Год после вторжения России в Украину. Можно ли достичь мира?

Через год после начала войны России против Украины ни одна из сторон не готова к мирным переговорам. Однако за пределами этих стран политики и эксперты все чаще дискутируют о возможностях достижения мира.

Десятки тысяч покалеченных и убитых солдат c обеих сторон, тысячи погибших мирных жителей Украины, множество разрушенных украинских городов и сел. К тому же дефицит энергии в мире, инфляция и голод в ряде развивающихся стран. Таков результат войны России против Украины, которая через год после ее начала все еще далека до завершения. Президент России Владимир Путин не достиг своей цели - полностью захватить Украину. Однако Россия оккупировала часть украинской территории на востоке и юге. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский многократно заявлял, что Украина вернет все захваченные Россией территории, включая Крым.

В послании Федеральному собранию Путин 21 февраля не выразил желания к мирному урегулированию конфликта. Наоборот, он заявил, что "нашу страну невозможно победить на поле боя". Кроме того, Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), последнем действующем договоре с США о контроле над ядерным оружием. На следующий день Госдума единогласно одобрила соответствующий закон.

Это, по-видимому, было реакцией на необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля. Байден заверил Зеленского в готовности США оказывать Украине поддержку и в дальнейшем. "Речь идет не только о свободе Украины, а о свободе демократии", - сказал он. Днем позже в Варшаве он подчеркнул: "Россия никогда не добьется победы над Украиной". Однако как среди республиканцев в Конгрессе, так и среди американских граждан снижается готовность помогать Украине в долгосрочной перспективе.

Страх перед новой мировой войной

В Германии тоже растет общественное давление с целью начать мирные переговоры. В последнем опросе немцев по заказу телеканала ARD 58 процентов респондентов - максимальный показатель за прошедший год - посчитали, что не предпринимаются достаточные дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Сара Вагенкнехт и Алиса Шварцер Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Левый политик Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и феминистка Алиса Шварцер (Alice Schwarzer) опубликовали петицию с требованием прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры с Россией. Они предупреждают об опасности мировой войны и утверждают: "Украина может с помощью Запада выиграть отдельные сражения. Однако она не может победить в войне с крупнейшей ядерной державой". Эту петицию подписали множество деятелей искусства, а также ряд теологов и политиков.

Страх на Западе перед эскалацией и Третьей мировой войной невозможно понять, сказал в интервью порталу t-online украинский посол в ФРГ Алексей Макеев: "Украина уже находится в Третьей мировой войне. Россия ведет против нас войну на уничтожение".

Украина намерена освободить все оккупированные территории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще осенью в интервью DW отверг любые односторонние мирные шаги, заявив: "Если Украина перестанет бороться, она прекратит свое существование как независимое государство". Поэтому ей не остается ничего другого, как "выиграть" эту войну.

Чтобы Украина могла отстоять свою свободу и территориальную целостность, западные страны многократно расширяли ее военную поддержку. В начале нынешнего года канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял решение поставить Украине немецкие боевые танки - после долгих колебаний и после того, как США и другие страны НАТО также заявили о готовности в свою очередь предоставить Киеву танки.

Немецкий танк Leopard 2 Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Прежде всего танки Leopard 2 немецкого производства могут помочь "компенсировать вопиющее невыгодное положение украинцев на поле боя", заявил DW член Христианско-демократического союза (ХДС), полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Удастся ли украинцам с помощью этих танков добиться перелома в войне, зависит от их "числа, времени поставок и их беспрерывности", сказал он. Эксперт по международной безопасности Нико Ланге (Nico Lange) называет реалистичными "шансы Украины вернуть территории военным путем и таким образом восстановить мир". По его мнению, "Путин будет готов к переговорам лишь в случае, если ситуация на фронте будет в пользу Украины, и он поймет, что захватническая война не принесет ему никаких приобретений".

Два военных сценария

Эту уверенность не разделяет генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер (Helmut Ganser). В "Журнале международной политики и общества" в начале февраля он обрисовал два сценария возможного украинского наступления на юге в направлении Азовского моря с применением немецких танков. В пессимистичном варианте наступление увязнет в крепкой российской обороне. Ганзер предусмотрительно готовит западную общественность к "фотографиям уничтоженных танков Leopard", которые с удовольствием будет распространять в интернете российская сторона.

Оптимистичный вариант, по мнению генерала, выглядит еще более опасным. В нем украинские подразделения выйдут к Азовскому морю и получат возможность атаковать Крым. Ганзер предполагает, что, самое позднее, в этот момент Путин "расширит зону военных действий на территорию западных стран, поддерживающих Украину", и предостерегает: "Для Европы растет опасность медленного, непреднамеренного сползания в большую катастрофу". В свою очередь Нико Ланге рассматривает ядерные угрозы России как "инструмент психологической войны". Освобождение Украиной Крыма он считает "возможным с военной точки зрения", а его попытку желательной для достижения мира: "Поскольку потеря аннексированного Крыма стала бы максимальной имиджевой потерей для Путина, военное давление на Крым могло бы склонить Россию к переговорам".

