Юристы призвали КС РФ отменить статью о "военных фейках"

На 426-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 25 апреля (время московское).

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Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко - еще одного фигуранта дела об убийстве Дарьи Дугиной, дочери публициста Александра Дугина, сообщила пресс-служба суда. В России Цыганенко обвиняют в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти. Как утверждают в ФСБ, гражданка Украины Наталья Вовк, которую в спецслужбе называют исполнительницей убийства, получила от Цыганенко поддельные автомобильные номера и документы. Кроме того, по версии ФСБ, Цыганенко якобы вместе с Вовк собрал бомбу.

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Российские правозащитники и юристы обратились в Конституционный суд РФ с просьбой отменить административную статью о "дискредитации" российской армии. "Дискредитацией" признают пацифистские плакаты и атрибутику, действия в память о жертвах ракетных ударов, сториз с пересказом сна о Владимире Зеленском и даже пьяные выкрики на остановке. 6561 дело о "дискредитации" заведено на сегодня. Это самый популярный механизм цензуры антивоенных высказываний. Но он незаконный и не должен существовать", - отметили в "ОВД-Инфо". Как отмечается в заявлении, обращение также подписали "Мемориал", "Русь Сидящая", а также ряд юристов и адвокатов.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести расследование появившихся в минувшие выходные аудиозаписей, на которых люди, предположительно, воюющие по обе стороны фронта, отдают приказы о казни военнопленных. Сообщается, что на одной из записей предполагаемый служащий ВСУ отдает приказ об убийстве пленного наемника из ЧВК "Вагнер". На другой записи можно услышать, как человек - предположительно, основатель этой ЧВК Евгений Пригожин - приказывает больше не брать пленных на поле боя. Если эти аудиоматериалы подлинные, то речь идет о призывах к совершению военных преступлений, заявили в Женеве. Вооруженные силы по обе стороны конликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, которое предписывает гуманное обращение с военнопленными, отмечается в заявлении.

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ЮАР прекращает членство в Международном уголовном суде (МУС). Такое решение приняла правящая партия страны "Африканский национальный конгресс" (АНК), заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. "Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям", - сообщил он после переговоров в Претории с президентом Финляндии Саули Ниинистё. По словам Рамапосы, власти ЮАР хотели бы подробно обсудить тему несправедливого обращения с некоторыми странами. Летом в ЮАР пройдет саммит БРИКС, на который приглашен президент РФ Владимир Путин. В марте МУС выдал ордер на его арест.

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Швеция высылает пять российских дипломатов. Их деятельность на территории страны была несовместима с дипломатическим статусом, заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрём в эфире телеканала SVT Nyheter. В тот же день российский посол в Стокгольме был вызван в МИД Швеции, где ему сообщили о решении властей.

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Бахмутпо-прежнему является главным объектом наступления россиян, и его удержание украинскими силами исключает выход противника во фланг и тыл группировок Сил обороны на Лисичанском и Донецком направлениях, заявил в интервью "Интерфакс-Украина" командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что восточный участок фронта является единственным, на котором Россия достигла хоть какого-то прогресса после начала "большого наступления", а план россиян "завоевать Украину за три дня" преобразовался в девятимесячные попытки взять небольшой город в Донецкой области. По словам Сырского, после поражений на севере и юге Украины российским властям необходимо продемонстрировать хотя бы малейший успех в Донбассе. Не захватив Бахмут, они не смогут развивать наступление в направлении Краматорска и Северска. Поэтому российская пропаганда подает бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград", - пояснил украинский генерал.

Mercedes-Benz продал российские активы

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Немецкий автомобилестроитель Mercedes-Benz полностью ушел из России, продав спустя более года после начала войны в Украине свои доли в российских дочерних компаниях российскому дилеру "Автодом". Необходимые официальные разрешения были получены, и договоры купли-продажи были подписаны, сообщили в пресс-службе концерна в ответ на запрос агентства dpa. По этим данным, сделка состоялась в апреле. Дальнейшие детали в Штутгарте не указали.

