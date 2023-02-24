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Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Annegret Hilse/REUTERS
КонфликтыГермания

Штайнмайер: Путин должен вывести войска из Украины

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По словам президента ФРГ, "Россия должна осознать, что в ее преступной войне не может быть победы".

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Германия оказывает наибольшую помощь Киеву, если сравнивать с другими европейскими странами. Об этом завил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Он выступил в пятницу, 24 февраля, в президентском дворце Бельвю с речью, приуроченной к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. 

"На Германию можно положиться", - подчеркнул Штайнмайер. "При всех противоречивых и порой неприятных дискуссиях я уверен - мы будем и дальше" крупнейшим партнером Украины в Европе, добавил он.

По словам президента ФРГ, впервые со времен Второй мировой войны в центре Европы вновь разворачивается завоевательная кампания. "Россия отказывает Украине в праве на существование, она хочет уничтожить Украину как независимое государство", - констатировал политик.

"Атака на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн"

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что неприкосновенность границ, суверенитет и самоопределение страны, человеческое достоинство и мир, соблюдение норм и законов ничего не значат для российского лидера Владимира Путина. "Все, на чем строится наше сосуществование в Европе, для него не имеет значения", - подчеркнул он, добавив, что агрессивная война России превратила в руины европейский порядок безопасности. "Это - атака на все уроки, которые мир извлек из двух мировых войн", - резюмировал президент ФРГ.

При этом он особо подчеркнул, что не западная военная помощь продлевает войну, а Россия, которая "отказывается от мира". Штайнмайер уверен, что "Путин должен вывести свои войска из Украины, если он всерьез хочет завершить войну". "Россия должна осознать, что в ее преступной войне не может быть победы", - сказал он. По словам политика, тот, "кто позволяет убивать, бомбит Украину, уничтожает города и похищает детей, чьи солдаты бессмысленно истекают кровью день за днем, тот никогда не будет победителем в истории, он уже проиграл!"

Сине-желтый флаг Украины в Бельвю

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля сине-желтый флаг Украины вывешен у резиденции президента ФРГ - дворца Бельвю. В мероприятии, посвященном жертвам войны, принял участие посол Украины Алексей Макеев и представители гражданского общества этой страны. Память погибших почтили минутой молчания. 

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