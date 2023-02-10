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Добыча нефти в Татарстане (фото из архива)Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Россия сократит добычу нефти в ответ на потолок цен

Жан Рофе
54 мин. назад

Сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки призвано "восстановить рыночные отношения", сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

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Россия в марте планирует сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в ответ на введение западными странами ограничения цен на нефть из-за войны в Украине. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу,10 февраля.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - цитируют Новака российские информагентства. - В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений".

По словам Новака, решение о сокращении Россией нефтедобычи было принято добровольно, без консультаций с международными партнерами. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждала ли Москва с партнерами свои планы на март, сообщил: "С рядом участников ОПЕК+ был разговор".

Цены на нефть резко подскочили на новостях

После заявления Новака цены на нефть подскочили более чем на 2 процента. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE к 15.00 мск в пятницу составляла 86,38 доллара баррель, что на 2,2 процента выше цены на закрытие предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени также подорожали на 2,2 процента, до 79,78 доллара за баррель.

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный Евросоюзом, странами "Большой семерки" (G7), и Австралией. С 5 февраля также вступило в силу ограничение цен на нефтепродукты из России - на уровне 45 и 100 долларов за баррель в зависимости от типа сырья.

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