ЕС вновь не договорился о закупках боеприпасов для Украины

На 427-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 26 апреля (время московское).

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Разведслужбы России, Беларуси и Китая в 2022 году несколько раз пытались завербовать граждан Литвы, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом, сообщила литовская национальная телерадиокомпания LRT со ссылкой на ежегодный отчет Департамента государственной безопасности Литвы (VSD). В нем же упоминается, что в минувшем году из страны были выдворены пять сотрудников российской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием. По оценкам VSD, Россия продолжает интенсивную разведдеятельность в Литве, в том числе путем информационных операций, радиоэлектронной и киберразведки, поэтому литовская спецслужба будет "уделять приоритетное внимание предотвращению этой деятельности, проведению контрразведывательных действий и усилению кибербезопасности".

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Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России в банке Santander, сообщил РИА Новости глава российской дипмиссии Сергей Андреев. Он подчеркнул, что речь идет о "значительных средствах", которые были как в долларах США, так и в польских злотых. Андреев назвал произошедшее "грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Счета посольства РФ в Польше были заблокированы в марте 2022 года, вскоре после военного нападения России на Украину. Польские власти сочли, что эти деньги могли использоваться для финансирования терроризма или отмывания незаконно полученных средств. В ответ Россия заморозила счета польского посольства в Москве.

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Администрация США приветствовала телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпином. Считаем, что это положительный момент, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. "Приведет ли он к какому-либо значимому мирному движению или плану или предложению, - не думаю, что мы узнаем это прямо сейчас", - добавил он. "Мы уже давно говорим, что хотим, чтобы эта война закончилась", - указал Кирби, добавив, что она может завершиться "немедленно", если Россия выведет войска из Украины.

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В небе над Херсонской областью мобильные огневые группы сбили шесть российских беспилотников - пять ударных БПЛА "Ланцет" и один БПЛА "Мерлин-ВР", сообщила пресс-служба командования Воздушных сил.

Послы стран ЕС вновь не смогли договориться о закупках боеприпасов для Украины

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Послы государств Европейского Союза вновь не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, и пока непонятно, удастся ли достичь компромисса 28 апреля, сообщает польская радиостанция RMF FM. Она напоминает, что Брюссель пообещал Киеву передать до конца года 1 млн боеприпасов как со складов стран Евросоюза, так и в рамках совместных закупок. Однако на сегодняшний день государства ЕС отгрузили менее 40 тысяч боеприпасов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал министров обороны 27 стран-участниц обратить внимание на эту проблему. Суть послания заключается в том, что они должны пересмотреть свои запасы, потому что трудно поверить, что у них ничего не осталось, сказал в беседе с RMF FM один из западных дипломатов. По его словам, совместные закупки блокирует Франция, которая настаивает на том, чтобы все производство и цепочки поставок боеприпасов были европейскими. Даже если производство находится в одной из стран ЕС, а порох изготовлен в Южной Корее, Париж не хочет соглашаться, подчеркнул собеседник. "Нельзя так определять европейскую оружейную промышленность, иначе мы никогда не поставим Украине боеприпасы", - предупредил дипломат.

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Служба безопасности Украины и Нацгвардия обнародовали первые видео- и фотоснимки возвращения 44 пленных украинцев, которых обменяли с Россией 26 апреля. "Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - высшая ценность!" - подчеркнули в СБУ.

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За минувшие сутки российские силы нанесли 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершили около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook . Основные усилия россияне по-прежнему концентрируют на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток было отбито 43 их атаки, указывается далее. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа Supercam, отмечается в вечерней оперативной сводке.

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

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Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Ему теперь запрещен въезд в страну, а также любые финансовые операции с чехами. "Верой нельзя оправдывать зверства, совершенные российскими солдатами в Украине", - подчеркнул глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя санкции против Кирилла. В 2022 году ЕС пытался внести главу РПЦ в свой санкционный список, но государства-члены Евросоюза не смогли прийти к компромиссу, поскольку Венгрия выступила против этого решения. Теперь Чехия ввела ограничительные меры на национальном уровне.

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В Херсоне ранен итальянский журналист Коррадо Цунино, сообщил в Twitter глава МИД Италии Антонио Таяни. Корреспондент газеты La Repubblica ранен в плечо в результате удара беспилотника, написал он в Twitter. По данным Таяни, Цунино чувствует себя хорошо, его поддерживает итальянское посольство в Киеве. В свою очередь редакция La Repubblica сообщила, что автомобиль журналиста попал под обстрел на въезде в Херсон, Цунино госпитализирован с ранением плеча.

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В Мончегорске Мурманской области во время учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31. По неподтвержденной информации, самолет упал в озеро недалеко от поселка Риж-Губа, а оба летчика катапультировались. Они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает Telegram-канал Shot.

Очередной обмен пленными

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Украина и РФ провели очередной обмен военнопленными. "Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы вернули двух гражданских. Среди освобожденных ранены, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жены которых ранее освобождены из плена", - сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В Минобороны РФ заявили о возвращении 40 российских военнослужащих.

