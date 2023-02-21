Глава МИД Украины: Запад сделал недостаточно

В Брюсселе прошла первая встреча в формате Украина-НАТО-ЕС. Ее главной целью было улучшить координацию и наладить процедуры закупок вооружения между Киевом и его партнерами.

Поддержка Запада оказалась недостаточной для Украины, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем во вторник, 21 февраля. "Если бы мы победили, и я стоял здесь, то сказал бы: да, было сделано достаточно. И до тех пор, пока этого не произошло, делается недостаточно", - заявил он, подчеркнув, что для этого и собрались вместе в Брюсселе представители Украины, Евросоюза и НАТО.

По словам Кулебы, никто не ожидал, что эта война продлится так долго, а тема нехватки боеприпасов впервые возникла в конце лета. С тех пор их производство было расширено, но вскрылись новые проблемы в логистике. "Стал очевиден пробел между производителями вооружений и покупателями, - указал министр. - А именно отсутствие процедур и понимания того, как это должно работать".

По его словам, оказалось, что на техническом уровне закупки вооружений не осуществляются с необходимой эффективностью, поэтому и была организована трехсторонняя встреча Украина-НАТО-Европейский Союз. Это была первая встреча в таком формате, призванном в первую очередь способствовать ускорению логистических процессов закупки и доставки вооружений на линию фронта. Глава МИД Украины назвал это "крупнейшей логистической операцией со времен Второй мировой войны".

"Битва логистики" в Украине

Йенс Столтенберг вновь охарактеризовал нынешнюю фазу войны в Украине как "войну на истощение" и "битву логистики". Со своей стороны, он пообещал Украине усилить военную помощь и подчеркнул, что страны, взявшие на себя обязательства поставить вооружения Киеву, должны срочно их выполнить, а также нарастить производство боеприпасов и улучшить системы закупок вооружений.

Североатлантический альянс будет помогать Украине совершенствовать закупочные системы, способствуя их прозрачности и эффективности,сказал Столтенберг. Следующим шагом будет встреча на уровне экспертов, которые выработают практические способы улучшения логистики поставок вооружений Украине от западных партнеров. Генсек НАТО сообщил, что отправил запросы и партнерам альянса на предмет военной помощи Киеву.

Ускорить процесс поставок боеприпасов

Лидеры Евросоюза ищут способы ускорить поставки вооружений от входящих в него стран в Украину, сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Через Европейский фонд мира и из бюджетов государств Евросоюза было оказано военной помощи Киеву на 12 млрд евро, напомнил он. "Однако этого все еще недостаточно, - указал Боррель. - Нам нужно ускорить процессы и помогать Украине единым и эффективным способом".

Он сообщил, что после совета ЕС по иностранным делам 20 февраля разослал всем министрам обороны стран - членов Евросоюза письма с просьбой поставить боеприпасы Киеву. Боррель выделил три этапа устранения дефицита боеприпасов в Украине: использовать то, что уже есть в наличии, закупать больше, нарастить промышленное производство, темпы которого сейчас не соответствуют запросам военного времени.

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