ВСУ за ночь сбили 17 из 21 выпущенного российского дрона

На 444-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 13 мая (время московское).

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Оккупационные власти захваченных войсками России территорий Харьковской области призывают местных жителей на время уехать. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале "администрации области".

"Большая семерка" повысила обязательства по поддержке Украины до 44 млрд долларов

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Страны "большой семерки" (G7) и их партнеры увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до 44 млрд долларов. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ "Группы семи" .

В документе подчеркивается, что это решение позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму более 15,6 млрд долларов на четырехлетний период. МВФ одобрил этот кредит Киеву в конце марта.

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В городе Клинцы Брянской области в воздухе взорвался и упал военный вертолет, утверждают очевидцы. Местные Telegram-каналы публикуют видео падения. В экстренных службах подтвердили, что вертолет потерпел крушение. "Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя", - сказал собеседник агентства ТАСС.

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Минобороны Германии подтвердило сообщения СМИ о подготовке крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму почти в 2,7 млрд евро. В него войдут БМП Marder, танки Leopard 1, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T SLM с боеприпасами и другие виды тяжелой техники. Об этом также объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Спасибо союзникам. Работаем", - написал он.

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ВСУ 12 мая в ходе локальных контратак добились успехов к северо-западу от Бахмута, утверждает в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики делают такой вывод на основании опубликованного накануне видео, снятого на южном берегу Берховского водохранилища - в 4 км к западу от Бахмута. На записи российские военные бегут с позиций, спасаясь от ударов украинской артиллерии, пишет ISW.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим, где проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

ВСУ за ночь сбили 17 из 21 выпущенных российских дронов

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Воздушные силы Украины сообщили, что ночью российские войска выпустили по Украине 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 17 из которых были сбиты. В Хмельницком из-за ночного обстрела возник пожар, есть пострадавшие и раненые, сообщил мэр города Александр Симчишин. По его словам, взрывными волнами в городе повреждены учебные, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные жилые дома.

В Николаеве в результате обстрелов пострадали несколько гражданских объектов, на одном из городских предприятий также начался пожар, сообщили местные власти. Были повреждены и жилые дома: в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна. Известно как минимум о троих пострадавших. Воздушной атаке дронами "Шахед" подвергся и Киев. Все БПЛА были сбиты силами ПВО, сообщили в Киевской ОВА.

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Украинские военные за последние 4 дня продвинулись под Бахмутом минимум на километр, сообщила британская разведка. В ежедневной сводке Минобороны Великобритании говорится о спешном отступлении частей российской 72-й бригады со своих позиций на южном фланге. Это подразделение критиковали за проблемы с боеспособностью и моральным духом, обращают внимание авторы сводки. По их мнению, само развертывание такой бригады в столь важном в оперативном отношении секторе свидетельствует об острой нехватке в России надежных боевых соединений.

Об отступлении со своих позиций под Бахмутом 72-й бригады заявлял ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. "Они просто взяли и драпанули", - сказал он. В ВСУ после этого сообщили, что российские войска отступили на некоторых участках фронта на расстояние до 2 км.

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"Нет причин, почему Украина должна ограничивать применение оружия лишь собственной территорией", - заявил в интервью изданию Tagesspiegel зампредседателя фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul). Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза и бывший член правления "Петербургского диалога" призвал правительство разрешить Киеву использовать немецкое оружие и на территории России.

Der Spiegel: Берлин готовит самый большой с начала войны пакет военной помощи Киеву

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О готовности Германии предоставить Украине новую военную помощь сообщается 13 мая на сайте немецкого издания Der Spiegel . Согласно источникам в правительстве, на которые ссылается издание, в Украину будут отправлены 20 БМП Marder и 30 танков Leopard 1, 18 колесных самоходных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS -T SLS с управляемыми ракетами для них. Издание подчеркивает, что это самый большой пакет военной помощи Берлина Киеву с начала войны в феврале 2022 года. По данным Der Spiegel, официально об этом может быть объявлено 14 мая во время запланированного, но не подтвержденного визита Владимира Зеленского в Берлин и Ахен.

++08.00++

Сбитая на прошлой неделе, 4 мая, под Киевом российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" была выпущена по позиции, где находился зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, сообщила СNN cо ссылкой на два официальных источника в США . Для перехвата "Кинжала" украинским военным потребовалось несколько ракет Patriot. Это был первый известный случай использования ВСУ американского ЗРК ", поставленного в Украину, который, по словам специалистов, продемонстрировал высокий уровень профессионализма украинских военных, прошедших специальное обучение для работы с комплексом.

Тяжелоатлетов из РФ и РБ допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в проводимых под ее эгидой соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе IWF по итогам онлайн-заседания исполнительного совета федерации. Речь идет о применении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). В рамках этого процесса независимые агентства проведут индивидуальные проверки обслуживающего персонала и всех спортсменов с российскими или белорусскими паспортами, намеренных принять участие в соревнованиях IWF.

