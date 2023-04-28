Против Z. Как активист в России борется с военной агитацией

Латинские буквы Z и V - главные агитационные символы, которые используют власти России в ходе войны с Украиной. В первые месяцы после вторжения РФ в Украину ими были увешаны почти все российские города, в том числе и родной Санкт-Петербург 43-летнего Алексея Лахова.

Гражданский активист Ляхов с самого начала вторжения пытается бороться с этими символами, считая их признаками пропаганды и рассылая жалобы на их демонстрирование в публичном поле, в том числе и на зданиях госорганов. При этом Лахов остается в правом поле, называет действия России в Украине специальной военной операцией и ориентируется на законодательство, в том числе на статьи УК "Дискредитация Вооруженных сил РФ".

Диалог с питерскими властями

До войны Алексей Лахов был директором по развитию фонда "Гуманитарное действие", который занимается профилактикой ВИЧ. Сейчас он - международный консультант по ВИЧ-инфекции и снижению вреда от нее, автор проекта помощи наркозависимым Drugmap.ru . Работая в "Гуманитарном действии" и других фондах, Лахов, по его словам, выработал навыки общения с чиновниками, которые сейчас активно использует в своей борьбе против символов военной пропаганды.

Алексей Лахов Фото: Kirill Buketow/DW

"Я считаю снятие этих знаков важным, потому что если они находятся в публичном доступном месте, то являются средствами и символами агитации. А я считаю, что именно пропаганда привела нас туда, где мы сейчас находимся", - поясняет Лахов. Активист видит смысл в рассылаемых им письмах с жалобами не только в том, чтобы убрать с улиц агитацию с символами Z и V, но и в получении комментариев от представителей властей.

В самом начале войны на запрос об использовании правительственным органом букв Z и V Лахов получил ответ, что "данные знаки не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки, о чем известно руководству Санкт-Петербурга". Хотя буквально за несколько месяцев до этого тот же комитет по внешним связям мэрии Петербурга указывал, что значение этих символов широко известно.

Z-пропаганда: вовлечение детей в политику противоречит конституции

Свою деятельность Алексей Лахов сравнивает с борьбой с ветряными мельницами. На большинство его писем с жалобами приходят лишь формальные ответы, а буквы Z и V остаются на улицах города. Тем не менее иногда Лахову удается добиться диалога с чиновниками. Весной 2022 года плакат с литерой Z на окне одной из петербургских гимназий стал объектов его очередной жалобы. Активист посчитал, что это прямое вовлечение детей в политику, что противоречит Конституции РФ. В ответ на эту жалобу Лахову ответили, что плакат - инициатива самой гимназии. А ее администрация решила напрямую связаться с Алексеем.

Символ Z можно найти не только в Петербурге, но и в любом городе РФ Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/IMAGO

"Пытались понять мою мотивацию. Я сказал, что, вы знаете, я тоже патриот своей страны, но для меня патриотизм выражается в том, чтобы если ты видишь откровенную ошибку властей, если ты видишь, что так не должно быть, то ты доносит свою точку зрения и ты не боишься это делать", - вспоминает о том разговоре Лахов. Реальных побед пока у него не так много. Одна из них случилась в Выборгском районе: там он через портал "Наш Петербург" отправил жалобу на то, что на одном из тротуаров написана буква Z, и вскоре ее убрали.

Активист считает, что в России нет подавляющей поддержки вторжения в Украину и что общество по этому вопросу разделено пополам. Самые фанатичные сторонники властей, полагает Лахов, как раз и занимаются такой пропагандистской самодеятельностью: "Я так понимаю, что это во многом инициатива людей на местах. Никто не заставляет, например, главу администрации того или иного района вывешивать эти символы или строить людей буквой Z".

Гражданский активизм в России

На свое будущее и будущее активизма в России Лахов смотрит без особенного оптимизма. Госдума готовится к ужесточению статей УК о дезинформации и дискредитации российской армии, так что оставаться в стране становится все более небезопасно. Уличный протест или партизанщина, по мнению Лахова, невозможны в условиях нынешнего законодательства.

"Мне кажется, что на сегодняшний день возможен только мирный протест, в виде мягкой силы. У людей работает инстинкт самосохранения. Идет такое сильное давление со стороны власти, но при этом ты понимаешь, что ты не можешь оставаться в стороне. То есть ты не можешь не протестовать, и поэтому ты ищешь различные способы, как это можно было бы делать в рамках существующего законодательства и не подвергнуться какого либо рода репрессиям", - считает Алексей Лахов.

Уголовное преследование не коснулось самого активиста. Пока он остается в Петербурге, где, по собственному признанию, будет продолжать делать то, что может - от волонтерства до обращений к властям.

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