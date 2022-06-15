Две трети жителей Германии считают Россию виновной в войне в Украине

Согласно данным репрезентативного опроса, две трети жителей Германии (66 процентов) считают, что вину за войну в Украине несет Россия. Значительно выше данный показатель в Финляндии (90% респондентов), Великобритании, Польше и Швеции (по 83%). Таковы результаты опроса по заказу аналитического центра Европейского совета о международным отношениям (ECFR), опубликованные в среду, 15 июня.

Во всех странах, в которых проводился опрос, налицо мощная поддержка разрыва с Россией во многих сферах. В Германии 57 процентов респондентов выступили за прекращение любых экономических отношений с РФ. Немного ниже - число поддерживающих разрыв всех культурных (45%) и дипломатических (39%) отношений. В Польше 77% опрошенных поддержали прекращение экономических связей, похожие результаты получены в Великобритании, Финляндии и Швеции.

При этом в связи с войной в Украине европейцы главным образом обеспокоены ростом цен на продукты питания и возможной ядерной эскалацией со стороны России, отмечается далее. В Германии особенно велик страх перед растущими ценами на энергоносители, этого опасаются 60% респондентов, а финны встревожены в особенности риском российского вторжения в их страну, сообщили исследователи.

ECFR: "Самые тяжелые дни" ЕС могут быть еще впереди

Эксперты ECFR пришли к выводу, что общественное мнение в Европе меняется и, возможно, "самые тяжелые дни" ЕС еще впереди. По их мнению, устойчивость европейских демократий не в последнюю очередь зависит от того, сумеют ли правительства заручиться поддержкой граждан в отношении потенциально невыгодных политических мер, в частности, введения эмбарго на российскую нефть.

55 процентов опрошенных ожидают, что ситуация в ЕС в результате конфликта окажется "несколько менее благоприятной" или "гораздо менее благоприятной". С точки зрения большинства респондентов, правительства их стран слишком сильно сосредоточены на мерах в связи с войной в Украине и пренебрегают решениме других проблем, которые затрагивают их собственных граждан. Большинство людей в Европе хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, даже если это будет означать территориальные потери для Украины, отмечают авторы исследования. Респонденты проявляли солидарность с Украиной, но Польша была единственной страной, в которой большинство опрошенных заявили, что наказание России за ее агрессию в отношении Украины должно быть приоритетом.

Исследование проведено в десяти европейских странах - Финляндии, Великобритании, Польше, Швеции, Португалии, Испании, Германии, Франции, Италии и Румынии.

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