Решение поддержала Комиссия спортсменов IWF. По мнению федерации, речь идет о наилучшем возможном балансе между позицией "солидарности IWF с Украиной и необходимостью максимально сохранить возможность для всех отдельных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности". В пресс-службе подчеркнули, что с начала текущего кризиса последовательно придерживались рекомендаций МОК.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердили совместную поддержку Украины. "Конечно, мы привержены прочному и справедливому миру, который полностью базируется на уважении международного права, а также принципов Устава ООН", - подчеркнул Санчес в ходе встречи в Белом доме. "В этой войне есть агрессор и жертва, и агрессором является президент Путин", - добавил он. "Не могу не поблагодарить вас за вашу значительную поддержку Украины - она имеет огромное значение - и за ваше лидерство, партнерство и вызов (агрессору. - Ред.)", - в свою очередь отметил Байден. Основными темами диалога американского и испанского политиков, помимо помощи Киеву, стали сотрудничество Вашингтона и Мадрида в области обороны и проблема миграции.

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Воздушная тревога объявлена во Львовской области.

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О двух взрывах во Львовской области, прозвучавших вскоре после 4.00 по местному времени, сообщило издание Dailylviv.com. По другим сведениям, жители Львова и области слышали три взрыва. При этом воздушная тревога объявлена не была.

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В Киевской области и в Киеве дан отбой воздушной тревоги.

Венгрия угрожает блокировать 11-й пакет санкций ЕС против РФ

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Венгрия может заблокировать готовящиеся новые санкции Евросоюза против России из-за того, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции включило венгерский OTP Bank в перечень "международных спонсоров войны". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, OTP Bank не допустил никаких нарушений, а его деятельность соответствует международным ожиданиям и законодательству. "Я четко дал понять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, что нам очень трудно даже начать переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP Bank есть в этом украинском списке. Требуем от украинцев изъять OTP из перечня", - подчеркнул венгерский министр.

++03.30++

Военная администрация Киевской области предупредила граждан о возможной атаке вражеских дронов и работе противовоздушной обороны. Одновременно она призвала жителей находиться в укрытиях, а также не распространять информацию о действиях украинских войск.

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В южных регионах Украины начали давать отбой воздушной тревоги, однако теперь сигнал об опасности дан в ряде западных областей страны. Вероятная причина - появление российских беспилотников.

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Российские войска в ночь на 13 мая обстреляли город Николаев, в результате обстрелов пострадали несколько гражданских объектов. Об этом сообщили глава областной военной администрации Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич. По словам Сенкевича, на одном из городских предприятий начался пожар, там работают спасатели. Пострадали и жилые дома: в одной из пятиэтажек выбиты практически все окна. "Сейчас известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двум оказали медицинскую помощь на месте", - написал николаевский градоначальник в Telegram-канале.

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В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщили о воздушной цели, движущейся в направлении Киевской области.

Блинкен и Кулеба обсудили ход подготовки ВСУ к контрнаступлению

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили ход подготовки украинских вооруженных сил к контрнаступлению, в том числе вклад, который могут внести международные партнеры Киева, чтобы обеспечить успех этой операции. Кроме того, Блинкен, как сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США, подчеркнул, что суверенитет Украины имеет жизненно важное значение для мира и безопасности в Европе, а также подтвердил обещание президента Джо Байдена оставаться с Украиной столько, сколько потребуется. США считаются самым главным союзником Украины в ее оборонительной войне против России. Объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала вторжения РФ превысил 36,9 млрд долларов (почти 33,7 млрд евро).

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Постоянным представителям государств Европейского Союза не удалось согласовать 11-й пакет санкций против России, новое заседание по этому вопросу планируется провести на следующей неделе, передает "Польское радио". Посол Польши при ЕС Анджей Садось пояснил, что многие аспекты, связанные с санкциями против РФ, являются сугубо техническими и сложными, а потому требуют тщательного экспертного анализа. В то же время он выразил надежду на то, что на следующей неделе согласие будет достигнуто. Анджей Садось добавил, что в новом пакете учтены предложения Варшавы ввести ограничения против транспортных компаний РФ и распространить санкции на пропагандистов, а также судей, выносящих приговоры на политических процессах. Кроме того, Польша требует ввести ограничения для российской сельскохозяйственной продукции, а также включить в текст 11-го санкционного пакета список лиц, ответственных за похищение украинских детей и их депортацию в Россию, где детей насильственно усыновляют.

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Сразу несколько российских агентств и СМИ сообщили об очень громком взрыве в оккупированном Мелитополе. Их информацию подтвердил и законно избранный мэр города Иван Федоров. По его словам, взрыв был таким мощным, что в восточных и северных районах Мелитополя и даже окрестных селах пропали свет, вода и мобильная связь. Данные о причинах случившегося пока не поступали.

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В Берлине в воскресенье, 14 мая, с 05.00 до 18.00 (06.00 до 19.00 мск) будут приняты масштабные меры безопасности и перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в полиции столицы Германии. Сильнее других эти меры затронут районы вблизи правительственного квартала, в том числе ведомства федерального канцлера. Чтобы попасть в зоны ограниченного доступа, жителям или должностным лицам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рабочий либо служебный пропуск. Остальным рекомендовано по возможности избегать указанных районов. Агентство dpa связывает усиление мер безопасности в Берлине с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Официального подтверждения того, что Зеленский действительно приедет в Германию - впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину - пока нет. Издание t-online ранее сообщило, что украинский президент может отменить поездку в ФРГ из-за утечки информации о ней. В субботу, 13 мая, Владимира Зеленского ожидают в Италии.

Хроника событий 12 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 мая 00.00 - 13.59 >>>

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