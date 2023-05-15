Украинский посол отрицает разногласия с Ватиканом

Встреча Зеленского и папы римского была плодотворной, разногласий нет, заявил посол Украины при Святом Престоле. По его словам, Ватикан поддерживает как минимум некоторые пункты украинской формулы мира.
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Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш опроверг распространившиеся ранее сообщения о кризисе в отношениях Киева и Ватикана из-за вопроса о возможной посреднической роли папы Франциска в урегулировании войны России против Украины. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и понтифика 13 мая была "открытым и плодотворным обменом мнениями", заявил посол в интервью газете Corriere della Sera, вышедшей в понедельник, 15 мая.
"Если посредничество Ватикана будет включать в себя пункты украинского мирного плана, то оно, безусловно, будет принято с большой радостью. Разногласий нет. У нас нет сомнений, что Святой Престол хочет сотрудничать по меньшей мере на основе некоторых пунктов нашего мирного плана", - подчеркнул дипломат.
По его словам, если и возникло впечатление о напряженности между украинским лидером и Франциском, то лишь потому, что "обе стороны не уточнили свои рамочные условия до разговора".
Сообщения о напряженной атмосфере на переговорах Зеленского и папы римского
После аудиенции у Франциска Зеленский в интервью итальянскому телевидению заявил: "Для меня было честью встретиться с Его Святейшеством, но он знает мою позицию. Война идет в Украине, и мирный план должен быть украинским". Он также добавил, что Украине не нужны посредники, "при всем уважении к Его Святейшеству".