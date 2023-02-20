ГУР Украины: РФ готовится к массовой мобилизации студентов

На 363-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями вторника, 21 февраля (время московское).

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Президент РФ Владимир Путин вновь обвинил Запад в разжигании войны в Украине. "Я хочу это повторить: это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить", - заявил глава российского государства в послании Федеральному собранию. Путин повторил свои утверждения о том, что так называемая "спецоперация", была начата "для защиты" РФ и для ликвидации "нацистской угрозы". По его словам, Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами, но "за нашей спиной готовился совсем другой сценарий".

По убеждению Путина, Запад использует Украину "как таран и как полигон". "Но чем более дальнобойные системы будут поставляться Украине, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать наши границы", - подчеркнул он, отметив, что речь сейчас "идет о существовании России". В то же время президент РФ по-прежнему уверен, что "победить Россию на поле боя невозможно".

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В России в рамках новой волны мобилизации готовятся массово призывать на фронт студентов очных отделений вузов, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. "Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения", - говорится в сообщении ГУР в Telegram-канале .

В подтверждение ведомство публикует копию приказа от 9 февраля этого года, приписываемого руководству Томского государственного педагогического университета. В документе содержится требование выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения". При этом, как утверждается, включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников.

По данным ГУР, подобные распоряжения получили также сотрудники Новосибирского государственного педагогического университета и Томского политехнического университета. "Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля - начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено", - предполагает украинская разведка.

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За сутки 20 февраля ВС РФ нанесли шесть ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, пишет Генштаб ВСУ в утренней сводке. Кроме того, по данным ведомства, российские войска совершили 86 обстрелов территории Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. "Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - предупреждает украинский Генштаб.

В то же время, по данным украинской стороны, потери российских войск за сутки составили 760 человек личного состава, 10 танков, девять бронемашин, четыре артиллерийских системы и пять БПЛА оперативно-тактического уровня.

Китай готов быть посредником в разрешении "конфликта" в Украине

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Пекин готов "предложить китайскую мудрость для политического урегулирования украинского кризиса", заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган, выступая на открытии форума по безопасности в Пекине. По его словам, КНР также готова "работать вместе с международным сообществом для развития диалога и консультаций, решения проблем всех сторон и обеспечения общей безопасности".

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников Фото: Sergei Supinsky/AFP

Антикремлевская коалиция состоит уже из 54 стран, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинскому телеканалу FREEDOM. "Столько делегаций было во время встречи сначала на полях "Рамштайна", а поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках "Рамштайна" там еще была встреча министров обороны стран НАТО. Это тоже была большая встреча, Украина была приглашена как гость на почетном месте. И мы продолжили нашу работу", - рассказал он.

В том же интервью Резников опроверг представление о якобы нарастающей "усталости" партнеров Украины от ее поддержки в войне. "Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу, - сказал он. - Это совершенно другие настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что падет столица, и три недели максимум на то, что падет вся страна. (...) Теперь все понимают, что эту российскую так называемую "вторую армию мира" очень реалистично сдержать и победить. И мы это доказали всему миру, весь мир вдохновляется героизмом наших защитников и защитниц, гражданских, всех украинцев. И они хотят быть соавторами нашей с вами победы".

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Китай "глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией (российско-украинского) конфликта и тем, что ситуация может выйти из под контроля". Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган, выступая на открытии форума по безопасности в Пекине. "Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, обвинять Китай и раздувать риторику “сегодня Украина, завтра Тайвань", - цитирует слова Цинь Гана CNN.

Украина способна перехватить инициативу в 2023 году

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Россия не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход войны в свою пользу. Поэтому у Украины есть потенциал восстановить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты института скептически оценивают решение Минобороны России о реорганизации вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" на фоне продолжающегося наступления. Это указывает на то, что российское военное ведомство не полностью осознает масштаб основных вызовов интеграции нерегулярных сил в профессиональную армию, особенно в период интенсивных боевых действий.

"Российское военное командование может признать, что Россия не имеет боевого потенциала, чтобы достичь административных границ Донецкой и Луганской областей в краткосрочной перспективе, и, вероятно, пытается поспешить с некоторыми запланированными реформами, прежде чем Путин снова разочаруется из-за неспособности российского МО обеспечить значительные достижения", - полагают аналитики ISW.

