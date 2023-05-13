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Международная федерация гимнастики (фото из архива)Фото: Amy Sanderson/Zumapress/picture alliance
СпортГлобальные темы

Федерация гимнастики - против рекомендаций МОК по РФ и РБ

Павел Мыльников
27 мин. назад

Исполком FIG не намерен допускать атлетов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

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Международная федерация гимнастики (Federation Internationale de Gymnastique, FIG) по-прежнему не намерена допускать спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой этого спортивного объединения. Такое решение было принято в ходе двухдневного заседания исполнительного комитета FIG в Анталье, завершившегося в субботу, 13 мая. Федерация продолжит изучать ситуацию и может пересмотреть меры, принятые в начале марта, добавили в FIG.

Между тем президент FIG Моринари Ватанабэ ранее выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования. "Я защищаю всех гимнастов мира как одну семью. Вот почему я поддерживаю украинских гимнастов и вот почему я защищаю право на участие в соревнованиях гимнастов из России и Беларуси, которые не участвуют в войне (России против Украины. - Ред.)", - приводит слова Ватанабэ агентство dpa.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал федерациям допустить белорусских и российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Среди условий - выступление без флага и гимна и только на индивидуальных соревнованиях. Кроме того, эти спортсмены не должны иметь связей с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран. Позиция МОК вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики. 

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