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Пять населенных пунктов Белгородской области - Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек - остались без электричества после обстрела со стороны Украины, написал в Telegram белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района, пострадавших в результате нет. "Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела", - указал он далее. Ранее в тот же день Гладков сообщил об украинском обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа.

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Немецкий производитель танков, компания Krauss Maffei Wegmann (KMW) подал в суд на оборонный концерн Rheinmetall в связи со спором об авторских правах на танк Leopard. Мюнхенская компания хочет запретить ответчику утверждать, что права на танки Leopard до версии 2А4 включительно принадлежат Rheinmetall.

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз выступил с угрозой применения ядерного оружия и заявил, что Россия может это сделать первой, "если в отношении нее будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства". "Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие, но это не совсем так", - сказал он, выступая на просветительном марафоне "Знание.Первые". Медведев сослался при этом на один из пунктов ядерной доктрины РФ. "Там прямо сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении РФ осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства", - указал он.

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Председательство России в Совете Безопасности ООНи заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова в оправдание войны против Украины являются "безупречной ярмаркой лицемерия", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Лавров председательствует в СБ ООН, оправдывая войну, массовые убийства, тотальные разрушения… "международным правом". То есть Россия демонстративно унижает демократию, свободу, конвенции", - написал он в Twitter . Подоляк призвал международное сообщество признать РФ спонсором терроризма и исключить из международных органов.

В результате удара по музею в Купянске есть погибшие и раненые

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В результате российского обстрела здания краеведческого музея в центре Купянска Харьковской области погибли два человека и ранены 10. Тела женщин найдены под завалами, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. В здание музея утром 25 апреля попала российская ракета С-300, рядом с ним нет никаких военных объектов, указал Синегубов. Он призвал жителей города и области не игнорировать сигналы тревоги.

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По информации "Медузы" , дочерняя структура российской компании "Ростелеком" - "РТ Лабс" - разработает цифровой реестр военнообязанных. Федеральные чиновники во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным "с большим энтузиазмом" восприняли идею разработки такой базы, пишет издание со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ. Разработка реестра при этом была негативно воспринята в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, указывается далее. "Сроки там нереальные, ответственность большая. Все процессы контролирует ФСБ, которая в случае срыва срока свалит все на Минцифры и "Ростелеком", - отмечает один из собеседников "Медузы". Одновременно издание отмечает, что "РТ Лабс" разместила дополнительные вакансии 11 апреля, в день принятия поправок об электронных повестках.

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В Кремле сомневаются в перспективах продления соглашения о вывозе украинского зерна по безопасному коридору в Черном море. "Что касается сделки, то дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о вероятности отказа Москвы о продлении сделки.

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В Авдеевке Донецкой области идет принудительная эвакуация детей. За последнее время из города удалось вывезти около 10 семей с детьми и сейчас там остается лишь один ребенок, заявил в эфире "Радио "Свобода" руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш. "Не можем найти, родители прячут его. Ничего, найдем, вывезем. Тем более, что у нас уже действительно есть принудительная эвакуация детей... Как только найдем ребенка, мы сразу его вывезем", - заверил он. Все из остававшихся до последнего времени родители прятали детей и выехали под принуждением, сообщил далее Барабаш. По официальным данным, в Авдеевке сейчас проживает 1787 человек - это люди, получающие гуманитарную помощь. Реальная цифра может быть 50-70 человек больше, добавил глава городской администрации. В начале марта правительство Украины приняло механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, их вывозят в сопровождении одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя.

РФ укрепляет оборону Севастопольской бухты

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На фоне атак морских дронов в аннексированном РФ Крыму Россия усилила охрану побережья, сообщает издание ВМС Великобритании Naval News. Вход в Севастопольскую бухту сейчас защищен не менее чем шестью слоями физических барьеров и заграждений - в дополнение к патрульным катерам, вертолетным патрулям, боевым дельфинам и пушечным установкам, пишет издание. Усиленная охрана в первую очередь связана с действиями украинских морских беспилотников. Атака 24 апреля в Севастополе произошла в то время, когда Россия предпринимает масштабные усилия по защите гавани от подобных нападений, на этот раз ни один из дронов не проник в порт, пишет Naval News .

Хроника событий 25 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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