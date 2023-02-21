На 364-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 22 февраля (время московское).

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Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала мировое сообщество к последовательным мерам в отношении виновных в совершении военных преступлений в Украине. Необходимо "сделать все, чтобы ответственные за нарушения международного законодательства предстали перед судом", заявил генеральный секретарь немецкого отделения AI Маркус Беко (Markus Beeko). Он подчеркнул, что расследования необходимо начать, в том числе, против высокопоставленных военачальников и гражданских руководителей. При этом судебные процессы должны быть проведены в соответствии с международными стандартами в области прав человека. "Необходимо всесторонне учитывать интересы выживших", - подчеркнул Беко. Правозащитники призвали при этом применять так называемый принцип универсальной юрисдикции, предоставляющий какому-либо государству осуществлять судебное преследование за международные преступления, даже если они не были совершены на его суверенной территории, одним из его граждан или против одного из его граждан.

В Новосибирск доставили более ста гробов с телами солдат

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В новосибирский аэропорт Толмачево доставили из Украины более ста гробов с телами российских военнослужащих, сообщает издание "Сибирь.Реалии" со ссылкой на опубликованное в местном паблике видео очевидца. На кадрах из Новосибирска видны деревянные ящики в отдельном помещении, к большинству из них прикреплены свидетельства о смерти. Журналистам "Сибирь.Реалии" удалось подтвердить личность одного из погибших. "Это 39-летний Сергей Юмашев из Хакасии. Одноклассники Сергея рассказали, что его тело привезут в родное село Аршаново 25 февраля. Он погиб 27 января под Бахмутом", - пишет издание.

++07.40++

Польша передаст Украине 14 танков Leopard 2 в течение двух-трех недель. Об этом телеканалу CNN заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина. По словам министра, Варшава направит Киеву боевые машины сразу после того, как украинские военные окончат курс обучения.

++06.40++

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное Россией во время визита 20 февраля в Киев президента США Джо Байдена, закончилось провалом. Об этом телеканалу CNN сообщили два источника из правительственных органов . Утверждается, что Москва заранее предупредила Вашингтон о запуске и что США не рассматривают это испытание как попытку дальнейшей эскалации отношений.

По словам источников, Москва планировала тестовый запуск ракеты "Сармат" (по классификации НАТО - Satan II), способной нести ядерный боезапас, однако испытание провалилось. Собеседники CNN отметили, что, если бы испытание прошло успешно, Путин подчеркнул бы важность этого события в своем послании к Федеральному собранию 21 февраля.

++05.30++

В Сумской области ночью после объявления воздушной тревоги был слышен взрыв. В Telegram-канале Сумской областной военной администрации сообщается о работе украинской ПВО. "Взрыв, который вы слышали в Сумах – работа ПВО. Цель поражена", - говорится в сообщении Сумской ОВА . Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Сумах.

++05.00++

В Херсоне в ночь на 22 февраля снова прогремели взрывы, сообщил телеканал "Суспильне" и местные Telegram-каналы. По словам жителей, есть прилеты, в частности в Каховском районе. Официальной информации об обстреле нет.

Владимир Зеленский: Перемен на линии фронта нет

++04.00++

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушал доклады от командующих. Об этом он сообщил в традиционном видеообращении по итогам дня . По словам Зеленского, особое внимание вызвали доклады по Донецкой и Луганской областям. "Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки - постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери", - сказал он. Жестокими и принципиальными назвал он, в частности, бои на Бахмутском и Лиманском направлениях. "Очень важно, несмотря на все давление, что линия фронта перемен не претерпела", - отметил Зеленский.

++03.15++

Европейский Союз сожалеет о решении Москвы приостановить выполнение своих обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, также известный как New START). Это "подорвет архитектуру европейской безопасности и существенно отбросит назад усилия по контролю над вооружениями, что не отвечает интересам ни одного из государств-участников СНВ-3, ни какой-либо другой страны", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

++02.20++

О планах Белого дома уже на этой неделе объявить о новых санкциях в отношении около 200 физических и юридических лиц РФ сообщило со ссылкой на информированные источники издание The Wall Street Journal . По данным издания, новый пакет штрафных мер коснется руководителей ряда российских регионов, членов семей чиновников, некоторых оборонных компаний и связанных с ними физических лиц, а также технологических фирм и компаний, содействующих обходу санкций.

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

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Во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля прогремели несколько взрывов, сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета . Указывается, что прозвучало не менее 11 взрывов, часть из которых, вероятно, результат работы российской ПВО. В горсовете полагают, что попадания были в "местах скопления вражеской силы". Также сообщается о проблемах с энергоснабжением и связью в Центральном и Левобережном районах.

В Финляндии задерживается отправка помощи Украине

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Отправка помощи Украине от Финляндии задержана из-за забастовки, организованной профсоюзом работников автотранспорта AKT, сообщает финская медиакомпания Yle. Речь идет о поставке трех пожарных автомобилей, кареты скорой помощи и оборудования для спасательных операций. Финские власти рассчитывают отправить груз в ближайшие дни. Забастовка портовых работников идет с 15 февраля после того, как профсоюз AKT отклонил посредническое предложение по урегулированию трудового спора в транспортном секторе.

Хроника событий 21 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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