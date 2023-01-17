  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
В ходе встречи Владимира Зеленского и Буяра Османи в Киеве
В ходе встречи Владимира Зеленского и Буяра Османи в КиевеФото: MFA Nordmazedonien
ПолитикаУкраина

Зеленский обратил внимание ОБСЕ на депортацию украинцев

Екатерина Венкина
26 мин. назад

Президент Украины призвал ОБСЕ под председательством Северной Македонии внимательнее следить за "принудительной депортацией" женщин и детей в Россию в ходе войны, а также за условиями содержания украинских военнопленных.

https://p.dw.com/p/4MHpf

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратить более пристальное внимание на "принудительную депортацию женщин и детей на территорию РФ" в ходе войны, а также на "условия содержания украинских военнопленных". Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в интернет-представительстве главы украинского государства.

В ходе встречи с прибывшим в Киев действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи, Зеленский поздравил Скопье с началом председательства в организации и отметил важность нанесения министром - в статусе действующего главы ОБСЕ - первого зарубежного визита именно в Украину.

Президент выразил надежду, что во время председательства ОБСЕ Северная Македония будет использовать все возможные средства для оказания давления на агрессора, прежде всего - с целью прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Хотим, чтобы был восстановлен мировой порядок"

Украинский лидер уделил особое внимание важности реализации украинской "формулы мира" и пригласил ОБСЕ к участию в этом процессе. "Мы хотим, чтобы был восстановлен мировой порядок и возвращена стабильность в наш регион. Рассчитываю на вовлеченность ОБСЕ и Северной Македонии в имплементацию "формулы мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Буяр Османи в Киеве
Буяр Османи в Киеве, 16 января 2022 г.Фото: N. Macedonian Min. of Foreign Aff./Anadolu Agency/picture alliance

Он отдельно поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку Киева с начала войны.

Вашингтон ранее выступал с осуждением операций России по "фильтрации". По данным широкого круга источников, от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая тысячи детей, были насильственно депортированы российской стороной и подконтрольными ей силами, заявили в Госдепе США.

Оккупационные власти на занятых российскими войсками территориях используют для вывоза украинских детей в Россию предлог "оздоровления" и "эвакуации".

В ОБСЕ говорят о резком росте торговли людьми

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid) в интервью немецкой газете Die Welt 9 января заявила, что после начала полномасштабной войны в Украине зафиксирован резкий рост торговли людьми. Пострадавшие заманиваются в интернете с помощью фальшивых обещаний, становятся жертвами насилия в частном жилье в принимающих странах или перехватываются торговцами людьми прямо на границе, отметила Шмид.

В ОБСЕ входят 57 стран, в которых проживают 1,3 млрд человек. С 2022 года Россия блокирует официальное принятие бюджета организации.

Смотрите также:

Как в Украине расследуют военные преступления

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

Маленькая победа: украинка вернула ребенка, вывезенного в Россию 13.01.2023

С начала войны России против Украины, по данным Киева, более 12000 детей были принудительно депортированы на территорию Россию, что привело к разрыву многих семей. Родителям требуются месяцы, чтобы найти собственых детей. И очень трудно вернуть их домой. Корреспондент DW встретилась с матерью, которая только что вернула свою дочь после четырех месяцев нахождения её в России.
Политика13 января 2023 г.03:32 мин.
external

Армия в случае поражения в Украине станет могильщиком режима Путина. Гарри Каспаров #вТРЕНДde

Армия в случае поражения в Украине станет могильщиком режима Путина. Гарри Каспаров #вТРЕНДde

"Ни один западный политик не сможет сказать Украине, когда остановиться, слишком много крови пролито", - уверен оппозиционный политик Гарри Каспаров. Для него ясно, что выиграть войну против Украины Россия не в состоянии. Каспаров уверен, что в случае поражения РФ окажется на вторых ролях. При этом экс-чемпион мира по шахматам опасается, что замена Путина на кого-то ничего не изменит.
Политика6 января 2023 г.26:44 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасательные работы у жилого дома, разрушенного в Днепре российской ракетой

События 327-го дня войны: ЕС и ООН осудили удар РФ по Днепру

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Посетители Центра ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге, ноябрь 2022 года

Почему в Gulagu.net помогли беглому вагнеровцу

Почему в Gulagu.net помогли беглому вагнеровцу

Конфликты12 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу

Десятки погибших в Днепре. DW Новости Шоу

Политика13 ч. назад60:05 мин.
Алексей Навальный во время участия по видеосвязи в кассационном рассмотрении его дела, 18 октября 2022 года

"Признаки пыток - налицо": адвокаты вступились за Навального

"Признаки пыток - налицо": адвокаты вступились за Навального

Правосудие и закон13 ч. назад
Карикатура - один самолет в небе "съедает" другой самолет.

Каннибализация самолетов - будущее авиаперевозок в России?

Каннибализация самолетов - будущее авиаперевозок в России?

Политика17 ч. назад
Евгений Пригожин

Не только ЧВК. Как Пригожин расширяет свое влияние в России

Не только ЧВК. Как Пригожин расширяет свое влияние в России

Политика15 ч. назад
Центр Мадрида, на здание висит плакат "Беженцы, добро пожаловать"

Есть ли у россиян шансы укрыться в Испании от мобилизации?

Есть ли у россиян шансы укрыться в Испании от мобилизации?

Общество18 ч. назад
На главную страницу