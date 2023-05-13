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Папа римский и президент УкраиныФото: Vatican News/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

День 444-й войны: Президент Украины в Италии и Ватикане

Павел Мыльников
1 ч. назад

Владимир Зеленский провел встречи с президентом и премьером Италии и побывал на аудиенции у папы римского. В Брянской области упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34 ВКС России.

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На 444-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 13 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украинский лидер в Италии и Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Италию и встретился с ее президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. Глава итальянского государства заверил своего украинского коллегу, что Рим полностью стоит на стороне Киева. В то же время глава итальянского кабмина выразила поддержку как мирного плана Киева из 10 пунктов, так и стремлений Украины к членству в Европейском Союзе, а также Черноморской зерновой инициативы по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, президент Украины побывал на аудиенции у папы римского Франциска в Ватикане. Зеленский попросил понтифика содействовать реализации украинской "формулы мира", в том числе в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц, а также призвал Ватикан присоединиться к усилиям Киева по возвращению украинских детей, принудительно вывезенных в Россию. В свою очередь глава Святого престола особо выделил необходимость проявлять гуманность по отношению к самым уязвимым людям и преподнес в дар украинскому лидеру символ мира - бронзовую оливковую ветвь.

Падение российских летательных аппаратов на Брянщине

В городе Клинцы Брянской области упал российский военный вертолет Ми-8, погибли два члена экипажа. Кроме того, пострадала одна из мирных жительниц, а пять домовладений получили повреждения, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

В этом же регионе недалеко от границы с Украиной упал российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Российские официальные лица на момент публикации не называли причины инцидентов. В то же время газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванных собеседников написала, что в регионе упали также истребитель Су-35 и второй вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России, причем все четыре машины "практически одновременно могли быть сбиты", а их экипажи погибли. По сведениям издания, все летательные аппараты входили в одну авиагруппу, истребители должны были нанести удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты - подстраховать их.

Ход боевых действий

Ночью российские войска выпустили по Украине 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Shahed-131 и Shahed-136, 18 из запущенных беспилотников были сбиты, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ. За текущие сутки Россия нанесла по украинской территории один ракетный и 66 авиационных ударов, а также совершила около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, отмечается далее.

В то же время украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы российских сил, добавило украинское командование. Основные усилия РФ по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, указали в Генштабе ВСУ. По оценке британской разведки, украинские военные за последние 4 дня продвинулись под Бахмутом минимум на километр.

Между тем Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской разведгруппы на Южно-Донецком направлении, уничтожении бронеавтомобиля, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и 5 беспилотников на Запорожском направлении, а также уничтожении буксируемой гаубицы M777 производства США, двух минометов, гаубицы Д-30 и подавлении трех БПЛА на Херсонском направлении

Представитель пророссийской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов обвинил ВСУ в ракетном ударе по Луганску, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. Он не уточнил, есть ли погибшие, пострадавшие или разрушения в результате инцидента. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию.

"Большая семерка" повысила обязательства по поддержке Украины

Страны "Группы семи" (G7) и их партнеры увеличили объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины на период с 2023 года по начало 2024 года до 44 млрд долларов США (40,2 млрд евро). Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ "большой семерки". В документе подчеркивается, что это решение позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму более 15,6 млрд долларов (14,26 млрд евро) на четырехлетний период. МВФ одобрил этот кредит Киеву в конце марта.

Позиция FIG по допуску россиян и белорусов к соревнованиям

Международная федерация гимнастики (Federation Internationale de Gymnastique, FIG) по-прежнему не намерена допускать спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям под эгидой этого спортивного объединения. Такое решение было принято в ходе двухдневного заседания исполнительного комитета FIG в Анталье.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал федерациям допустить белорусских и российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позиция МОК вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики.

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