Канцлер ФРГ: Путин может закончить эту войну

По словам Олафа Шольца, чем скорее президент РФ признает, что "не достигнет своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны".

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил решимость ФРГ продолжать поддержку Украины до тех пор, пока это будет необходимо. "Вот уже год Россия ведет безжалостную захватническую войну против Украины. Германия твердо стоит на стороне Украины - и будет делать это и в будущем", подчеркнул глава федерального правительства в обращении, распространенном в пятницу, 24 февраля, по случаю годовщины с начала войны.

По словам канцлера, мир после 24 февраля 2022 года уже не будет таким, как прежде. "Мы являемся свидетелями поворотного момента, как я уже говорил год назад", - констатировал он. Украина оплакивает тысячи невинно погибших - женщин, мужчин, детей, указал Олаф Шольц. Он добавил, что мировое сообщество впечатлили решимость и мужество, с которыми украинцы защищают свою свободу. "Германия поддерживает их в этом - в той мере и так долго, как это необходимо", - подчеркнул канцлер ФРГ.

"Путин потерпел неудачу"

Глава правительства Германии добавил, что любой, кто оглянется на прошедший год, поймет: "Российский президент потерпел неудачу". Владимир Путин сделал ставку на раскол, но по словам Шольца, добился обратного. "Украина едина как никогда", - указал руководитель кабмина ФРГ, добавив, что ЕС также занимает сплоченную позицию.

Канцлер напомнил, что Берлин добился независимости от российских энергоресурсов, экономика ФРГ не находится в глубокой рецессии, страна приняла более миллиона украинских беженцев, общая сумма помощи Германии Киеву превысила 14 млрд евро. Речь идет о финансовой и гуманитарной поддержке, а также о поставках оружия.

Шольц - о тесной координации с партнерами

Олаф Шольц подчеркнул, что важно придерживаться принципа, при котором все действия осуществляются при тесной координации и согласовании с партнерами и союзниками. "Мы сделаем все для того, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО", - указал канцлер ФРГ.

"Президент РФ может закончить эту войну"

По его словам, это - не поставки оружия Западом затягивают войну, верным является обратное. Чем скорее президент России Владимир Путин признает, что "не достигнет своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны", добавил глава германского кабмина. "Это - в руках Путина. Он может закончить эту войну", - подчеркнул Шольц.

Ранее германский канцлер в интервью телеканалу ZDF заявил, что российский президент в настоящее время допускает лишь одну форму переговоров, "а именно, - что кто-то безоговорочно капитулирует, и он добьется выполнения всех своих целей".

В то же время канцлер отметил, что намерен продолжать разговаривать с Владимиром Путиным, чтобы "объяснить ему, что все на самом деле не так, как он это видит". Олаф Шольц выразил надежду на то, что когда-то настанет момент, когда справедливые переговоры действительно станут возможными, приемлемыми для украинцев и приведут к правильным результатам.

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