по поддержке Украины, по его словам, указывают, в частности, на то, что Россия больше никого не пугает, а войну ждет справедливый исход.

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