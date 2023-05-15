ГосТВ РФ умолчало о крушении военной авиатехники на Брянщине

Федеральные телеканалы с 13 мая не выпустили ни одного сюжета о крушении Ми-8 и Су-34 в Брянской области, пишет "Верстка". Министерство обороны РФ до сих пор не комментировало инциденты.

Российские федеральные телеканалы не стали сообщать зрителям о крушении нескольких самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ 13 мая в Брянской области, пишет интернет-издание "Верстка" в понедельник, 15 мая. По его данным, в эфирах Первого канала, "России-1" и НТВ с момента инцидентов вышли 19 выпусков новостей и четыре итоговых программы, но сюжеты о происшествии в них не вошли.

В городе Клинцы Брянской области 13 мая упал российский военный вертолет Ми-8, погибли два члена экипажа. Кроме того, пострадала одна из мирных жительниц, а пять домовладений получили повреждения, уточнил губернатор региона Александр Богомаз. В тот же день в Брянской области недалеко от границы с Украиной упал российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Ъ": В авиагруппу входило 2 вертолета и 2 самолета

Между тем газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванных собеседников еще 13 мая написала, что в регионе упали также истребитель Су-35 и еще один вертолет Ми-8 ВКС, причем все четыре машины "практически одновременно могли быть сбиты", а их экипажи погибли. По сведениям издания, все летательные аппараты входили в одну авиагруппу, истребители должны были нанести удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты - подстраховать их.

Министерство обороны России на момент публикации не комментировало инциденты. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил и не отверг причастность ВСУ к происшествиям.

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