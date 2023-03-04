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Хельга Мария Шмид
Хельга Мария ШмидФото: DW
ПолитикаЕвропа

ОБСЕ готова поддержать мирные переговоры РФ и Украины

Екатерина Венкина
48 мин. назад

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе готова внести свой вклад в случае мирных переговоров Москвы и Киева, заявила генсек ОБСЕ.

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid) сообщила, что это объединение готово поддержать мирные переговоры между Россией и Украиной. С соответствующим заявлением генсек выступила в пятницу, 3 марта, в ратуше Гамбурга.

Шмид напомнила о словах президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), который с учетом "мирного плана" Китая призвал к переговорам с участием Москвы и, прежде всего, Киева. Штайнмайер подчеркнул, что способность КНР сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта Украины и России - под вопросом. "Если это так, (и эта роль будет возможна. - Ред.), то Китай в любом случае должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом", подчеркнул президент Германии.

"Я могу только согласиться с этим и добавить, что ОБСЕ в этот момент также внесет свой вклад", - указала генсек.

"Россия приняла решение в пользу войны"

Россия является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Незадолго до полномасштабного нападения Москвы на

Украину организация предложила диалог по безопасности, причем 56 из 57 членов были готовы к нему, напомнило агентство dpa. "Но Россия приняла решение против диалога и в пользу войны", - отметила Шмид.

Наблюдательную миссию в составе 1300 человек на востоке Украины пришлось завершить. Тем не менее "агрессивная война против Украины не является провалом моей организации или многостороннего подхода", подчеркнула генсек, указав, что речь шла о "сознательном решении руководства одной страны", противоречившем "всем обязательствам и всем нормам".

В БДИПЧ ОБСЕ призвали привлечь к ответственности виновных в нарушениях гуманитарного права

Ранее, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ призвали привлечь виновных в нарушениях прав человека и гуманитарного права в ходе войны России в Украине к ответственности.

"Последствия конфликта, начавшегося год назад, будут ощущаться народом Украины на протяжении многих поколений, - подчеркнул глава бюро Маттео Мекаччи. - Мы обязаны, прежде всего жертвам, продолжать документировать происходящие нарушения прав человека и обеспечивать поддержку как во время войны, так и после ее завершения. Нарушения прав человека должны быть прекращены, а виновные привлечены к ответственности".

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