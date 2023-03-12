В Германии призвали готовить мирный процесс для Украины

Экс-глава Мюнхенской конференции предложил создать контактную группу по подготовке к возможным переговорам Киева и Москвы. При этом решение об их начале может принять только Украина, подчеркнул Ишингер.

Бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) призвал подготовить общие условия для мирных переговоров России и Украины. "Наряду с поставками оружия и финансовой поддержкой мы должны предложить перспективу нарастающему хору критических вопросов в США, а также у нас в Германии", - написал он в гостевом комментарии в берлинской газете Tagesspiegel , опубликованном в воскресенье, 12 марта.

Одновременно он подчеркнул, что решение о возможном начале переговоров должна принимать только Украина. "Безусловно, речь не может идти о том, чтобы требовать от Украины немедленной готовности к переговорам", - отметил Ишингер. По его словам, в настоящее время такой шаг был бы равносилен частичной капитуляции перед агрессором.

Создание контактной группы по мирному урегулированию в Украине

Вместе с тем, сейчас "самое время запустить мирный процесс для Украины", уверен немецкий политик. Он призвал к созданию международной политическо-стратегической контактной группы наряду с конференциями по военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Такая группа смогла бы "образовать ядро или, по меньшей мере, часть посреднической группы", если дело дойдет до переговоров Киева и Москвы, указал далее Ишингер. По его мнению, ее могли бы создать США, Великобритания, Франция и Германия, которые могли бы сплотить вокруг себя другие партнерские государства, в частности, Канаду, Испанию, Польшу, Италию, балтийские страны, а также ООН, ЕС, ОБСЕ и НАТО.

Данная группа, по мнению немецкого политика, должна проводить регулярные заседания на уровне министров иностранных дел. Он призвал изучить возможные варианты и обсудить детали. В частности, необходимо уточнить, кто мог бы контролировать мирный процесс и в какой степени необходимы разведения сил или создание бесполетных зон.

Одновременно Ишингер заявил об "абсолютно ненужной слабости" в позиции по отношению к публичным персонам, призывающим к прекращению военной помощи Украине и началу мирных переговоров, указав на недавние протесты, организованные политиком Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и известной феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer).

Спорная инициатива в Германии

В конце февраля в Берлине прошло массовое шествие "Восстание за мир", организованное Вагенкнехт и Шварцер после публикации ими петиции с так называемым "Манифестом за мир", которая была поддержана рядом деятелей немецкой культуры и политиками. Петицию к 12 марта подписали свыше 746 тысяч человек. Инициатива активисток изначально вызвала шквал критики среди большинства политиков и СМИ, которые называли изложенные в манифесте тезисы циничными и пренебрежительными по отношению к украинцам. Консервативная Die Welt и вовсе назвала документ "инструкцией по капитуляции".

В ответ в ФРГ накануне годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была запущена петиция с призывом не прекращать помощь Киеву. Ее среди прочих подписали глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), член комитета бундестага по международным делам Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) и другие депутаты парламента Германии.

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