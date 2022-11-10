Amnesty International осудила депортацию украинцев в Россию

Принудительный вывоз мирного населения оккупированных территорий Украины в Россию является военным преступлением и, возможно, преступлением против человечности. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 10 ноября, докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

В ходе его подготовки правозащитники опросили 88 мирных жителей Украины, из которых 48 до российского вторжения жили в Мариуполе. Опрошенные рассказали, что российские войска после оккупации города активно препятствовали мирному населению выехать на территории, подконтрольные Киеву.

Некоторые собеседники сообщили, что российские военнослужащие насильно отправляли их в "эвакуационные" автобусы, следовавшие на территорию так называемой "ДНР". В итоге многие мариупольцы оказались на территории России. Граждан, пытавшихся покинуть город на личном автомобиле, оккупанты предупреждали об опасности пересечения границы в направлении подконтрольных Украине территорий. Многие респонденты назвали "эвакуацию" принудительной. В ряде случаев в ходе насильственного вывоза детей разлучали с их родителями, что противоречит нормам международного гуманитарного права, напомнили в AI.

Провести международное расследование депортации украинцев

Еще 40 человек, опрошенных правозащитниками, являлись жителями Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Amnesty International описала, как украинцев, вынужденных покинуть свои дома, подвергали фильтрации. По словам мирных жителей, эта процедура нередко сопровождалась жестоким обращением и даже пытками.

Amnesty International призвала провести международное расследование случаев депортации украинцев, а также совместно потребовать от России прекратить насильственное перемещение и произвольное задержание гражданских лиц из Украины. Виновные в этом должны быть наказаны, подчеркнула представительница германского отделения Аl Янине Ульманзик (Janine Uhlmannsiek).

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