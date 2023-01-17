Зеленский обратил внимание ОБСЕ на депортацию украинцев

Президент Украины призвал ОБСЕ под председательством Северной Македонии внимательнее следить за "принудительной депортацией" женщин и детей в Россию в ходе войны, а также за условиями содержания украинских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратить более пристальное внимание на "принудительную депортацию женщин и детей на территорию РФ" в ходе войны, а также на "условия содержания украинских военнопленных". Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в интернет-представительстве главы украинского государства.

В ходе встречи с прибывшим в Киев действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи, Зеленский поздравил Скопье с началом председательства в организации и отметил важность нанесения министром - в статусе действующего главы ОБСЕ - первого зарубежного визита именно в Украину.

Президент выразил надежду, что во время председательства ОБСЕ Северная Македония будет использовать все возможные средства для оказания давления на агрессора, прежде всего - с целью прекращения нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Хотим, чтобы был восстановлен мировой порядок"

Украинский лидер уделил особое внимание важности реализации украинской "формулы мира" и пригласил ОБСЕ к участию в этом процессе. "Мы хотим, чтобы был восстановлен мировой порядок и возвращена стабильность в наш регион. Рассчитываю на вовлеченность ОБСЕ и Северной Македонии в имплементацию "формулы мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Буяр Османи в Киеве, 16 января 2022 г. Фото: N. Macedonian Min. of Foreign Aff./Anadolu Agency/picture alliance

Он отдельно поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку Киева с начала войны.

Вашингтон ранее выступал с осуждением операций России по "фильтрации". По данным широкого круга источников, от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая тысячи детей, были насильственно депортированы российской стороной и подконтрольными ей силами, заявили в Госдепе США.

Оккупационные власти на занятых российскими войсками территориях используют для вывоза украинских детей в Россию предлог "оздоровления" и "эвакуации".

В ОБСЕ говорят о резком росте торговли людьми

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid) в интервью немецкой газете Die Welt 9 января заявила, что после начала полномасштабной войны в Украине зафиксирован резкий рост торговли людьми. Пострадавшие заманиваются в интернете с помощью фальшивых обещаний, становятся жертвами насилия в частном жилье в принимающих странах или перехватываются торговцами людьми прямо на границе, отметила Шмид.

В ОБСЕ входят 57 стран, в которых проживают 1,3 млрд человек. С 2022 года Россия блокирует официальное принятие бюджета организации.

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