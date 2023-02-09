Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

На чрезвычайном саммите ЕС с участием президента Украины будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву, а также процесс евроинтеграции Украины, новые санкции против РФ и привлечение военных преступников к ответственности.
Европейский Союз будет поддерживать Украину на каждом шагу ее пути в ЕС, написала в микроблоге Twitter встретившая Зеленского в аэропорту председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она подчеркнула, что Украина является частью семьи европейских государств.
Перед началом саммита Шольц высоко оценил единство стран ЕС в вопросах поддержки Украины, обороняющейся от российского вторжения. Уже почти год европейцы проявляют солидарность с украинцами, отметил он. Кроме того, Шольц в очередной раз подчеркнул, что решения о военной помощи Украине должны по-прежнему приниматься совместно, а Германия в настоящее время является страной, которая в ЕС оказывает наибольшую гражданскую и военную помощь Киеву в абсолютных показателях.
Премьер Эстонии призвала ЕС к совместным закупкам оружия по аналогу с приобретением вакцин
В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз к совместному приобретению оружия для Украины. Аналогично закупкам вакцины в ходе пандемии коронавируса, европейцы должны сообща приобретать вооружения, заявила она перед началом саммита. Кроме того, она указала на необходимость привлечения к ответственности совершивших в Украине военные преступления и создания для этого международного спецтрибунала.
Одновременно следует конфисковать российские активы в странах ЕС, чтобы с их помощью финансировать восстановление Украины, уверена Каллас. "Было бы неправильным, если этот груз был бы возложен на европейских налогоплательщиков", - подчеркнула она.
Одной из главных тем саммита станет новая помощь Украине, в том числе военная. Кроме того, на заседаниях будут обсуждать процесс вступления в ЕС, расширение санкций против РФ и привлечение ее к ответственности за военные преступления в Украине.