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Жозеп Боррель на заседании совета ЕС по иностранным делам
Жозеп Боррель на заседании совета ЕС по иностранным деламФото: Johanna Geron/REUTERS
КонфликтыЕвропа

ЕС пока не вводит санкции против "Росатома"

Ксения Польская Брюссель
52 мин. назад

Санкции против "Росатома" не войдут в десятый пакет, готовящийся в Евросоюзе к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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Штрафные меры в отношении российской ядерной отрасли не войдут в готовящийся в Европейском Союзе десятый пакет санкций. Об этом сообщил верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 20 февраля.

О новых санкциях будет объявлено до годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, пообещал Боррель, однако эти меры еще не утверждены. Поэтому он сказал, что не знает, войдет ли в этот пакет эмбарго на российские алмазы. В дипломатических кругах Брюсселя мнения об этом разошлись.

По словам Борреля, в десятый пакет санкций точно войдут электроника, специализированные автомобили, запчасти для машин, самолетов, грузовиков, строительные товары, которые можно использовать в военных целях, такие как антенны и краны, товары двойного назначения, а именно электронные компоненты, технологии, редкие материалы, термокамеры.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новые штрафные меры предусматривают эмбарго на российские товары, которые нанесут бюджету РФ ущерб на сумму 11 млрд евро.

Обеспечить Украину боеприпасами

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, поскольку ближайшие недели в войне будут решающими, полагает Боррель. "Россия стягивает войска на передовую. 350 000 солдат - почти в два раза больше, чем в начале войны. Она наверняка начинает очередное наступление", - заявил он.

По данным дипломата, российская артиллерия расходует по 50 000 снарядов в день – гораздо больше, чем украинская. А самый быстрый способ обеспечить Украину боеприпасами в ближайшие недели - поделиться уже имеющейся амуницией со складов армий стран ЕС. "Использовать то, что уже произведено или законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритет должен быть отдан поставкам для украинской армии", - подчеркнул Боррель.

Параллельно необходимо запустить производственные мощности, чтобы европейская промышленность могла изготовлять больше боеприпасов за более короткие сроки, сказал он. Конкретные предложения об этом рассмотрят министры обороны на встрече в Брюсселе 7-8 марта.

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