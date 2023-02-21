Украинский суд запретил деятельность Партии регионов

На 363-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 21 февраля (время московское).

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Восьмой апелляционный административный суд Украины принял решение о запрете деятельности пророссийской Партии регионов бывшего президента страны Виктора Януковича. С таким иском ранее в суд обратилось министерство юстиции Украины, говорится в сообщении суда в Facebook . Суд обязал членов партии передать имущество, средства и другие активы организации и ее структурных подразделений в государственную собственность.

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, накануне посетившая Украину, заверила власти страны в дальнейшей поддержке. "Международное сообщество будет продолжать играть важную роль в поддержке Украины, в том числе для удовлетворения больших потребностей в финансировании в 2023 году и в последующий период", - говорится в заявлении Георгиевой по итогам визита. В Украине она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Украины Андреем Пышным. Георгиева похвалила украинские власти за их "впечатляющее управление экономикой", отметив, что МВФ ожидает постепенного восстановления экономики Украины в течение 2023 года.

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Мировое сообщество неоднократно призывало президента России Владимира Путина не прибегать к ядерным угрозам в его противостоянии с Западом из-за войны в Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Турцию. По словам Бербок, решение Путина приостановить участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) подчеркивает важность шагов в направлении ядерного разоружения.

Украинским школам рекомендовано перейти на дистанционку

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Министерство образования и науки Украины рекомендовало руководству школ страны перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля из-за угрозы ракетных ударов РФ в годовщину начала войны против Украины. Как заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, это превентивная мера, целью которой является "обеспечение жизни и здоровья всех участников образовательного процесса".

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, приехавшая с визитом в Украину, выразила разочарование выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, назвав его "пропагандой". "Часть моего сердца надеялась на другие слова, на шаг вперед. Это была пропаганда", - сказала Мелони во время посещения украинского города Ирпень. При этом премьер Италии пообещала дальнейшую поддержку Киеву. "Мы были с вами с самого начала и будем с вами до конца. Мы поддерживаем вас во всем", - подчеркнула она.

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Поддержка Запада оказалась недостаточной для Украины, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. "Если бы мы победили, и я стоял здесь, то сказал бы: да, было сделано достаточно. И до тех пор, пока этого не произошло, делается недостаточно", - заявил он, подчеркнув, что для этого и собрались вместе в Брюсселе представители Украины, Евросоюза и НАТО.

Столтенберг, со своей стороны, пообещал Украине усилить военную помощь и подчеркнул, что страны, взявшие на себя обязательства поставить вооружения Киеву, должны срочно их выполнить, а также нарастить производство боеприпасов и улучшить системы закупок вооружений. По словам Борреля, лидеры Евросоюза ищут способы ускорить поставки вооружений от входящих в него стран в Украину.

При обстреле Херсона погибли не менее пяти человек

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По уточненной информации, в результате обстрела Херсона российскими войсками погибли пять человек, сообщает Херсонский городской совет и оперативное командование "Юг". Ранения, по их данным, получил 21 человек, 16 из которых госпитализировали. Офис генерального прокурора Украины сообщает также о пяти погибших и по меньшей мере 15 раненых вследствие обстрела, количество пострадавших уточняется. При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, говорится в сообщении ведомства.

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Разрушения в Херсоне Фото: @V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование тем, кто потерял родных в результате обстрела Херсона. "Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", - написал Зеленский в Telegram-канале , опубликовав фото последствий российского удара по центру горда. "Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", - добавил он.

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По информации оперативного командования "Юг", войска РФ ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне. В результате получили существенные повреждения дома, из-за прямого попадания снарядов загорелось несколько квартир. Кроме того, был обстрелян местный рынок. "Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых. Данные уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале .

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разделяет опасения США по поводу того, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей вести войну против Украины. "Именно президент Путин начал эту имперскую завоевательную войну. Именно Путин продолжает эскалацию войны, - сказал Столтенберг. - Мы также все больше обеспокоены тем, что Китай, возможно, планирует оказать летальную поддержку войне России".

Херсон подвергся российскому обстрелу

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Российские войска днем обстреляли Херсон, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в городе были слышны не менее 20 взрывов. Прокудин предположил, что обстрелы ведутся из реактивных систем залпового огня "Град". Как пишет местное издание "Мост" со ссылкой на очевидцев, один из снарядов попал в остановку общественного транспорта в центре Херсона, где в это время находились люди. Известно как минимум о шести погибших, сообщил телеканалу "Суспильне" пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. По данным издания, также есть попадания в магазин и две многоэтажки.

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Посол США в Москве Линн Трейси вызвана в министерство иностранных дел РФ, сообщило ведомство. "Вызванной в МИД России главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", - говорится в сообщении . МИД РФ заявил американскому послу "о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям". В министерстве особо отметили, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен вывести военных и технику США и НАТО из Украины, а также прекратить "враждебную антироссийскую активность".

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Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, "публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность", написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, своим выступлением Путин показал, что РФ находится в безусловном "таёжном тупике" и что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора". "Sic transit gloria mundi Путина в парламенте РФ", - добавил Подоляк.

В комментарии агентству Reuters он также высказал мнение, что Путин "окончательно потерял контакт с реальностью". "Он находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве", - заявил Подоляк.

США назвали "абсурдной" антизападную риторику Путина

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "абсурдными" обвинения президента РФ Владимира Путина в адрес Запада. "Никто не нападает на Россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще", - сказал Салливан журналистам. По его словам, решение начать войну в Украине было выбором Путина. "Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой - война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать - тогда Украина исчезает с карты", - добавил он.

Хроника событий 21 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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