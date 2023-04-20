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Факел с огнем для Европейских игр вручается президенту Польши Анджею Дуде (справа), 3 апреля 2023 года Фото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance
СпортГлобальные темы

Европейские игры: куда ведут "игры" МОК и спортфедераций

Йонатан Кране
38 мин. назад

Допуск некоторыми спортивными федерациями атлетов из России и Беларуси к своим турнирам ставит под вопрос программу проведения Европейских игр в Польше. А они - важный этап на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.

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Лучше вообще не проводить, чем проводить с участием атлетов из России и Беларуси. Об этом заявили в комментарии для DW организаторы III Европейских игр, которые должны состояться в Кракове в июне. Представители оргкомитета намерены оставить в силе запрет для спортсменов обеих стран, даже если из-за этого от участия в соревнованиях откажутся международные федерации некоторых видов спорта.

"Да, мы знаем, что такой риск есть, - заявил Давид Глен из оргкомитета Европейских игр. - Мы же видим, какие решения принимаются на международном уровне. Но от этого наша позиция не изменится".

Бокс и "Газпром"

Международная ассоциация бокса (IBA) 13 апреля призвала Международный олимпийский комитет (МОК) лишить Европейские игры в Кракове статуса отборочного турнира для Олимпиады в Париже - чтобы, как указали в IBA, "оказать противодействие дискриминационным мерам Европейского олимпийского комитета", под эгидой которого организуются соревнования в Польше.

Боксерские перчатки лежат на ринге
Будет ли бокс на Европейских играх в Кракове?Фото: Sergiy Tryapitsyn/PantherMedia/IMAGO

Следует заметить, что возглавляет IBA россиянин Умар Кремлев, а главный спонсор ассоциации - российский госконцерн "Газпром". И что к уже прошедшему женскому любительскому чемпионату мира по боксу, и к предстоящему мужскому первенству решением IBA атлеты из России и Беларуси были допущены и примут участие - с государственными флагами и гимнами их стран. В ответ национальные федерации бокса нескольких государств, в частности США, Германии и Великобритании, создали на прошлой неделе собственную международную ассоциацию под названием World Boxing.

Между тем МОК, невзирая на продолжающееся вторжение России в Украину при поддержке Беларуси, еще в марте рекомендовал международным федерациям снова допустить к соревнованиям под их эгидой российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Этой рекомендации последовали не только в IBA, но и в других федерациях, например фехтования и тхэквондо.

"Неустойчивая ситуация"

Состязания по 19 из 29 видов спорта (в том числе по боксу), включенные в программу Европейских игр в Кракове, служат отборочными для участия в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Поэтому, как написали в Международный олимпийский комитет функционеры IBA, шансы российских и белорусских боксеров на участие в Олимпиаде оказываются "серьезно подорванными" из-за их недопуска к Европейским играм.

Протесты в Кракове против допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду в Париж
Протесты в Кракове против допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду в ПарижФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Организаторы соревнований в Кракове говорят о "неустойчивости" ситуации и указывают на разные подходы международных федераций тех или иных видов спорта. "Мы надеемся, что этого удастся избежать, но мы скорее откажемся от соревнований по некоторым дисциплинам, чем допустим к старту россиян и белорусов", - пояснил Давид Глен.

Отношения между IBA и МОК уже давно натянутые. За отбор боксеров на Олимпиаду отвечает МОК. И Европейские игры считаются для мастеров перчатки из стран континента важнейшим этапом на пути в Париж. МОК, однако, на просьбу DW прокомментировать ситуацию ответил отказом.

Некоторые турниры фехтовальщиков уже отменены

Неясна ситуация и с фехтованием. В марте, еще до рекомендации МОК, Международная федерация фехтования (FIE) решила отменить запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под ее эгидой, действовавший с прошлого года. В результате несколько фехтовальных кубковых турниров в Европе, в том числе в Германии, были отменены, поскольку их местные организаторы не могли гарантировать, что российские и белорусские спортсмены получат въездные визы, на чем настаивала FIE.

Фехтовальщики ведут поединок
Некоторые фехтовальные турниры в Европе были отменены их организаторамиФото: Kohring/ Eibner-Pressefoto/picture alliance

В ходе таких кубковых турниров и других международных континентальных состязаний типа Европейских игр в Польше, которые в этом году заменяют чемпионат Европы для фехтовальщиков, они набирают рейтинговые очки, необходимые, чтобы квалифицироваться для участия в Олимпийских играх. Нет турниров - нет очков. Ни у кого. В Европейской федерации фехтования (EFC) ситуацию называют "нетерпимой" и по-прежнему намерены участвовать в Европейских играх.

"Федерация несет моральную ответственность за то, чтобы ее спортсмены и спортсменки не оказывались в невыгодном положении", - отметил представитель EFC в интервью DW. Федерация, по его словам, взяла на себя организацию чемпионата Европы по фехтованию как части Европейских игр в Кракове и намерена довести соревнования до успешного завершения.

Какова роль МОК?

В МОК то и дело подчеркивают, что его рекомендация федерациям снова допустить атлетов из России и Беларуси к турнирам еще не является решением об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже. Пусть, мол, сами федерации решают, следовать ли рекомендации МОК при проведении отборочных соревнований.

Роб Кёлер, глава созданного в 2019 году международного объединения Global Athlete, которое представляет интересы спортсменов, упрекает МОК в попытке уйти от ответственности. "Всем в олимпийском движении ясно, - заявил Кёлер в интервью DW, - что у МОК есть финансовый контроль над международными спортивными союзами, а с ним - и возможность заставить тех, что послабее или имеющих связи с Россией, следовать указаниям президента Международного олимпийского комитета".

Украинское же правительство не готово в данном вопросе полагаться на МОК. 14 апреля оно издало указ, запрещающий спортсменам из Украины выступать на турнирах, в которых участвуют атлеты из России. Но МОК остался при своем мнении: "Не дело правительств решать, каким спортсменам в каких международных соревнованиях можно участвовать".

Давид Глен из оргкомитета Европейских игр говорит, что польское правительство "целиком и полностью" поддерживает решение организаторов не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси: "Год назад Польша была инициатором исключения России из международного спорта. И в настоящий момент мы не видим причин менять нашу позицию в этом вопросе. Ведь кровавая война продолжается".

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