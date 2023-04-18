Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 апреля.

На 419-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий вторника, 18 апреля (время московское).

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Германия передала Украине комплекс ПВО Patriot.Об этом сообщается на сайте федерального правительства. Кроме системы ЗРК Patriot, ФРГ передала Украине ракеты к нему, еще 16 грузовиков Zetros и два автомобиля для охраны границы.

Между тем представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг "РБК-Украина" информацию о том, что комплекс Patriot уже находится в Украине. Он лишь отметил, что передача этой системы будет знаковым событием, поскольку она позволит сбивать цели противника на большей дистанции.

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Глава "администрации" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать лодки местных жителей и передавать их военным, сообщил ТАСС. "На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным", - заявил Сальдо на заседании "правительства". По его словам, эти меры приняли в рамках российского законодательства о военном положении.

Сальдо утверждает, что владельцы реквизированных лодок, для которых они были средствами производства, могут получить компенсацию стоимости в "администрации" региона через, как он выразился, "определенное время".

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В течение минувших суток российские силы нанесли по украинской территории 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершили около 20 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ.

В вечерней оперативной сводке указывается, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на которых украинские защитники отразили около 30 атак. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечает Генштаб.

По данным украинского командования, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удар по ЗРК противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект.

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Российскую мужскую сборную по баскетболу не допустили до предквалификационного турнира для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, из квалификации мужского олимпийского баскетбольного турнира в Париже в следующем году, сообщила Международная федерация баскетбола (ФИБА). Это решение было ожидаемым, поскольку ФИБА отстранила российские команды от международных соревнований сразу после вторжения России в Украину в прошлом году, отмечает агентство AP.

Место России будет отдано Болгарии - следующей по рейтингу команде из Европы, говорится в заявлении ФИБА, которая ссылается в своем решении на рекомендации МОК. Женская сборная России уже пропустила квалификацию, поскольку была в прошлом году отстранена от участия в Кубке мира и квалификации Евробаскета. Беларусь не может квалифицировать мужскую или женскую команды, указывает AP.

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За четыре дня до взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" датский патрульный катер P524 Nymfen сделал 112 фотографий российских судов в районе происшествия. Об этом пишет датская газета Information со ссылкой на документацию командования обороны Дании. На свой запрос о получении доступа к фотографиям и видеозаписям российских транспортных средств, сделанным на борту P524 Nymfen 22 сентября 2022 года, издание получило от командования отказ по причине продолжающегося расследования, в котором также указывалось, что в связи с запросом на доступ к файлам были обнаружены "112 фотографий и ни одной видеозаписи". Это подтверждает информацию, которую ранее на основании собственного расследования опубликовало немецкое онлайн-издание T-Online .

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Минобороны РФ утверждает, что российские "штурмовые отряды" при поддержке ВДВ и подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки взяли под свой контроль еще три квартала Бахмута - в северной, центральной и южной частях города. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что были поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки Донецкой области. По его утверждению, за сутки на этом направлении убиты 290 украинских военных, уничтожены одна БМП, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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В Сумской области в результате артобстрела села Речки со стороны России погибла 83-летняя женщина, сообщает офис генерального прокурора Украины . "Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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В Херсоне вечером снова слышны взрывы, пишут корреспонденты "Суспильне" и местные Telegram-каналы .

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Польша представила предложение о новом пакете санкций против России за развязывание войны против Украины, передает агентство Reuters, которое ознакомилось с документом, представленным в Еврокомиссию ранее в апреле.

Предложение Варшавы предусматривает прекращение импорта российской нефти по северному участку трубопровода "Дружба", идущему в Германию, а также импорта российских алмазов и природного газа, включая СПГ. Кроме того, предполагается ограничить сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики.

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Численность российских ракетоносителей в Черном море увеличена до четырех - два надводных и два подводных, их общий залп может достигать 24 ракеты типа "Калибр", сообщает украинское оперативное командование "Юг" .

По данным ВМС ВС Украины , в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 российских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 36 ракет.

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В настоящее время пропавшими без вести в результате военных действий считаются около семи тысяч жителей Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. По его словам, обычно, согласно статистике, около 60-65 процентов из пропавших без вести находятся в плену, а остальные - погибли. "Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные", - приводит слова Котенко агентство УНИАН .

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В аннексированном Россией Севастополе в Крыму раздался мощный взрыв, передает "РБК-Украина" . Как пишет издание, местные жители рассказывали в Telegram-каналах, что слышали в северной части города "звук дальнего, но мощного взрыва". Также взрыв был слышан в городе Инкерман.

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Не менее 8 человек получили ранения в результате артиллерийских ударов по городу Украинск Донецкой области, написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram. "Россияне обстреляли город сегодня утром - повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка", - сообщил он. По данным офиса генпрокурора Украины , при обстреле Украинска были ранены 10 человек.

Зеленский побывал на передовой в Авдеевке

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь посетил передовые позиции ВСУ - сегодня он побывал в Авдеевке Донецкой области, сообщила пресс-служба офиса президента . Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк", пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

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Канада передала Украине уже восемь танков, сообщил Генштаб ВСУ . "Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады в рамках операции Unifier, - говорится в сообщении. - ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канады".

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Один человек погиб, девять получили ранения в результате российского обстрела центра Херсона, сообщила Херсонская областная государственная администрация . Согласно сообщению, утром российская артиллерия ударила "прицельно по центральному рынку" Херсона, повреждены торговые павильоны. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин утверждает, что "рядом нет ни одного военного объекта".

Правящая партия Румынии намерена запретить импорт зерна из Украины

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Резиденция правительства Румынии в Бухаресте Фото: Volker Preuﬂer/imago images

Правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD) заявила, что попросит коалиционное правительство утвердить указ о временном запрете на импорт украинского зерна. Ранее такое решение приняли власти Польши, Венгрии и Словакии. "В то же время Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского Союза или к черноморским торговым путям", - говорится в заявлении партии, к которой принадлежит и румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.

Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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