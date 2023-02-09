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Олаф Шольц и Владимир Зеленский в Киеве (16 июня 2022 года)Фото: Ludovic Marin/Pool/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Отношения с ФРГ развиваются "волнообразно"

Екатерина Венкина
7 мин. назад

Президент Украины в интервью журналу Der Spiegel признал, что в отношениях Берлина и Киева есть "подъемы и спады". При этом Зеленский поблагодарил Шольца за предоставление систем IRIS-T SLM .

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что отношения Берлина и Киева на фоне войны РФ развиваются "волнообразно", в них есть "подъемы и спады". Такую позицию украинский лидер озвучил в интервью германскому еженедельному журналу Der Spiegel, которое тот разместил на своем сайте в четверг, 9 февраля.

"По природе я - быстрый человек. Другие действуют медленнее, что также может быть связано с их бюрократией", - отметил Зеленский, добавив, что в условиях войны у Украины нет недель и месяцев, а от развития ситуации ежесекундно зависят жизни людей.

Зеленский благодарен Германии за системы IRIS-T SLM

При этом украинский лидер добавил, что на определенном этапе это "консервативное отношение" изменилось, и он получил поддержку канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). "Затем я, наконец, получил поддержку и от (президента ФРГ. - Ред.) Штайнмайера, с которым у меня раньше были сложности, особенно - из-за так называемой "формулы Штайнмайера", - отметил глава украинского государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что была проведена "хорошая работа". "Мы изменили наши отношения и наше понимание. Мы получили системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, за что я очень благодарен Германии. Они спасли много жизней", - подчеркнул президент Украины, добавив, что, по его оценкам, Берлину удалось нарастить темпы производства этого семейства тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования.

О поставках танков Leopard

При этом Зеленский отметил, что дебаты вокруг поставок боевых танков Leopard Киеву вернули отношения с ФРГ "в сложную фазу". Украинский лидер назвал дискуссии на этот счет "эмоциональными и сложными". "Мне приходится заставлять его (Шольца. - Ред.) помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а европейцам", - добавил украинский президент.

В среду, 8 февраля, Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Шольцем, политики также дали совместную пресс-конференцию в Елисейском дворце.

Шольц заверил Зеленского в поддержке на переговорах

Шольц заверил Зеленского в неизменной поддержке союзников на переговорах, продвигаемых Макроном. По словам главы германского кабмина, с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину год назад Германия и ее партнеры поддерживали Киев "финансово, гуманитарной помощью и оружием". "Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо", - сказал канцлер ФРГ.

Зеленский в свою очередь призвал Францию и Германию "как можно быстрее" предоставить Киеву боевые самолеты и тяжелое вооружение, заявив, что в борьбе с российским вторжением время играет решающую роль. "Чем быстрее Украина получит тяжелое оружие дальнего действия, чем быстрее наши пилоты получат самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия и мы сможем вернуться к миру в Европе", - отметил он.

Украинский лидер прибыл в Париж по завершении своего визита в Лондон, где у него состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент проинформировал главу британского кабмина о ситуации на фронте и ключевых потребностях вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике. После Парижа Зеленский нанес визит в Брюссель, где выступил перед Европейским парламентом, принял участие в заседании Европейского совета и провел встречи с ведущими европейскими политиками.

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