В РФ хотят лишать гражданства за "дискредитацию" "СВО"

Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и "дискредитацию" "специальной военной операции" (СВО) - так в Кремле называют войну РФ в Украине. По словам первого зампредседателя комитета Константин Затулин, "такие поправки есть" на рассмотрении депутатов. Как напомнило в среду, 15 марта, агентство Reuters со ссылкой на МВД РФ, в 2022 году более 691 000 человек получили гражданство РФ, почти половина из них - выходцы из стран СНГ.

В проекте закона от 5 апреля 2022 года лишение гражданства предусматривалось, в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Поправки сокращают число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширяют полномочия президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное получение паспорта РФ.

Предлагается, в частности, восстановить право для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, которые постоянно проживают в России, на упрощенную процедуру.

"Дискредитация" наемников в РФ стала уголовно наказуемой

В России за "дискредитацию" участников военной агрессии против Украины и "фейки" о них грозит до 15 лет колонии. Это стало возможным после того, как 14 марта российская Госдума в третьем, окончательном, чтении утвердила соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и изменения в уголовный кодекс. Теперь нормы распространяются на "дискредитацию" добровольцев и наемников.

Так, статья 20.3.3 КоАП дополнена "ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ". Штрафы по ней остались прежними: до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч - для юридических лиц. В случае повторного привлечения по этой статье в течение года предусмотрено уголовное наказание.

До 15 лет колонии

Нормы статьи 207.3 УК - о распространении "фейков" об армии - распространятся на случаи "дискредитации" добровольцев и наемников. Максимальное наказание по первой части этой статьи увеличили с 3 до 5 лет лишения свободы в колонии. Максимальное наказание по второй и третьей частям осталось прежним - 10 и 15 лет колонии соответственно. Также предусмотрены штрафы до 5 млн рублей.

Поправки внесены и в статью 280.3 УК - о "дискредитации армии". Наказание по ее первой части увеличено с 3 до 5 лет лишения свободы, по второй (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) - с 5 до 7 лет.

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