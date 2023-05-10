"Изображая жертву": СМИ ФРГ о речи Путина 9 мая

В своей недолгой речи Путин во время парада перевернул ситуацию с ног на голову, представив "собственную агрессивную войну как оборонительную борьбу за существование России", указывают немецкие СМИ.

Немецкие СМИ не оставили без внимания речь, произнесенную президентом России Владимиром Путиным в День Победы, 9 мая, на Красной площади в Москве. По мнению обозревателей, она незначительно отличалась от любых выступлений российского лидера, так или иначе касающихся войны в Украине. DW собрала некоторые яркие высказывания в СМИ.

Berliner Zeitung: Горькое бессилие Владимира Путина

"В принципе, то, что сказал Владимир Путин, уже было озвучено несколько раз в такой или очень похожей форме, причем в гораздо более агрессивной манере", - пишет в своем комментарии газета Berliner Zeitung. При этом, отмечает издание, "российский президент выглядел менее воинственным, вялым, болезненным и временами производил впечатление беспомощного".

Издание довольно подробно и с большим количеством цитат пересказывает основные тезисы выступления, отметив, что "в целом, реплики Путина предлагают четкий взгляд в кафкианские - с рационально-объективной точки зрения - непостижимые глубины политико-стратегического мира Кремля".

При этом журналисты отмечают, что речь президента России не содержала каких-либо серьезных заявлений, грозящих эскалацией конфликта. По мнению автора, причина в том, что это выступление преследовало лишь внутриполитические цели. "Своей речью Владимир Путин хотел создать у российской аудитории впечатление псевдонормальности, а также доказать полную способность руководства государства действовать и контролировать как события в России, так и так называемую "специальную военную операцию", - указывает Berliner Zeitung.

FAZ: Путинская "спецоперация" вездесуща

На отличия как в военном параде, так и в тексте выступлений Путина в 2022 и 2023 годах обратила внимание газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Авторы отмечают, что "в мае 2022 года война в Украине все еще игнорировалась. Путинская "спецоперация" по-прежнему считалась "плановой" работой "профессиональных солдат". Слишком много военной символики могло только навредить, козырем была нормальность". "Однако в этом году "спецоперация" Путина вездесуща", - отмечает издание, видя причину в том, что "частичная мобилизация" в РФ, объявленная в сентябре прошлого года, привела к тому, что война вошла во многие российские семьи".

При этом, указывает автор статьи, в своей прошлогодней речи президент ни разу не произнес слово "война" и "даже не использовал свой термин "спецоперация". Вместо этого Путин говорил об "активном сопротивлении", которое Россия оказала на Украине "агрессии" Запада". В этом же году Путин неоднократно упоминает "участников спецоперации".

В остальном же его обращение фактические является калькой предыдущих речей. Путин жалуется на "западные, глобалистские элиты", которые сеют "русофобию" и "уничтожают семейные и традиционные ценности", приравняя созданный им "расплывчатый образ врага к нацистам". Традиционно жалуется, что в некоторых странах убирают памятники советским солдатам, при этом как обычно, "недооценивая события, которые привели к этому", - указывает FAZ.

Hamburger Abendblatt: "Циничная подмена преступника и жертвы"

Газета Hamburger Abendblatt отмечает, что в своей недолгой речи Путин представил "собственную агрессивную войну как оборонительную борьбу за существование России". Основной посыл Путина 9 мая заключается в том, что Россия должна "отразить вторжение" в Украину. "Критики Кремля называют этот метод "циничной подменой преступника и жертвы", - указывает издание.

Тем не менее, по оценке автора статьи, показательным является то, что Путин "оставляет за рамками своей речи". "Ни слова о новых оперативных целях, например, в городе Бахмут в Донбассе, за который идет упорная борьба. Ни намека на спор между главой наемников Евгением Пригожиным и армейским руководством", - отмечает газета. "Путин не хочет ничего знать об этом в "День Победы", - пишет Hamburger Abendblatt.

Handelsblatt: Москва использует Вторую мировую для пропаганды

В войне против УкраиныМосква использует Вторую мировую войну для собственной пропаганды, оправдывая свои действия тем, что как и в те времена, так и сегодня "Россия борется против нацистов", а против них "оправданы любые средства", указывает автор комментария в газете Handelsblatt. Он четко расставляет акценты. "Когда Москва сегодня оправдывает войну против Украины якобы правящим там фашизмом, мы чувствуем необходимость четко сказать: фашистское государство сегодня называется Россия", - уверен журналист. В то же время автор призывает немцев к умеренности и точности в формулировках. Поскольку иначе "легко соскользнуть в релятивизацию немецких военных преступлений или даже в ложное уравнивание национал-социализма и путинского правления".

Berliner Morgenpost: Четкое послание Путину

В то время как Путин пытался оправдать вторжение в Украину на военном параде на Красной площади в Москве и изображал Россию жертвой, в Европарламенте в Страсбурге выступил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и его речь стала ответом на слова, прозвучавшие в Москве, пишет издание Berliner Morgenpost.

"Нас не запугать", - цитирует издание слова главы правительства ФРГ. "Послание 9 мая - это не то, что звучит из Москвы. Наше послание таково: прошлое не одержит победу над будущим. А будущее - наше будущее - это Европейский Союз". Шольц обвинил Россию в "позорном нарушении европейского и международного мирного порядка". И, указывает издание, послал четкий сигнал Владимиру Путину: Украина продолжит получать помощь от Европейского Союза в защите от "жестокой агрессивной войны России" и в восстановлении - и Украина станет членом ЕС, чему Путин всегда хотел помешать.

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