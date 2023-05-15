Украинский посол отрицает разногласия с Ватиканом

Встреча Зеленского и папы римского была плодотворной, разногласий нет, заявил посол Украины при Святом Престоле. По его словам, Ватикан поддерживает как минимум некоторые пункты украинской формулы мира.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш опроверг распространившиеся ранее сообщения о кризисе в отношениях Киева и Ватикана из-за вопроса о возможной посреднической роли папы Франциска в урегулировании войны России против Украины. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и понтифика 13 мая была "открытым и плодотворным обменом мнениями", заявил посол в интервью газете Corriere della Sera, вышедшей в понедельник, 15 мая.

"Если посредничество Ватикана будет включать в себя пункты украинского мирного плана, то оно, безусловно, будет принято с большой радостью. Разногласий нет. У нас нет сомнений, что Святой Престол хочет сотрудничать по меньшей мере на основе некоторых пунктов нашего мирного плана", - подчеркнул дипломат.

По его словам, если и возникло впечатление о напряженности между украинским лидером и Франциском, то лишь потому, что "обе стороны не уточнили свои рамочные условия до разговора".

Сообщения о напряженной атмосфере на переговорах Зеленского и папы римского

Ранее распространились сообщения о разногласиях папы римского и украинского лидера в ходе переговоров 13 мая. Так, СМИ, анализируя видео видео и фотографии со встречи, сделали вывод о напряженности между понтификом и его гостем.

После аудиенции у Франциска Зеленский в интервью итальянскому телевидению заявил: "Для меня было честью встретиться с Его Святейшеством, но он знает мою позицию. Война идет в Украине, и мирный план должен быть украинским". Он также добавил, что Украине не нужны посредники, "при всем уважении к Его Святейшеству".

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