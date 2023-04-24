ЕС направил Киеву еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

На 426-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 25 апреля (время московское).

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Запреты стран ЕС на ввоз украинского зерна помогают России, считает министр сельского хозяйства Финляндии Антти Курвинен. Введенные Венгрией, Польшей, Словакией и Болгарией импортные ограничения могут поставить под вопрос единство Евросоюза, заявил он перед встречей с коллегами из других стран ЕС в Люксембурге. "Не очень разумно, с одной стороны, оказывать столь сильную поддержку Украине и, с другой стороны, блокировать ее экспорт", - отметил он. Несколько дней назад ряд восточноевропейских стран ввели временные ограничения на импорт продовольствия из Украины, сославшись на проблемы собственных фермеров на фоне более дешевых украинских продуктов. В настоящее время идет поиск единого решения данной проблемы на уровне ЕС.

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Красная площадь в Москве будет закрыта для граждан на две недели перед парадом в День Победы, сообщила пресс-служба Федеральной службы охраны. "В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - указали в ФСО.

РФ грозит отступить от моратория на размещение наземных ракет

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Россия обвинила Соединенные Штаты в дестабилизирующих действиях и пригрозила отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. "Дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким", - заявил ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, Москва оценит дальность американских ракет средней дальности, способных достичь Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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В российских приграничных регионах и Беларуси находятся 17 тысяч российских военнослужащих, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. "К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, развернутые в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России", - написал он в Facebook . По словам Наева, на белорусских полигонах присутствуют около 2800 российских военнослужащих, а на белорусских военных аэродромах продолжают находиться самолеты и вертолеты российских ВКС.

ЕС направил Киеву еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила о предоставлении Украине еще 1,5 млрд евро в рамках годового пакета макрофинансовой помощи ЕС. "Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы", - написала она в Twitter.

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По данным издания "Тайга.инфо" , на одном из участков Гусинобродского кладбища в Новосибирске замечено массовое захоронение с российскими флагами. "Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го", - пишет портал, ссылаясь на читателей, приславших видеосвидетельства. Речь идет о примерно 200 свежих могилах, на большинстве есть "венки, с которыми в СМИ ассоциируют с ЧВК "Вагнер", указывает далее издание. Многие фамилии погибших, которые проверили журналисты, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих, участвующих во вторжении в Украину. При этом в электронной базе судов удалось обнаружить тезок некоторых погибших, из чего следует, что на кладбище, возможно, захоронены жители Красноярского края, Кузбасса и Тувы, отмечает далее "Тайга.инфо".

В Лондоне отметили сокращение российских потерь в апреле на 30 процентов

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В новом обзоре ситуации на войне в Украине министерство обороны Великобритании указывает на заметное снижение потерь российских сил. В апреле эти показатели, предположительно, снизились примерно на 30 процентов после исключительно тяжелых потерь россиян в январе-марте, отмечает британское ведомство в Twitter , ссылаясь на данные, публикуемые Генштабом ВСУ. В марте российские силы в среднем теряли 776 человек в сутки, в апреле - 568, указывается далее. При этом в британской разведке подчеркивают, что не могут проверить точную методологию подсчета этих показателей украинцами, но общая тенденция, по мнению ее экспертов, верна. "Потери России, скорее всего, сократились, поскольку ее попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемому украинскому наступлению", - делают вывод в Лондоне.

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Парад в День Победы в Санкт-Петербурге пройдет без участия авиации, пишет "Фонтанка", не указывая источники информации. "По состоянию на 24 апреля, в Петербурге военными летчиками ЗВО не проведено ни одной тренировки пролета над Дворцовой площадью. При этом подготовка к 9 Мая начинается загодя, и к середине апреля уже обычно известно о датах репетиций, а жители минимум один раз видят над городом вертолетные и авиационные группы ", - отмечает издание. Официальной информации в этой связи пока не было.

В Московской области обнаружены три упавших беспилотника

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В Московской области обнаружены три упавших квадрокоптера с камерами и без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Все беспилотники найдены в разных районах Подмосковья, причем "один из них - недалеко от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе", указывает агентство.

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Немецкий бизнес поддерживает политические решения по введению санкций против РФ из-за ее агрессии против Украины и предлагает создать общеевропейский черный список компаний, обслуживающих российские закупки. Об этом говорится в докладе об исполнении санкций ЕС против России, опубликованном на интернет-странице Федерального объединения немецкой промышленности.

"Нападение России на Украину является наглым нарушением международного права, и с этим нельзя мириться, - подчеркивают авторы документа. - Поэтому мы поддерживаем санкции. К сожалению, их корпоративное правоприменение сталкивается с ограничениями, поскольку многие государства не вводят санкции в отношении России. Поэтому немецкая промышленность совместно с Восточным комитетом требует создания черного списка, чтобы воспрепятствовать российским закупкам подсанкционных европейских товаров из-за рубежа, не входящего в ЕС".

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Подавляющее большинство немцев не верит в то, что Китай может содействовать прекращению войны между Россией и Украиной в качестве посредника. Две трети респондентов (66 процентов) отрицательно относятся к Китаю как к посреднику в Украине и лишь около трети (31 процент) положительно, следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Forsa.

