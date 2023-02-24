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Разрушения в селе Максимильяновка Донецкой области (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В ОБСЕ требуют наказать РФ за нарушения гуманитарного права

Екатерина Венкина
55 мин. назад

По словам главы БДИПЧ ОБСЕ, последствия войны "будут ощущаться народом Украины на протяжении многих поколений". Виновные должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул Маттео Мекаччи.

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Виновные в нарушениях прав человека и гуманитарного права в ходе войны России в Украинедолжны быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обнародованном в пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Мирные жители в Украине продолжают подвергаться военным ударам, а также воздействию других видов насилия и бесчеловечного обращения, указали в БДИПЧ. "Последствия конфликта, начавшегося год назад, будут ощущаться народом Украины на протяжении многих поколений, - подчеркнул глава бюро Маттео Мекаччи. - Мы обязаны, прежде всего жертвам, продолжать документировать происходящие нарушения прав человека и обеспечивать поддержку как во время войны, так и после ее завершения. Нарушения прав человека должны быть прекращены, а виновные привлечены к ответственности".

Бюро опросило примерно 140 человек, составлены два отчета

БДИПЧ ведет мониторинг нарушений с 24 февраля 2022 года. Бюро уже опросило примерно 140 пострадавших и свидетелей в Украине и за ее пределами. В организации заявляют о наличии "убедительных доказательств того, что ведение боевых действий РФ характеризуется общим пренебрежением к основным принципам, установленным международным гуманитарным правом".

Два отчета, опубликованные БДИПЧ, содержат подробную информацию о нарушениях на местах, включая "преднамеренные нападения на мирных жителей, использование оружия неизбирательного действия, умышленные убийства и массовые казни, насильственные исчезновения и пытки".

"Гражданское общество Украины также нуждается в поддержке"

В бюро подчеркивают, что демократические институты и гражданское общество Украины также нуждаются в поддержке.

Эксперты БДИПЧ работают над укреплением демократического управления и верховенства закона в Украине, содействуя открытым, прозрачным и инклюзивным процессам в законотворчестве и политике, а также обсуждая пути привлечения украинской диаспоры к восстановлению страны после войны.

Делегаты из РФ подверглись шквалу критики на заседании ОБСЕ

Накануне на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российские депутаты подверглись резкой критике за свою роль в войне России против Украины. "Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии", - заявила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт. Она также раскритиковала российских официальных лиц за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.

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