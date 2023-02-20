В Украине гибнут или получают ранения четыре ребенка в день

На 362-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 20 февраля (время московское).

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С начала российского военного вторжения в Украину в стране ежедневно погибают или получают ранения около четырех детей и подростков, свидетельствует доклад международной правозащитной организации Save the Children. В нем отмечается, что это приблизительная оценка, реальное число, вероятно, намного выше. По данным организации, в результате войны более четырех миллионов украинских детей нуждаются в гуманитарной помощи. Постоянные обстрелы со стороны войск РФ также оказали большое влияние на жизнь детей, говорится в докладе. В среднем с начала войны детям пришлось провести в убежищах около 920 часов, то есть более месяца. "Находиться так долго взаперти под землей - это ужасный опыт, через который не должен пройти ни один ребенок", - заявила генеральный директор Save the Children Ингер Ашинг.

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Британские военные обучают украинских солдат использованию пушки L119 Фото: Tim Merry/Daily Express/dpa/picture alliance

Король Великобритании Карл III посетил тренировочную базу на юго-западе Англии, где ведется подготовка украинских военнослужащих, сообщают британские СМИ. Монарх в сопровождении начальника Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса наблюдал за тренировками бойцов ВСУ, которые проводят британские и международные партнеры Украины, и пообщался с ними. Карл III также встретился с инструкторами из разных стран, в том числе Австралии, Дании, Канады, Литвы, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) приветствовал бы решение других западных стран осуществить поставки Украине танков немецкого производства Leopard. Об этом политик рассказал журналистам во время визита в город Мунстер, где украинские военные проходят обучение управлению боевыми танками Leopard 2 и БМП Marder. Он подтвердил, что обещанные Германией танки должны прибыть в Украину до конца марта. "Конечно, если другие страны еще осуществят поставки, а возможно это случится, я буду это приветствовать - в первую очередь, в плане модели 2A6, но я не могу получить их (танки. - Ред.) мановением волшебной палочки", - сказал Писториус в эфире телеканала n-tv. Комментируя возможные поставки танков Leopard 2A6 Нидерландами, глава Минобороны ФРГ указал: "У нидерландцев нет танков Leopard 2A6. У них есть только танки в нашей дивизии, в совместной бригаде, и об их поставке речь не идет.

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Правительство Германии считает поездку президента США Джо Байдена в Украину "хорошим сигналом", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Подробнее комментировать этот визит он не стал. Байден посетил Киев впервые с начала полномасштабной войны России c Украиной, его визит состоялся за четыре дня до годовщины вторжения.

Япония направит Украине 5,5 млрд долларов

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Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Выступая на глобальном форуме в Токио, Кисида отметил, что "по-прежнему необходимо оказывать помощь людям, чьи средства к существованию были разрушены войной, и восстанавливать поврежденную инфраструктуру". Японский премьер также сообщил, что 24 февраля - в годовщину российского вторжения в Украину - состоится видеоконференция лидеров стран "большой семерки" (G7), в которой примет участие и украинский президент Владимир Зеленский.

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Совершив поездку в Киев, президент США Джо Байден хотел послать сигнал о неизменной поддержке Украины, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о войне и потребностях Киева с точки зрения энергетики, инфраструктуры, экономической и гуманитарной помощи. Салливан отметил, что Белый дом уведомил Россию о поездке Байдена в украинскую столицу за несколько часов до его отлета "во избежание конфликта".

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Шесть российских военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, которого цитирует "Интерфакс", причиной инцидента стало неосторожное обращение с горючей жидкостью. Среди погибших - военные Западного военного округа (ЗВО). Правоохранительные органы совместно с комиссией ЗВО проводят расследование.

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Президент США Джо Байден покинул Киев, куда он утром прибыл с неанонсированным визитом, сообщили журналисты президентского пула. Как пишет агентство AP, его визит в столицу Украины продлился более пяти часов. После Киева Байден направился в Польшу, где у него запланированы переговоры с президентом Анджеем Дудой и другими союзниками по НАТО.

Кулеба о визите Байдена в Киев: "Четкий сигнал на болота"

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Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве Фото: Ukrainian Presidential Press Service/via REUTERS

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский довольны результатами встречи в Киеве, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Состоялся исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера - максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота - вас никто не боится!", - написал Кулеба на своей странице в Facebook .

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз к поставкам боеприпасов в его страну. "Я благодарен Эстонии за предложение о совместных прямых закупках оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов", - написал Кулеба в Twitter перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. "Мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", - подчеркнул он. Глава украинского МИДа отменил в понедельник ранее анонсированную поездку в Брюссель, где он должен был встретиться с европейскими коллегами.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за приезд в Киев "в самое трудное время". "Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими", - сказал он, добавив, что их результаты, безусловно, будут иметь влияние на поле боя.

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Литва предлагает ввести санкции против "Росатома", но сделать исключения для тех стран Евросоюза, энергетическая безопасность которых зависит от российского ядерного топлива. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед встречей с другими министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе.

ЕС предостерег Китай от поставок оружия в Россию

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Если Китай начнет поставлять России вооружения, он пересечет "красную линию в наших отношениях", сказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. По словам Борреля, Пекин пообещал ему, что этого не произойдет.

Хроника событий 20 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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