Опрос Forsa не выявил почти никаких различий во мнениях в западной и восточной частях Германии. Особенно много приверженцев посреднической роли Китая в Украине среди электората правой партии "Альтернатива для Германии" (49 процентов). Среди сторонников христианских партий ХДС и ХСС явно преобладает негативное отношение к роли Китая (72 процента).

Среди электората Социал-демократической партии Германии (СДПГ) скептически относятся к посредничеству КНР 70 процентов респондентов, среди приверженцев "зеленых" - 68 процентов и среди сторонников свободных демократов - 62 процента опрошенных.

Россия начала применять танки Т-14 "Армата" в Украине

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Согласно сообщению государственного информационного агентства РИА "Новости" , Россия начала применять новейшие танки Т-14 "Армата" для ведения огня по украинским позициям. "В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", - цитирует агентство информированный источник. В январе британская военная разведка сообщила, что российские войска в Украине неохотно приняли первую партию этих машин из-за "плохого состояния" танков, указывает Reuters. По мнению разведки, использование Т-14, вероятно, было бы "решением с высокой степенью риска", которое было бы принято в первую очередь в пропагандистских целях.

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Вопрос о предоставления Сеулом военной помощи Украине не включен в повестку встречи президентов Южной Кореи Юн Сок Еля и США Джо Байдена, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента республики. "Что касается того, будет ли на повестке дня поддержка оружием, я скажу, что на данный момент этого не будет", - заявил чиновник журналистам. Тем не менее он отметил, что лидеры США и Южной Кореи обсудят ситуацию на Украине в контексте глобальных проблем.

В понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина станет важной темой в переговорах Байдена и Юн Сок Еля, но не стал вдаваться в подробности. Юн Сок Ель посещает США с государственным визитом с 24 по 29 апреля.

Ранее президент Южной Кореи допустил возможность поставок на Украину боеприпасов и бронетехники, напоминает "Интерфакс". В Кремле в связи с этим выразили сожаление.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Гутерреш передал российскому дипломату письмо на имя Владимира Путина, в котором предлагаются пути для расширения и продления зерновой сделки, сообщила пресс-служба ООН .

Пресс-служба добавила, что Гутерреш отправил аналогичное письмо двум другим сторонам, подписавшим соглашение, - Турции и Украине. Кроме того, отмечается, что генсек ООН принял к сведению озабоченность, выраженную Россией по поводу выполнения Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки. Он представил Лаврову отчет об уже достигнутом в этом отношении прогрессе.

11-й пакет санкций ЕС будет принят не раньше второй половины мая

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Поддержка Украины, равно как защита ценностей свободы во всем мире, соответствует интересам национальной безопасности США, поэтому нынешняя администрация Белого дома продолжит уделять этому внимание. Об этом, как передает "Укринформ" , заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он, по его словам, "слышал голоса, утверждавшие, что США должны сосредоточиться на происходящем дома" вместо поддержки Украины. Однако, отметил Салливан, предыдущие президенты страны как от Демократической, так и от Республиканской партий действовали сразу на обоих направлениях.

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11-й пакет санкций ЕС в отношении России находится на этапе обсуждений и будет введен не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, в него могут включить персональные ограничения против представителей российской системы правосудия и "тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей". Ранее 24 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против РФ.

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В Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, поступило уголовное дело в отношении подданных Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, шведа Матиаса Густавссона и хорвата Векослава Прибегу, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 278 и 359 (насильственный захват власти или удержание ее, а также участие наемника в вооруженном конфликте или пособничество в этом) УК РФ, сообщает издание "Коммерсант". Если по первой статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы, то по второй, до 15 лет. Большинство из обвиняемых в наемничестве были взяты в плен весной 2022 года в Мариуполе.

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении условий "зерновой сделки"

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Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении условий "зерновой сделки". В российском военном ведомстве заявили, что Киев использовал отведенный для нее гуманитарный коридор для атак беспилотниками Севастополя в аннексированном Крыму 23 марта и 24 апреля. "Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы", - говорится в заявлении российского Минобороны.

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Войска РФ могут пойти в наступление на нескольких участках фронта в Украине с улучшением погодных условий, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" . По его словам, Соединенные Штаты усиливают помощь Украине, чтобы ВСУ имели все возможности для собственного контрнаступления.

Кирби также перечислил потребности ВСУ сегодня, среди которых он назвал бронетехнику, артиллерию, системы противовоздушной обороны и материально-техническое обеспечение.

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Контейнеровозы в порту Гамбурга Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию, заявив, что такой шаг неосуществим, сообщает Financial Times . "С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", - цитирует издание чиновника, участвующего в подготовке предстоящего саммита "Большой семерки" в Хиросиме 19-21 мая.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и еще несколько ключевых союзников Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в РФ, а на майском саммите G7 в Японии к дискуссии планируется привлечь страны ЕС. Это полностью изменило бы действующий санкционный режим. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпали бы уже все товары, за исключением тех, для которых сделано исключение.

Хроника событий 24 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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