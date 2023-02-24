В ОБСЕ требуют наказать РФ за нарушения гуманитарного права

По словам главы БДИПЧ ОБСЕ, последствия войны "будут ощущаться народом Украины на протяжении многих поколений". Виновные должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул Маттео Мекаччи.

Виновные в нарушениях прав человека и гуманитарного права в ходе войны России в Украинедолжны быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обнародованном в пятницу, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Мирные жители в Украине продолжают подвергаться военным ударам, а также воздействию других видов насилия и бесчеловечного обращения, указали в БДИПЧ. "Последствия конфликта, начавшегося год назад, будут ощущаться народом Украины на протяжении многих поколений, - подчеркнул глава бюро Маттео Мекаччи. - Мы обязаны, прежде всего жертвам, продолжать документировать происходящие нарушения прав человека и обеспечивать поддержку как во время войны, так и после ее завершения. Нарушения прав человека должны быть прекращены, а виновные привлечены к ответственности".

Бюро опросило примерно 140 человек, составлены два отчета

БДИПЧ ведет мониторинг нарушений с 24 февраля 2022 года. Бюро уже опросило примерно 140 пострадавших и свидетелей в Украине и за ее пределами. В организации заявляют о наличии "убедительных доказательств того, что ведение боевых действий РФ характеризуется общим пренебрежением к основным принципам, установленным международным гуманитарным правом".

Два отчета, опубликованные БДИПЧ, содержат подробную информацию о нарушениях на местах, включая "преднамеренные нападения на мирных жителей, использование оружия неизбирательного действия, умышленные убийства и массовые казни, насильственные исчезновения и пытки".

"Гражданское общество Украины также нуждается в поддержке"

В бюро подчеркивают, что демократические институты и гражданское общество Украины также нуждаются в поддержке.

Эксперты БДИПЧ работают над укреплением демократического управления и верховенства закона в Украине, содействуя открытым, прозрачным и инклюзивным процессам в законотворчестве и политике, а также обсуждая пути привлечения украинской диаспоры к восстановлению страны после войны.

Делегаты из РФ подверглись шквалу критики на заседании ОБСЕ

Накануне на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российские депутаты подверглись резкой критике за свою роль в войне России против Украины. "Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии", - заявила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт. Она также раскритиковала российских официальных лиц за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.

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