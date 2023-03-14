"Дискредитация" наемников в РФ станет уголовно наказуемой

В России за "дискредитацию" участников военной агрессии против Украины и "фейки" о них отныне грозит до 15 лет колонии. Соответствующие поправки в административный и уголовный кодексы утвердили депутаты Госдумы.

В России за "дискредитацию" участников военной агрессии против Украины и "фейки" о них отныне грозит до 15 лет колонии. Это стало возможным после того, как во вторник, 14 марта, Госдума РФ в третьем, окончательном чтении утвердила соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и изменения в уголовный кодекс. Теперь нормы статей за "дискредитацию" российской армии распространяются и на добровольцев с наемниками.

В частности, статья 20.3.3 КоАП дополнена "ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ". Штрафы по ней останутся прежними: до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч - для юридических лиц. В случае повторного привлечения по этой статье в течение года предусмотрено уголовное наказание.

До 15 лет колонии за "дискредитацию" наемников

На добровольцев и наемников будут распространяться и нормы статьи 207.3 УК - распространение "фейков" об армии. Максимальное наказание по первой части этой статьи увеличили с 3 до 5 лет лишения свободы в колонии. Максимальное наказание по второй и третьей части осталось прежним - 10 и 15 лет колонии соответственно. Также предусмотрены штрафы до 5 млн рублей.

Поправки внесены и в статью 280.3 УК - о "дискредитации армии". Наказание по ее первой части увеличено с 3 до 5 лет лишения свободы, по второй (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) - с 5 до 7 лет.

Принять поправки просил владелец ЧВК "Вагнер"

Поправки в законодательство РФ были подготовлены группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В конце января владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил Володина дополнить уголовный кодекс статьей, предусматривающей наказание за "дискредитацию" бывших осужденных, завербованных для участия в войне в Украине.

По сведениям газеты "Коммерсант", Пригожин, в частности, предложил запретить любую критику участников военных действий, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях.

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