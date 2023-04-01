АНОК поддержала позицию МОК по спортсменам из РФ и Беларуси

Исполнительный комитет Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) поддержал позицию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Исполком АНОК продолжит работу в интересах единства олимпийского движения и спортсменов, говорится в заявлении ассоциации, выпущенном в пятницу, 31 марта.

В то же время исполком АНОК выразил обеспокоенность в свете заявлений некоторых государств об ограничении доступа спортсменов к международным соревнованиям с участием атлетов с российским или белорусским паспортом. "Любые правительственные призывы к бойкоту представляют собой прямое вмешательство в автономию спорта и явную политизацию спорта", - подчеркнули в АНОК. Подобный шаг лишь поспособствует "изоляции национальных олимпийских комитетов от мирового спортивного сообщества и напрямую повлияет на мечты и стремления спортсменов", отметили в ассоциации.

В настоящее время в мире идет более 70 войн, вооруженных конфликтов или кризисов, однако национальные олимпийские комитеты, затронутые этими конфликтами и кризисами, "уважают олимпийские ценности и позволяют своим спортсменам участвовать в соревнованиях без ограничений", добавили в АНОК.

Рекомендации МОК по допуску россиян и белорусов к соревнованиям

Исполком МОК 28 марта рекомендовал федерациям отменить защитные меры, предусматривающие запрет на участие белорусских и российских атлетов в международных соревнованиях. Допуск может быть предоставлен лишь при выполнении ряда условий. Среди них - выступление в нейтральном статусе (без флага и гимна) и только на индивидуальных соревнованиях. Кроме того, эти спортсмены не должны иметь связей с российской или белорусской армией, с силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

Позиция МОК вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики. С призывами отстранить россиян и белорусов от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили многие именитые спортсмены и политические деятели. Украина будет бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

Между тем DW изучила критерии участия российских и белорусских спортсменов в топовых турнирах, представленные в виде рекомендаций исполкомом МОК. Рекомендации не касаются Олимпиады-2024. по словам главы МОК Томаса Баха (Thomas Bach), решения на этот счет будут приняты в "соответствующий момент" - лишь после "долгого мониторинга процесса внедрения рекомендаций".

Состав АНОК

Ассоциация национальных олимпийских комитетов была основана в 1979 году. Сейчас она объединяет свыше 200 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК. АНОК делится на 5 континентальных ассоциаций - Африки, Европы, Азии, Океании и Америки. С 2022 года председателем АНОК является фиджиец Робин Митчелл.

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