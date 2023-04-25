Годовщина Чернобыля: Зеленский против шантажа вокруг АЭС

На 427-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 26 апреля (время московское).

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Истребители Германии и Великобритании перехватили три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Истребители Eurofighter перехватили два самолета Су-27 и один Ил-20, которые "вновь летели без транспондеров", сообщили ВВС Германии в своем микроблоге в Twitter.

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Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий США, внесли в Палату представителей Конгресса проект резолюции, в которой подчеркивается, что война в Украине должна завершиться возвращением этой страны к границам 1991 года. "Политика США заключается в том, что Украина должна победить вторжение и восстановить свои международно признанные границы в рамках 1991 года, то есть с Крымом и другими аннексированными РФ территориями", - указывается в документе.

В проекте резолюции также говорится, что Украина должна вступить в НАТО, Россия - выплатить репарации, а кремлевские чиновники - предстать перед судом за совершенные военные преступления.

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В очередном обзоре ситуации на войне в Украине министерство обороны Великобритании обращает внимание на ожесточенные бои на ближней дистанции в западных районах Бахмута. Ключевым событием последней недели стали бои в окрестностях города, в особенности, возле села Хромово, где Украина пытается сохранить контроль над своим маршрутом снабжения - трассой 0506, отмечается в заявлении, опубликованном в Twitter . В Лондоне предполагают, что другие маршруты снабжения украинских войск затруднены в условиях весенней распутицы и отсутствия других дорог с твердым покрытием. Поскольку Бахмут находится под обстрелами уже более 11 месяцев, его оборона со стороны ВСУ теперь интегрирована в качестве одного из элементов более глубокой оборонительной зоны, включающей также город Часов Яр к западу от него, отмечается далее.

Зеленский в годовщину Чернобыльской аварии призвал не дать шансов для шантажа вокруг АЭС

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Украина и мир должны сделать все возможное, чтобы не дать РФ "никакого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа", заявил президент Украины Владимир Зеленский в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, указав на высокую цену за ликвидации последствий катастрофы. "37 лет назад Авария на Чернобыльской атомной станции оставила огромный шрам для всего мира. Утечка радиации превратила когда-то уютную и развитую территорию в зону отчуждения. Сегодня 30-километровая зона вокруг ЧАЭС остается опасным местом с высокой концентрацией радиации", - напомнил он. По его словам, в прошлом году РФ вновь подвергла опасности весь мир, захватив ЧАЭС.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматриваетпередачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводится эта мера, находятся 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V. - совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании, а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.

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Командующий Силами специальных операций ВСУ бригадный генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут и заявил, что ситуация в городе сложная, но работа спецназа доказывает преимущество качества над количеством. Об этом сообщается в Telegram ССО.

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО - это, прежде всего, преимущество качества над количеством", - сказал бригадный генерал защитникам города.

Несмотря на количественное преимущество россиян и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО наносят врагу удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют другие задачи, препятствуя продвижению российских войск, отмечается в сообщении.

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Потери российских войск за минувшие сутки составили 640 человек. Вооруженные Силы Украины уничтожили 30 единиц техники и 14 артиллерийских систем, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Российские войска сосредоточили наступательные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. На указанных участках фронта украинские силы обороны отбили 39 атак. Наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отметило украинское командование.

ISW: Силы РФ немного продвинулись в западной части Бахмута

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Отряды частной военной компании "Вагнер" незначительно продвинулись к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2 в западной части Бахмута, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре, ссылаясь на данные геолоцированной съемки. В то же время украинские силы предприняли локальную контратаку к северо-западу от города, вероятно, с целью ослабить давление на логистическую линию, проходящую через Хромово, отмечают аналитики. Кроме того, российские войска продвигались на восток в направлении поселка Невельское к юго-западу от Авдеевки, указали эксперты ISW.

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Мариупольский художественный музей имени Куинджи Фото: Alexey Kudenko/SNA/IMAGO

За время войны более 60 музеев и галерей в разных областях Украины были разрушены или повреждены российскими военными. Такие данные украинский президент Владимир Зеленский представил в видеообращении, комментируя обстрел краеведческого музея в центре Купянска Харьковской области.

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Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) отвергли утверждения о намерении прекратить членство в Международном уголовном суде (МУС), сделанные несколькими часами ранее. "Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом (Римского статута. - Ред.) и будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", - приводят информагентства выдержку из заявления канцелярии главы государства. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что решение прекратить членство страны в МУС приняла правящая партия "Африканский национальный конгресс".

Летом в ЮАР пройдет саммит БРИКС, на который приглашен президент РФ Владимир Путин. В марте МУС выдал ордер на его арест.

Центр "Досье": Кремль разработал стратегию влияния на страны Балтии

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Рига (фото из архива) Фото: picture alliance/Bildagentur-online

В 2021 году управление по приграничным связям администрации президента России при содействии спецслужб разработало стратегии влияния на внутреннюю политику Латвии, Литвы и Эстонии, пишет расследовательский центр "Досье" со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении консорциума международных журналистов. Так, в Латвии Кремль рассчитывал добиться к 2030 году участия страны в политических союзах с Россией и закрепления статуса русского языка в качестве одного из государственных.

В Литве Москва стремилась к 2025 году сдерживать активность Вильнюса по поддержке российской оппозиции и расширить деятельность пророссийских фондов, неправительственных и некоммерческих организаций, а к 2030-му - создать условия "в которых литовское руководство признает ущерб своей национальной безопасности от наращивания военного присутствия НАТО в регионе". В Эстонии российские власти рассчитывали к 2025 году сформировать в общественном мнении республики настроения о нежелательности присутствия Североатлантического альянса и создать устойчивые пророссийские группы влияния в политической, военной и бизнес-элите страны.

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За истекшие сутки российсские силы обстреляли Белопольскую, Хотеньскую, Эсманьскую и Юнаковскую общины Сумской области из минометов, артиллерии и гранатометов, сообщила региональная администрация. В Белопольской общине повреждено домохозяйство, в Хотеньковской - повреждена повреждена линия электросети, в Юнаковской - повреждены линия электросети, автогараж и окна в помещении пилорамы на территории одного из предприятий. В то же время украинские военные не обнаружили признаков формирования наступательных групп российских сил вблизи государственной границы, указала администрация Сумской области.

Президент Бразилии назвал войну России против Украины "безумной"

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил российское вторжение в Украину, но при этом заявил, что никто не говорит о мире в "безумной войне", передает Reuters. В ходе своего визита в Испанию да Силва вновь высказался за наращивание мирных усилий, с тем чтобы "Украина могла сохранить свою территорию". "Я понимаю европейский взгляд на эту войну. Неприемлемо, чтобы одна страна вторгалась в другую, но это война, в которой я не вижу, чтобы кто-то говорил о мире", - сказал он.

Хроника событий 25 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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