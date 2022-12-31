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Полицейские на Красной площади Москвы у конструкций с упоминанием оккупированных территорий УкраиныФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Кремль проинструктировал СМИ, как подводить "итоги года"

1 ч. назад

Методичка, в которой рассказывается, что следует писать и на чем акцентировать внимание, разослана подконтрольным Кремлю российским средствам массовой информации.

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Кремль подготовил для подконтрольных ему российских СМИ методичку о том, как именно следует подводить итоги 2022 года, сообщило в пятницу, 30 декабря, интернет-издание "Медуза", в распоряжении которого оказался документ. Методичка разделена на четыре блока: "Главное", "Усиление России", "СВО" и "Новый миропорядок".

В блоке "Главное" рекомендуется подчеркнуть, что Владимир Путин, принимая решение начать войну против соседней страны, "спасал Россию" от якобы готовящегося нападения Украины и НАТО. Страны Запада якобы собирались "разделить и покорить русский народ" с 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и спровоцировала конфликт в Донбассе.

Противоречия и нестыковки в тексте

Война (в документе - "спецоперация") названа в методичке "успешной", в доказательство чему авторы рассуждают о включении Россией в ее состав украинских территорий, захваченных в ходе нападения. При этом не упоминается, что армия РФ не смогла оккупировать полностью ни один из четырех аннексированных регионов Украины, а из Херсона, единственного захваченного за 10 месяцев войны областного центра, она была вынуждена отступить и теперь обстреливает этот город.

В ряде случаев текст методички противоречит сам себе. Так, в нем утверждается, что российская армия "успешно достигает цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины", но одновременно рекомендуется оговаривать, что РФ воюет не с Украиной, а с НАТО - "врагом совершенно другого масштаба и уровня", поэтому "быстрых побед никто не ждет". 

Кроме того, авторы инструкции настаивают на том, что "Запад предоставляет все меньше техники и средств Украине", что противоречит утверждению о войне с НАТО - "мощнейшей военной машиной в истории человечества".

Вместо реальности - официальная информация

В разделе "Усиление России" пропагандистам рекомендуют писать о высоком официальном рейтинге Путина и о "безусловной поддержке россиянами спецоперации". Также упоминается и ситуация в российской экономике, которая "и дальше будет улучшаться". А в блоке "Новое мироустройство" составители текста называют РФ "лидером справедливого, демократического и многополярного мира". Также в методичке говорится, что Путин дает Европе "шанс одуматься и вернуть себе субъектность и будущее" вместо того, чтобы быть "вассалами" и периферией" США.

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«Медуза» получила методичку Кремля о том, как пропагандисты должны подводить итоги 2022 года

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