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Белгородский областной суд назначил двум обвиняемым по 3,5 года колонии строгого режима по делу о подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в районе поселка Томаровка Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Фигуранты дела, как утверждают в ФСБ, хотели потом выложить фото и видео происшествия в интернет. Кроме того, задержанные якобы направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о российских военных, принимающих участие в войне.

Приговор стал первым по делу о диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), возбужденному после начала войны, отмечает агентство. В релизе ФСБ не называются имена задержанных, на сайте суда, где опубликована карточка дела, у двух обвиняемых также скрыта информация об имени. Судя по информации суда, приговор был вынесен 31 января судьей Еленой Федоровской.

Совет ЕС решил продлить санкции в отношении России

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Совет ЕС решил продлить введенные из-за войны в Украине санкции в отношении России до 24 февраля следующего года, соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза". В постановлении подчеркивается, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Решение вступает в силу на следующий день после публикации, говорится в документе.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом в первую очередь позвонит президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он уверен, что сможет урегулировать конфликт в течение суток. Бывший глава государства выступил против продолжения политики многомиллиардной поддержки Украины.

20 БМП Marder могут быть поставлены в Украину через месяц

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БМП Marder Фото: BeckerBredel/IMAGO

Двадцать боевых машин пехоты Marder будут готовы к отправке в Украину к концу марта, заявил генеральный директор немецкой компании-производителя Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Он также указал, что первая партия произведенных в Германии боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard будет доставлена Украине к июлю.

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Украина до сих пор не получила как минимум четверть обещанных тяжелых вооружений, выяснили аналитики Института мировой экономики в Киле (IfW). Доля такого оружия, доставленного в страну, составляет от 65 до 75 процентов, заявил один из авторов специального доклада IfW Андре Франк (Andre Frank) изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кроме того, США и ЕС к настоящему времени перечислили Киеву лишь около половины обещанного объема финансовой помощи, указал он.

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Совет Безопасности ООН соберется на заседание по теме подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" 21 февраля, как и планировалось ранее. Накануне стороны рассматривали возможность переноса мероприятия. Заседание начнется в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому). Россия предлагала провести заседание 22 февраля, но в этот день возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине.

Глава АТР защищает допуск российских теннисистов на международные соревнования

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Президент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци заявил в интервью изданию Globo , что российские спортсмены не сделали ничего плохого, чтобы их отстраняли от соревнований. Гауденци отметил, что ATP "во многом придерживается указаний МОК" - игроки из России и Беларуси не могут выступать в командных соревнованиях под своими флагами.

"В общем, мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они всю жизнь играли в теннис. Мы считаем, что ради справедливости им нужно давать возможности, как и всем остальным. Мы также считаем, что у них должна быть возможность соревноваться и право голоса, право говорить то, что они думают", - сказал Гауденци.

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При военных поставках Украине западным странам необходимо решиться нарушить "красные линии" по этому вопросу, поскольку они "находятся у нас в головах" и на самом деле не существуют, заявил литовский президент Гитанас Науседа в интервью CNN . "Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее", - указал он.

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Министерство обороны США раскрыло детали нового пакета военной помощи Украине общим объемом 460 млн долларов (432 млн евро). Среди прочего, речь идет о поставках дополнительных боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS, дополнительных переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, четырех радарах воздушного наблюдения, четырех машинах огневой поддержки пехоты Bradley и противопехотных минах Claymore. Кроме того, в пакете указаны приборы ночного видения, тактические защищенные системы связи и медикаменты.

МИД Германии не рекомендует совершать поездки в Россию

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Министерство иностранных дел Германии выпустило предупреждение о посещении Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края - российских регионов, граничащих с Украиной. Внешнеполитическое ведомство ФРГ призвало сограждан быть особо бдительными, а также избегать большого скопления людей, указав, что с 20 по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий. В целом Берлин не рекомендует совершать поездки в РФ, указывается на сайте МИД Германии.

Хроника событий 20 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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