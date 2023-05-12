На 443-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 12 мая (время московское).

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Китай впервые с начала войны в Украине направляет в эту страну специального посланника, который с 15 мая должен также посетить Россию, Германию, Польшу и Францию ​​в рамках своей дипломатической миссии. Цель поездки дипломата Ли Хуэя заключается в обсуждении "политического решения со всеми сторонами", заявил представитель министерства иностранных дел КНР. Пекин "готов и далее играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса по вопросу прекращения огня, прекращения войны, инициирования мирных переговоров и недопущения эскалации ситуации", указали в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута

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Министерство обороны России фактически признало отступление сил РФ с позиций к северу от Бахмута, следует из брифинга официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. Подразделения "Южной" группировки российских войск на Малоильиновском направлении заняли рубеж "с учетом выгодных условий Берховского водохранилища", заявил Конашенков, объяснив это "целью повышения устойчивости обороны". Ранее о прорыве украинской армии в этом районе сообщал основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, российские провоенные блогеры и ВСУ.

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Украинские военные в районе Бахмута Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images

Украина может предпринять не одно, а несколько контрнаступлений с целью освободить захваченные российскими силами территории, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) этой страны Алексей Данилов в интервью изданию Report. "Единственный вопрос - время. Будет ли проведена одна или несколько операций - зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется", - подчеркнул он. При этом Киев хочет "полностью завершить войну" к зиме, добавил Данилов.

CNN: ВСУ проводят подготовительные операции к контрнаступлению

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Украинская армия начала проведение подготовительных операций в преддверии контрнаступления, сообщает CNN в пятницу, ссылаясь на высокопоставленного представителя Минобороны США и одного из западных чиновников. По данным телеканала, такие операции (их CNN называет "формирующими") включают в себя нанесение ударов по складам оружия и командным центрам противника и могут продолжаться несколько дней до начала основной фазы наступления.

Хроника событий 12 мая 00.00 - 14.29 >>>

Хроника событий 11 мая 14.00 - 23.59 >>>

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