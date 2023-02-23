Делегаты из РФ подверглись шквалу критики на заседании ОБСЕ

На заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене российские депутаты подверглись резкой критике за свою роль в войне России против Украины. "Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии", - заявила председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт в четверг, 23 февраля. Она также раскритиковала российских коллег за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.

Нынешняя конференция ОБСЕ совпала по времени с годовщиной российского вооруженного вторжения в Украину. Несмотря на то, что десятки стран потребовали не выдавать въездных виз российским делегатам, Австрия разрешила въезд девяти делегатам из Москвы. Шесть из них находятся под санкциями ЕС.

Украина в знак протеста не участвует в конференции

В знак протеста против присутствия российских представителей украинские парламентарии отказались от участия в конференции ОБСЕ. Тем не менее они приехали в Вену, чтобы на двусторонних переговорах добиваться приостановки участия россиян в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На конференции ОБСЕ речь Украины зачитал делегат из Словакии. В этой речи российских делегатов называют военными преступниками, а их присутствие на конференции - "оскорблением память жертв жестокостей". Представители Литвы в знак солидарности также не участвовали в заседании.

В своем эмоциональном выступлении представитель Латвии Рихард Колс назвал представителей российской делегации военными преступниками. "Если бы я был свидетелем и меня спросили, кто тут военный преступник, я бы указал на задние скамьи в этом зале. Это позор, что эта делегация здесь, делегация, в которой есть лица под санкциями, которые голосовали за аннексию территорий независимой страны - Донбасса, Херсона, Запорожской области, Луганска. Это же принципы, которая эта организация была призвана защищать и охранять. А мы сидим, как будто ничего не случилось", - заявил латвийский парламентарий. После этого он по-русски послал российскую делегацию на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене "вслед за русским военным кораблем".

Во время выступления представителя России многие делегаты покинули зал.

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