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Ракета системы ПВО IRIS-T SLMФото: Diehl Defence
ПолитикаГермания

Германия готовит крупнейший пакет военной помощи для Украины

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Германия поставит Украине новую партию вооружений на 2,7 млрд евро. В пакет войдут бронетехника, системы ПВО, колесные гаубицы и другая техника, сообщило Минобороны ФРГ.

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Германия готовит крупнейший до сих пор пакет военной помощи Украине на сумму почти в 2,7 млрд евро. В него войдут БМП Marder, танки Leopard 1, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T SLM с боеприпасами и другие виды тяжелой техники, сообщило в субботу, 13 мая, министерство обороны в Берлине.

По данным издания Der Spiegel, этот пакет был согласован в последние дни в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомством федерального канцлера. Акцент сделан на усилении сухопутных войск Украины бронетехникой и повышении эффективности украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил благодарность Берлину в связи с объявленной помощью. "Спасибо союзникам. Работаем", - написал он в Telegram. 

Пакет, по данным издания, приурочен к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая. Не исключено, что Зеленский лично прибудет на церемонию для получения награды, которой в этом году удостоен украинский народ и президент.

Длинный список немецких вооружений для Украины

Новый список немецких вооружений для Украины весьма длинный - Украина получит еще 20 БМП Marder, 30 танков Leopard-1, 18 колесных гаубиц, обещанных еще в конце 2022 года, четыре системы ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS -T SLS и сотни управляемых ракет для этих систем.

IRIS-T - одна из самых современных в мире систем ПВО. За последние месяцы две такие системы, уже поставленные Украине, перехватили много российских пакет и беспилотников, отмечает Der Spiegel.

По сведениям издания, Германия также окажет Украине помощь в обнаружении позиций противника - Киеву будет передано до 200 разведывательных дронов. Кроме того, Украина получит 100 бронетранспортеров для транспортировки украинских военнослужащих и 100 транспортных средств логистической поддержки.

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Статья в издании Der Spiegel
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