Где проходят "красные линии"?

Владимир Зеленский и Олаф Шольц Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

По вопросу о том, повысит ли военное давление готовность России к переговорам или опасность ядерной войны, мнения полностью расходятся. Канцлер Шольц многократно повторял, что Германия ни в коем случае не должна стать участницей войны. Поэтому он так долго не решался поставить танки Украине, а о боевых самолетах для Киева даже и думать не хочет. Байден тоже не обещал самолеты Зеленскому.

В отличие от социал-демократа Шольца христианский демократ Кизеветтер "в целом не считает нужным проводить "красные линии" в вопросе поставок тех или иных систем вооружений". По его словам, согласно международному праву, государство становится участником военного конфликта, когда отправляет туда своих солдат. Такой вариант Кизеветтер полностью исключает.

Несовместимые представления о мире

Среди стран, поддерживающих Украину, некоторые придерживаются мнения, что в итоге невозможно будет достичь мира без готовности Украины пойти на определенный компромисс в вопросе территорий и присоединения к военным и политическим союзам. В Украине такой взгляд не находит поддержки, отмечает эксперт DW по Украине Роман Гончаренко. "В первые недели после начала российского вторжения в Киеве были готовы пойти на уступки России, например, принять нейтральный статус, отказавшись от планов вступить в НАТО. Однако жестокость российской армии по отношению к украинскому населению и аннексия новых украинских территорий сделали поиск компромиссов практически невозможным", - говорит он. Как показал опрос, проведенный для Мюнхенской конференции по безопасности, 93 процента украинцев условием для перемирия называют полный вывод российских войск из Украины, включая аннексированный Крым.

Жилой дом в Днепре после попадания в него российской ракеты Фото: Vitalii Matokha/AFP

Такой взгляд оторван от реальности, полагает профессор Йоханнес Фарвик (Johannes Varwick) из Университета Галле. "По всей видимости, в итоге Украина будет нейтральным государством, не попавшим однозначно в сферу влияния Запада или России", - сказал Фарвик DW. Он призывает Запад выступить с инициативой мирных переговоров. "Если в конце длительной или все более ожесточенной войны будет достигнут результат, который мог бы быть возможен уже сегодня, тогда нет смысла продолжать войну, на которой гибнут и получают ранения десятки тысяч чкловек", - заявил политолог.

Заслуживают ли доверия мирные инициативы?

Российское посольство в Берлине 14 февраля опубликовало сообщение в Twitter: "Любые военные действия заканчиваются переговорами, мы к ним готовы. Но только без предварительных условий, с учетом существующих новых реалий и целей, которые мы официально объявляли". Готовность к компромиссу выглядит по-другому. "Новые реалии" заключаются в российской оккупации одной пятой части территории Украины, а одной из официально объявленных российских целей было уничтожение украинского государства.

На прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности Китай анонсировал мирный план по Украине, детали которого пока неизвестны. Правительства западных стран скептически отнеслись к этому заявлению, поскольку Китай до сих пор не осудил российское вторжение в Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен, кроме того, опасается, что Пекин может начать поставки вооружений России. В Китае это опровергают.

Военная победа или мир на основе компромисса?

Для "заслуживающего доверия" мирного урегулирования важно, чтобы у обеих сторон были соблюдены их "важнейшие интересы в сфере безопасности", говорится в статье американского публициста Джеффри Сакса, опубликованной в январе в британском журнале Economist. По словам Сакса, должны быть гарантированы суверенитет и безопасность Украины, а НАТО должна дать обязательство не расширяться на восток. Сакс надеется на мирные инициативы стран, которые в ООН отказались осуждать российскую агрессию, таких как Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По словам публициста, эти страны относятся без ненависти как к России, так и к Украине; они не хотят, чтобы Россия захватывала Украину, но и чтобы НАТО расширялась на восток.

В свою очередь Родерих Кизеветтер предостерегает от уступок Москве: "Представление о том, что России достаточно дать немножко территории, чтобы удовлетворить ее агрессивные устремления, является большим заблуждением". По его словам, любое присоединение украинских территорий Россией станет образцом для подражания для других автократических режимов, которые, прикрываясь ядерным шантажом, будут пытаться перекраивать границы с помощью военной силы. Прежде всего Китай, думая о Тайване, с большим вниманием наблюдает за происходящим в Европе, отмечает немецкий политик.

Через год после начала войны столкнулись две различные школы мышления: можно ли добиться результата военным путем, победив Россию, или же Украина и ее западные союзники должны пойти на компромисс для достижения мира? По прошествии года ответа на этот вопрос не найдено ни на поле боя, ни в дискуссиях.

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