Белорусы продолжают симпатизировать Российской Федерации

В Беларуси, которую Кремль использовал в качестве плацдарма для агрессии и в которой теперь разместил войска, не наблюдается ухудшения отношения к России. Почему так - рассуждает историк Александр Фридман.

Фото: Ales Petrowitsch/DW

В рубрике DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман рассуждает о том, как меняется отношение белорусов к войне и стране, которая ее развязала. Обсудить его мнение можно в Telegram-канале "DW Беларусь" .

После открытого вторжения российских войск в Украину отношение европейцев к России значительно ухудшилось. В конце февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не только заявил о "поворотном моменте" в мировой истории, но и назвал российскую агрессию "войной Путина". Тем самым Шольц, а вслед за ним и многие другие немецкие политики, подчеркнули решающую роль российского президента в развязывании войны и одновременно отделили правящую верхушку от России и россиян и, в первую очередь, от жителей Германии "российского происхождения".

Политкорректный термин "война Путина" не закрепился в общественном дискурсе. Стихийные антивоенные протесты в России, на которые уповали в ФРГ, были жестоко подавлены и постепенно сошли на нет, а последующие месяцы показали, что россияне - особенно молодые люди в крупных городах - хотя и не желают участвовать в развязанной Путиным кровавой бойне, но тем не менее в большинстве своем или поддерживают "специальную военную операцию", или же - опасаясь репрессий и преследования - относятся к ней подчеркнуто индифферентно. Тот факт, что российская армия систематически уничтожает Украину и совершает там военные преступления, не влияет кардинальным образом на настроения в российской обществе. Именно эти факторы вкупе с ядерным и экономическим шантажом, а также радикальной антиукраинской и антизападной пропагандой Кремля и определяют сегодня отношение к Украине и России в Европе.

Александр Фридман Фото: Privat

Исследования общественного мнения показывают, что Украину европейские обыватели воспринимают преимущественно как жертву несправедливой войны, а в России видят агрессора и угрозу мира. А как обстоит дело в Беларуси? Частичный ответ на этот вопрос дают исследования британского аналитического центра Chatham House, которые проводятся посредством интернет-интервью среди городского населения Беларуси. Новое исследование "Отношение белорусов к войне и ценностные ориентации" было проведено во второй половине марта.

Белорусы - пацифисты, симпатизирующие России

Любые опросы в условиях сползающей к тоталитаризму авторитарной диктатуры, да еще и в условиях репрессий и войны на границах Беларуси, следует воспринимать предельно осторожно. Тем не менее они позволяют в определенной степени оценить настроения и тренды во все более изолированном от внешнего мира белорусском обществе.

Данные Chatham House показывают, что война углубила и без того присутствовавший раскол в обществе. Примерно треть участников опроса поддерживает военные действия России в Украине, а 44% выступают против. Еще 24% затруднились ответить на этот вопрос. За вступление Беларуси в войну высказываются лишь единицы (3% за участие в войне на стороне России, 0,4% - на стороне Украины). Наиболее приемлемой позицией считаются или нейтралитет, или поддержка России, но без участия белорусских войск в войне (по 30%).

За прошедшие 14 месяцев Украина не только выстояла, но и провела целый ряд успешных военных операций, отвоевала значительную часть собственной территории и получает серьезную военную поддержку со стороны стран НАТО. В начале войны и в Европе, и США положение Киева считали фактически безнадежным. Теперь же на Западе все чаще говорят о победе Украины, а за российской армией закрепился образ "колосса на глиняных ногах".

В Беларуси ситуация выглядит иначе: 37% опрошенных убеждены, что россияне успешно справляются со своими задачами (в апреле 2022 года их было 39%), а действия ВСУ считают успешными только 23% (на 4% меньше, чем в июне прошлого года). Вера в победу России сохраняется (в марте 2022 года было 45%, а стало 46%), а вот вера в победу ВСУ за тот же период снизилась c 21% на 15%). Большинство белорусов (56%) выступает за немедленное прекращение войны и начало мирных переговоров, которые позволят Киеву и Москве найти компромисс. Еще 40% уповают на военное решение и считают, что война прекратится, когда Россия (26%) или Украина (14%) достигнут своих целей. Единство наблюдается в вопросе ядерного оружия: три четверти опрошенных отвергают его размещение на территории Беларуси.

Война не влияет на отношение белорусов к Украине и России. Отношение к Украине остается хорошим и даже очень хорошим (64%, в августе 2022 года - 65%). Отношение к России за тот же период и вовсе улучшилось: хорошо и очень хорошо к ней относятся 76% (было 71%). При этом значительное число опрошенных (38%) видит будущее страны в союзе с Россией, но вхождение Беларуси в состав РФ готовы поддержать лишь 4%.

Лидером симпатий белорусов Россия, однако, больше не является. Первое место уверенно занимает Китай (81%). Пекин обошел Москву в рейтинге симпатий белорусов еще в прошлом году и укрепляет свои позиции. Данный феномен объясняет в значительной степени влиянием российской и государственной пропаганды, которая представляет КНР в выгодном свете. А вот в распространении антизападных нарративов пропагандисты не преуспели: отношение к странам ЕС и соседям Польше и Литве - именно они чаще всего подвергаются нападкам со стороны государственных СМИ - остается преимущественно положительным. И даже успехи в насаждении антиамериканизма выглядят весьма скромно: 47% опрошенных относятся к США очень хорошо или в основном хорошо, а 33% - очень плохо и в основном плохо.

О чем говорят эти данные?

"При сомнении - за Россию"?

В начале 1994 года лидер Белорусского Народного Фронта Зенон Позняк выступил с программной статьей "О русском империализме и его опасности" , в которой подчеркнул угрозы российского имперского реваншизма для Беларуси. Статья позволила тогдашнему руководству страны во главе с премьер-министром Вячеславом Кебичем обвинить автора в русофобии, закрепила за ним репутацию "радикального националиста" и негативно повлияла на результаты Позняка на президентских выборах 1994 года.

Спустя почти 30 лет очевидно, что опасения Позняка имели под собой веские основания, но постсоветское белорусское общество, привыкшее за советские годы жить в российском культурно-информационном пространстве и с оглядкой на Москву, не было готово критически переосмыслить роль России в истории и политике Беларуси. В эпоху диктатуры Лукашенко экономическое, политическое и культурное влияние России на Беларусь не только не ослабло, но и заметно усилилось. Под его влиянием находятся не только сторонники Лукашенко, но и многие из его противников, до последнего времени возлагавших свои надежды на избавление от "бессменного президента" при помощи "старшего брата" из Кремля.

Исследования Chatham House представляют противоречивый образ белорусского общества. В этом обществе существование независимого белорусского государства не ставится под вопрос, российская война не пользуется популярностью, а об активном участии в ней и вовсе речи быть не может. При этом значительная часть опрошенных воспринимает войну сквозь призму российской и белорусской государственной пропаганды, убеждена в победе Москвы, но при этом слабо поддается влиянию антизападных нарративов. Для многих белорусов война в Украине стала вызовом и ударом по их идентичности, в которой России принадлежит важная роль, но все-таки пока кардинально не повлияла на их отношение к этой стране.

Немецкий журналист Якоб Аугштайн (Jakob Augstein) прославился своими колонками "При сомнении - налево" , которые выходили в журнале Der Spiegel и стали своего рода жизненным принципом автора. Перефразируя Аугштайна, можно отметить, что и в 2023 году многие белорусы все еще живут по принципу "При сомнении - за Россию".

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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