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КНР направит в Украину в качестве спецпредставителя по урегулированию конфликта дипломата, который с 2009 по 2019 годы был китайским послом в РФ. При этом Ли Хуэй будет посланником в Украине и "других странах", сообщил МИД в Пекине. Ведомство не уточнило, какие страны он еще посетит и когда состоится поездка.

Шмыгаль: Италия выделит Украине дополнительно 1 млрд евро

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Экспортно-кредитное агентство Италии SACE выделит Киеву в поддержку торгово-финансовых операций дополнительно 1 млрд евро в дополнение к ранее анонсированной помощи размером 500 млн евро, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Риме в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Италии Джорджей Мелони. Речь идет, в числе прочего, о поддержке в сферах здравоохранения и инфраструктуры, отметил Шмыгаль. Кроме того, итальянское финансовое учреждение развития SIMEST поддержит инвестиции итальянских компаний в восстановление Украины с помощью экспортных кредитов, льготного кредитования и прямых инвестиций, сообщил далее Шмыгаль. В свою очередь Мелони назвала вклад в восстановление Украины "не риском, а одной из самых дальновидных инвестиций, которые можно сделать сегодня". По словам итальянского премьера, страна будет поддерживать частный сектор, сотрудничество между предприятиями двух стран, при этом восстановление Украины является делом всей Европы.

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Россия высылает десять представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны. В МИД РФ вызван посол Норвегии Роберт Квиле. Ему выражен "решительный протест" в связи с решением Осло о высылке пятнадцати дипломатов посольства России в Норвегии и сотрудников аппарата военного атташе, заявили в Москве. Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями персонала из числа российских граждан.

Google Maps обновил снимки Мариуполя и Киевской области

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Интернет-сервис Google Maps обновил спутниковые снимки Мариуполя. Новые фото сделаны в разные дни после середины марта 2022 года, написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Мы подробно проработали карту всех кладбищ и нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище. Сектора по размеру визуально больше, чем братские могилы в с. Виноградное или с. Мангуш", - написал он в Telegram . По словам Андрющенко, пока неизвестно, кого там могли похоронить и в какое время. Украинское издание "Бабель" обратило внимание, что Google Maps обновил и спутниковые снимки Киевской области, фото датированы апрелем 2022 года.

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Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал видео с ЗРК Patriot, недавно пополнившим ПВО Украины. "С апреля 2023 года ЗРК Patriot - на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ей овладевают", - написал Олещук в Telegram и сообщил, что лично протестировал комплекс. Он также поблагодарил западных партнеров, руководство Украины и войска.

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В Кремле прокомментировали заявление представителя Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о поставках тысяч танковых боеприпасов Украине, в том числе, с обедненным ураном. "Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что использование таких боеприпасов будет "наносить непоправимый вред". 21 марта Минобороны Великобритании подтвердило, что в будет поставлять Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран, то есть менее радиоактивный, чем природный уран. Такие боеприпасы благодаря своей плотности и другим физическим свойствам могут легче пробивать танки и бронетехнику. Представитель Минобороны указал: "Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

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Российский Совет Федерации одобрил поправки о пожизненном наказании за государственную измену, а также возможности лишения приобретенного гражданства за "дискредитацию" армии и за действия, угрожающие нацбезопасности. Кроме того, сенаторы поддержали закон о статусе ветеранов и инвалидов боевых действий для участников войны в составе содействующих ВС РФ организаций. Поправки вступят в силу, как только закон подпишет президент РФ Владимир Путин. Сейчас максимальное наказание по статье о госизмене в России - 20 лет лишения свободы.

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "длительном содержательном разговоре" с председателем КНР Си Цзиньпином. "Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - написал он в соцсетях . Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщают, что в разговоре с Зеленским Си назвал переговоры "единственным выходом" из военного конфликта с Россией. Он также заявил, что конфликт оказал значительное воздействие на международную ситуацию, а также сообщил о намерении Пекина направить в Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами. Китай будет настаивать на начале мирных переговоров и усилиях по скорейшему прекращению огня, отметил далее глава КНР.

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С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с "фейками" о войне в Украине. Об этом сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на данные российского ведомства.

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Российские власти прибегают к ядерным угрозам, поскольку все больше понимают "неотвратимость поражения и неизбежность расплаты" за развязанную ими войну против Украины, считают в Киеве. Любые угрозы России относительно применения ядерного оружия - это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления", - написал в Twitter секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов.

В Польше с мая начнется ремонт танков Leopard из Украины

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В мае на базе завода "Bumar-Łabędy" в Гливицах на юге Польши начнется ремонт и обслуживание танков Leopard 2А4 и 2А6 из Украины, сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Причиной выбора именно этого завода стало то, что он уже на протяжении 20 лет занимается обслуживанием, ремонтом и модернизацией танков Leopard 2A4, а также польских танков T-72, которые сейчас участвуют в боях в Украине, указал Блащак, посетивший предприятие в Гливицах вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким.

Блащак также указал, что на встрече министров обороны стран НАТО 21 апреля он подписал с немецким коллегой Борисом Писториусом соглашение об учреждении на базе польского завода обслуживающего центра для целого семейства танков Leopard. Польский министр напомнил, что в ближайшее время в Украине появятся два батальона танков Leopard 2.

Хроника событий 26 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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