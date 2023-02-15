  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Глава Еврокомиссии: Путин проиграл энергетическую войну

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу сократились на две трети, Путин просчитался с намерением шантажировать Евросоюз энергоносителями, заявила Урсула фон дер Ляйен.

https://p.dw.com/p/4NVE1

В преддверии первой годовщины со дня российского вооруженного вторжения в Украину председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высоко оценила сплоченный ответ Евросоюза на российскую агрессию. "В начале войны президент РФ Владимир Путин думал, что ему удастся шантажировать Европу зависимостью от российского газа, но он просчитался. Через год после начала войны он проиграл энергетическую войну, которую сам начал", - заявила она, выступая с речью в Европарламенте (ЕП) в Страсбурге в среду, 15 февраля.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз приспособился к ситуации, обратился к надежным партнерам и теперь может видеть первые успехи - доходы России от продажи нефти и газа в Европу сократились на две трети, цены на газ в ЕС сейчас ниже, чем до начала войны, и Европа делает ставу на зеленую энергетику и энергетическую автономность. "Попытка Путина подвергнуть нас шантажу провалилась", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Поддержка Украины и новые санкции против России

Урсула фон дер Ляйен призвала и впредь поддерживать Украину. По ее словам, она часто говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что дает надежду людям в Украине. "Это надежда на то, что будущее их страны, будущее их детей находится в Европейском Союзе", - пояснила она, призвав Европарламент поддерживать украинцев столько, сколько нужно, чтобы в ЕП могли заседать и представители украинского народа.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз впервые предложит ввести санкции против иранских компаний, участвующий в войне России против Украины, в том числе тех, которые связаны с Корпусом стражей иранской революции. По словам главы ЕК, десятый пакет санкций против России на сумму в 11 млрд евро будет предусматривать новые торговые запреты и ужесточение контроля за экспортом технологий, необходимых для производства беспилотников, вертолетов и ракет.

Смотрите также:

РФ без нефтедолларов: ждать ли краха экономики в 2023 году?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самые страшные санкции ЕС: сколько миллиардов потеряет Кремль от эмбарго на нефть? DW Новости

Самые страшные санкции ЕС: сколько миллиардов потеряет Кремль от эмбарго на нефть? DW Новости

Для России 5 декабря - это день X: вступило в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти. От эмбарго и потолка цен на нефть бюджету РФ прогнозируют потерю нефтяных доходов на миллиарды долларов.
Политика5 декабря 2022 г.33:36 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии: Путин проиграл энергетическую войну

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди стоят в аэропорту Внуково перед табло с информацией о прилете и вылете самолетов

Gallup International: 36% жителей Земли готовы эмигрировать

Gallup International: 36% жителей Земли готовы эмигрировать

Миграция10 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

НАТО задумалась об истребителях. Скандал с Нетребко. DW Шоу

НАТО задумалась об истребителях. Скандал с Нетребко. DW Шоу

Политика21 ч. назад60:08 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин с рюкзаком за плечами, чемоданом в одной руке и билетом в другой руке, который он протягивает проводнице, стоящей в дверях бронированного железнодорожного вагона, говорит: "У меня плацкарта на бронепоезд".

Путин пересел на бронепоезд? Чемодан, вокзал, а дальше?

Путин пересел на бронепоезд? Чемодан, вокзал, а дальше?

Политика23 ч. назад
Указатель, куда идти украинским беженцам, на вокзале в Кельне

Беженцы в Германии: муниципалитеты взывают о помощи

Беженцы в Германии: муниципалитеты взывают о помощи

Миграция9 ч. назад
Газовая конфорка

Для газовиков Германии поставки из России - пройденный этап

Для газовиков Германии поставки из России - пройденный этап

Экономика и бизнес20 ч. назад
Deutschland Hannover 2019 | Marco Goecke, deutscher Choreograf

Дерьмовая история, или Фекальный скандал в немецком театре

Дерьмовая история, или Фекальный скандал в немецком театре

Культура21 ч. назад
На главную страницу