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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль МакронФото: Mohammed Badra/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

Ольга Лебедева
12 мин. назад

На чрезвычайном саммите ЕС с участием президента Украины будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву, а также процесс евроинтеграции Украины, новые санкции против РФ и привлечение военных преступников к ответственности.

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В Брюсселе cпустя неделю после 24-го саммита ЕС - Украина, состоявшегося в Киеве,  начинается чрезвычайное заседание Европейского совета с участием президента Украины Владимира Зеленского. В четверг, 9 февраля, Зеленский прилетел в Брюссель из Парижа, где накануне встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Европейский Союз будет поддерживать Украину на каждом шагу ее пути в ЕС, написала в микроблоге Twitter встретившая Зеленского в аэропорту председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она подчеркнула, что Украина является частью семьи европейских государств.

Перед началом саммита Шольц высоко оценил единство стран ЕС в вопросах поддержки Украины, обороняющейся от российского вторжения. Уже почти год европейцы проявляют солидарность с украинцами, отметил он. Кроме того, Шольц в очередной раз подчеркнул, что решения о военной помощи Украине должны по-прежнему приниматься совместно, а Германия в настоящее время является страной, которая в ЕС оказывает наибольшую гражданскую и военную помощь Киеву в абсолютных показателях.

Премьер Эстонии призвала ЕС к совместным закупкам оружия по аналогу с приобретением вакцин

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз к совместному приобретению оружия для Украины. Аналогично закупкам вакцины в ходе пандемии коронавируса, европейцы должны сообща приобретать вооружения, заявила она перед началом саммита. Кроме того, она указала на необходимость привлечения к ответственности совершивших в Украине военные преступления и создания для этого международного спецтрибунала.

Одновременно следует конфисковать российские активы в странах ЕС, чтобы с их помощью финансировать восстановление Украины, уверена Каллас. "Было бы неправильным, если этот груз был бы возложен на европейских налогоплательщиков", - подчеркнула она.

Одной из главных тем саммита станет новая помощь Украине, в том числе военная. Кроме того, на заседаниях будут обсуждать процесс вступления в ЕС, расширение санкций против РФ и привлечение ее к ответственности за военные преступления в Украине.

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